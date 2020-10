El asesino de la niña Naiara, primer condenado en Aragón a prisión permanente revisable

Iván Pardo, el autor confesó del asesinato de la niña de 8 años Naiara Briones, es el primer condenado en Aragón a la máxima pena, la prisión permanente revisable, como autor de un delito de asesinato. La Audiencia de Huesca ha notificado la sentencia a la partes a primera hora de la mañana de este martes.

El fallo impone además una indemnización de 30.000 euros al padre biológico y otra de 120.000 a la madre biológica. El fallo, dictado por el presidente del tribunal con jurado y presidente de la Audiencia, Santiago Serena, también condena a dos años de cárcel al hermano y a la madre del asesino, padrastro y abuelastra de Naiara. Una pena que les podría permitir eludir la prisión.

En otras causas en Aragón se ha pedido la prisión provisional, pero hasta ahora nunca se había dictado una sentencia con esa condena.

La sentencia de la Audiencia llega tras el veredicto dictado el pasado 24 de septiembre por el jurado. Los nueve miembros del tribunal popular declararon a Iván Pardo Pena culpable de asesinar a su sobrina Naiara, de solo 8 años, después de torturarla en su domicilio de Sabiñánigo durante horas el 6 de julio de 2017. Consideraron por unanimidad que "tuvo voluntad de matar a Naiara porque los golpes producidos en la cabeza fueron únicamente tendentes a su muerte teniendo en cuenta que el imputado tenía capacidad volitiva, intelectiva y cognitiva". También que concurrían las circunstancias de alevosía y ensañamiento, y que fue "consciente" de lo que hizo y de sus consecuencias.

Identificaron la causa de la muerte con el traumatismo craneoencefálico "severo" ocasionado por los golpes infligidos en la cabeza, y se mostraron en contra de suspender la pena o de otorgarle un posible indulto. También declararon culpables a su hermano Carlos y a su madre Nieves del delito de malos tratos habituales a la niña.

Tanto la fiscal como las acusaciones particulares, ejercidas por los padres de la niña, solicitaron una condena de prisión permanente revisable al ser la víctima menor de 16 años y coincidir circunstancias agravadas. Defendieron que hubo un plan premeditado; ensañamiento como demuestran las 56 lesiones en el cuerpo de la víctima, a la que causó "deliberadamente" dolor; y además tardó más de 3 horas y media en pedir ayuda al 112 desde que quedó inconsciente.

Iván Pardo se enfrentaba a otra pena de entre 3 y 5 años de cárcel por el delito de violencia física y psíquica en el ámbito familiar, lo mismo que su hermano y su madre, a los que se pedían 3 para cada uno.

Por su parte, la abogada de Iván Pardo mantuvo en el juicio que no hubo delito de asesinato porque su intención no era que muriese. "Quizá estemos ante un torturador, pero no ante un asesino", señaló. El letrado de los otros dos acusados también mantuvo la misma tesis. Señaló a Iván Pardo como "único responsable", aunque rechazó el cargo de asesinato "porque si hubiera querido acabar con la vida de la niña, lo hubiera hecho en cinco minutos, y además la intentó reanimar".