Ferroatlántica plantea el despido de 63 de sus 140 trabajadores en Monzón

El grupo internacional Ferroglobe ha manifestado su intención de llevar a cabo un drástico plan de recortes en la fábrica de la empresa Ferroatlántica del Cinca (antigua Hidro Nitro Española), en Monzón, que conllevaría el despido de más de un tercio de sus trabajadores. La propuesta, que todavía no es oficial, y a la que ha tenido acceso UGT, supondrá despedir a 63 de los aproximadamente 140 trabajadores. Los despidos afectarían a 52 de los 120 empleados fijos y a 11 fijos discontinuos.

La empresa varía los planes de reducción con respecto a la producción de sus hornos de su plan inicial de 2020, en el que planteaba el cierre de tres de sus cuatro hornos de silicomanganeso y ferromaganeso. En su propuesta actual contempla dejar en funcionamiento dos hornos, uno de cada producción, si bien a un menor rendimiento. Según los cálculos del comité de empresa, Ferroglobe ha decidido adecuar la capacidad de la planta de Monzón al equivalente a 1,3 hornos, lo que significa 1 horno de silicomanganeso trabajando a menos potencia de forma que se mantenga al menos al 50% de su capacidad, y 1 horno de ferromanganeso trabajando a menor potencia de forma que se mantenga al 79% de su capacidad.

De todas las plantas que Ferroglobe tiene en España es Monzón la única que sufre un recorte de esta magnitud. En cambio se ven afectadas las plantas de Francia, con el cierre de Chateau-Feu- llet y Les Clavaux, lo que supone el despido de 357 trabajadores.

El comité de empresa de Ferroatlantica del Cinca se opone “frontalmente” a esta medida y solicita a la dirección que reconsidere su decisión. La dirección convocará al comité de empresa de Monzón el próximo miércoles 31 para informarle que tiene 7 días para constituir la comisión negociadora (hasta el próximo día 8 de abril) para empezar la negociación real el día 13 de abril. En esa primera reunión se dará el plan industrial para la empresa de Monzón que justifica esos despidos. El plazo para negociar son 30 días a partir del día 8.

“Estamos ante el peor momento de la fábrica y es hora de mantener la unidad entre la plantilla y el comité de empresa”, afirman los trabajadores en un comunicado en el que se pide a la sociedad montisonenses que secunden todas las acciones que se planteen de protesta. De momento este martes y miércoles habrá una concentración a las 12.00 en las puertas de la fábrica, y también el 8 y 13 de abril, y el sábado 10 de abril habrá una nueva convocatoria en la plaza Mayor. Cabe recordar que estas concentraciones se paralizaron en Navidad ante la ausencia de noticias por parte de Ferroglobe. “No esperábamos una propuesta tan dura. No le vemos sentido, primero que cambien el criterio a la hora de cerrar hornos y que no haya cambiado en cuanto a los despidos. Para despedir hay que parar hornos, pero no parar hornos y promover despidos. Demuestra que quieren provocar un cierre o negociar desde una posición muy arriba. Habrá que negociar y pelear porque una de cada tres personas se van a la calle y sin embargo quieren mantener la producción. No hay por donde cogerlo”, ha señalado Miguel Puyuelo.

La primera respuesta de repulsa del ámbito municipal ha venido de Cambiar Monzón, que manifiesta su total apoyo a las movilizaciones del comité de empresa. “En estos momentos tan difíciles, en que una parte importantísima del tejido industrial de Monzon está en peligro, conllevando sufrimiento y angustia para muchos de nuestras vecinas, vecinos y familiares que trabajan de forma directa o indirecta en la empresa, es el momento de estar todas y todos unidos por el bien común”, indican en un comunicado la formación de izquierdas.