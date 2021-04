Monzón pide a la DPH y a los gobiernos de Aragón y de España que no admita los despidos de Ferroatlátnica

Los trabajadores de Ferroatlántica, antigua Hidro Nitro Española, han recibido esta tarde el apoyo de la ciudadanía y de la comarca ante la grave crisis que acecha sobre esta emblemática factoría tras el reciente anuncio de la multinacional Ferroglobe de despedir a 63 trabajadores y funcionar con 2 de los 4 hornos pero a menor producción.

El comité de crisis creado por el Ayuntamiento de Monzón se ha reunido esta tarde en la víspera del inicio de las negociaciones para mostrar su solidaridad y pedir al Gobierno de Aragón y el Gobierno de España que no admitan estos despidos, así como solicitar a la empresa que invierta en la planta química para garantizar su viabilidad.

Dicho comité lo han formado todos los partidos políticos, así como el presidente de la Comarca y también asociaciones empresariales y comerciales de la ciudad y sindicatos. En la reunión, que ha durado algo más de una hora, el comité de empresa ha informado a los responsables políticos sobre los últimos avatares de la empresa hasta la propuesta de la firma de aplicar un ERE que afectaría a 63 de los 140 trabajadores. El comité de empresa defiende que la situación se puede revertir dadas las coyunturas favorables del mercado, como ha expresado su portavoz Miguel Puyuelo. La reunión ha finalizado con la redacción de una declaración institucional en la que se pide a la Diputación Provincial de Huesca, al Gobierno de Aragón y al Gobierno de España el apoyo a los trabajadores y el rechazo a los despidos.

A ambas administraciones se les solicita que tengan en cuenta y se priorice a Monzón dentro de los fondos europeos en materia de empleo y desarrollo empresarial con una firme apuesta por la industria.

Asimismo, a la empresa se le insta a lograr un acuerdo con el Comité de Ferroatlántica del Cinca, desarrollándose las negociaciones en la ciudad de Monzón, y que no se traduzca en y que se comprometa con la viabilidad y futuro de la planta.

“Siendo conscientes del incremento productivo de los últimos meses en la planta de Monzón y de la tendencia alcista del mercado internacional, consideramos que hay margen de negociación para evitar el anunciado despido de las 63 personas trabajadoras, un planteamiento de reestructuración que no resulta comprensible para producir en condiciones normales y que dejaría a la empresa en una delicada situación de viabilidad. Todo ello, tendría unas desastrosas repercusiones en la economía local y comarcal tanto por los empleos directos que se perderían como por los indirectos”, reza el comunicado aprobado por unanimidad.

En este sentido, las últimas cifras de parados, publicados por el INAEM esta semana y correspondientes al mes de marzo, arrojan un número superior a las 1.300 personas desempleadas en la ciudad y la comarca. “Un dato que, a pesar de ser similar al del resto de la provincia y de haber sufrido una variación a la baja respecto al mes de febrero, permite ver la situación laboral de la ciudad en un momento de crisis como el actual, en el que las consecuencias a largo plazo para la economía local de la pandemia que estamos viviendo todavía se desconocen”, indican en el mismo comunicado. En él, el Ayuntamiento y Comarca del Cinca Medio se comprometen a hacer “todo lo posible y apoyamos al comité de empresa en sus demandas, que pasan por el mantenimiento de los puestos de trabajo y la aprobación de un plan de choque que dé viabilidad a la planta montisonense”.

La reunión de esta tarde se ha celebrado un día antes de la fecha fijada por la empresa para iniciar las negociaciones. Será este jueves en Madrid, a partir de las 17.00, cuando la dirección y el comité de empresa se vean las caras y constituyan la mesa de negociación. No obstante, las negociaciones propiamente dichas comenzarán el próximo 13 de abril. En la reunión de este jueves, Ferroglobe dará la información económica con la que justifican esos despidos, y también los de las factorías de Francia, las más perjudicadas en Europa ya que la multinacional contempla el cierre de sus tres fábricas en el país vecino. En España solo se aplican recortes en Monzón. El presidente del comité de empresa es optimista de cara a las negociaciones porque el mercado ha evolucionado favorablemente. “Ahora hay ventas y la situación se está moviendo, por lo que hay que protestar y pedir, aunque un ERE es un ERE y si no hay mala fe se acaba aplicando. Hasta que no tengamos la información no sabemos cómo vamos a plantear la negociación”, indica Puyuelo.