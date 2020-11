El hospital de Jaca atiende operaciones del San Jorge y reserva 20 camas para casos covid

El hospital de Jaca ha habilitado 20 camas en su cuarta planta, por si en algún momento el Hospital Universitario San Jorge se ve saturado por pacientes covid. Además, el centro jaqués está atendiendo operaciones derivadas de la capital oscense, debido a que este ha cerrado dos quirófanos para contar con más espacio para enfermos graves. Desde agosto, se ha operado a cerca de 90 personas, la mayoría de Huesca.

El hospital de Jaca, integrado en el San Jorge a todos los efectos, cuenta con espacio e infraestructuras libres para poder albergar una zona dedicada a pacientes covid, pero ha tenido que ser preparada, ya que en la cuarta planta se encontraba la residencia de ancianos, y llevaba tiempo cerrada. Por este motivo, esa planta se ha pintado y acondicionado "para que si tuviéramos una emergencia, esté disponible", explica la subdirectora de San Jorge y responsable del centro jaqués Alicia González. No obstante, espera "no tener que utilizar esta zona".

Hasta ahora todos los pacientes infectados del sector occidental de la provincia son ingresados en Huesca. Cuando comenzó la pandemia, se dispuso espacios para personas contagiadas y otros para las que no lo estaban y el hospital de Jaca se estableció como zona no covid. "La primera intención fue concentrar a todos los enfermos por coronavirus para ver cómo teníamos que gestionar la asistencia sanitaria de esos pacientes", indica la directora. Recuerda que en un momento determinado de la enfermedad pueden empeorar y necesitar de una uci, que el hospital de Jaca no tiene. "Necesitábamos tener a los pacientes ingresados en un sitio donde en poco espacio de tiempo pudiéramos darles una asistencia intensiva respiratoria".

González reconoce que no ha sido difícil mantener este centro sanitario libre de covid, "porque el trabajo de urgencias, que es por donde entran casi todos los pacientes, ha sido muy eficaz". Si acude una persona con sospecha clínica, se deriva inmediatamente. Si las pruebas determinan que no es portador del virus, "puede volver a ser ingresado en Jaca".

El incremento de casos graves ha disparado las cifras de ocupación de la uci del San Jorge de Huesca en las últimas semanas, obligando a bloquear dos quirófanos para habilitar cuatro camas más para críticos. Y para que esta medida excepcional afecte lo menos posible a la lista de espera quirúrgica, se están potenciando las operaciones en Jaca aprovechando que tiene todos los quirófanos disponibles al ser un centro sanitario libre de covid.

En la primera ola, "hubo un cierre casi total del área quirúrgica, ya que mientras se pudieron comprar más aparatos, se utilizaron los respiradores que estaban en los quirófanos de los dos hospitales", subraya la directora.

En la actualidad, y tras adaptarse ambos centros a las necesidades tanto de uci como de materiales, Jaca mantiene su estructura y el funcionamiento de sus dos quirófanos. Desde el 1 de agosto, algunas intervenciones quirúrgicas que no necesitan uci, las de Cirugía Mayor Ambulatoria (sobre todo traumatología), se derivan a la capital jacetana.

El 74% de los pacientes, de Huesca

Desde el mes de agosto se ha atendido a cerca de 90 pacientes, de los cuales el 74% son de Huesca. "La gente acepta muy bien venir a operarse a Jaca", asegura Alicia González. No obstante, y tal y como aclara la directora, esto no significa retrasar las intervenciones del centro jaqués, ya que el número de usuarios es menor. "También hay que tener en cuenta que antes operábamos algunos días a la semana y ahora todos", concluye.

Se ha mantenido la actividad quirúrgica habitual que se realiza cada viernes desde hace unos años para intervenciones con anestesia de otros servicios, como hernias, además de cirugías menores. Los pacientes, en la mayoría de los casos, suelen permanecer 24 horas ingresados y luego reciben ya el alta. También se propuso trasladar pacientes de Huesca, pero los especialistas lo descartaron ya que había suficiente lista de espera en Jaca para cubrir todos los huecos y con las jornadas extra de tarde van aligerando la carga de trabajo.