Iván Pardo se enfrenta a la primera prisión permanente revisable de Aragón tras ser declarado culpable de asesinar a Naiara

El jurado ha declarado a Iván Pardo Penaculpable de asesinar a su sobrina Naiara, de solo 8 años de edad, después de torturarla en su domicilio de Sabiñánigo durante horas el 6 de julio de 2017. Los nueve miembros del tribunal han considerado por unanimidad que "tuvo voluntad de matar a Naiara porque los golpes producidos en la cabeza fueron únicamente tendentes a su muerte teniendo en cuenta que el imputado tenía capacidad volitiva, intelectiva y cognitiva". También ha declarado culpables a su hermano Carlos y a su madre Nieves del delito de malos tratos habituales a la niña.

Ahora tendrá que ser el presidente magistrado del tribunal, Santiago Serena, quien redacte la sentencia y decida si decreta la primera condena por prisión permanente revisable al ser la víctima menor de 16 años, como han vuelto a solicitar la Fiscalía y las dos acusaciones particulares ejercidas por la madre y el padre biológicos de la niña tras la lectura del veredicto del jurado. Además, se enfrenta a otra pena de entre 3 y 5 años de cárcel por el delito de violencia física y psíquica en el ámbito familiar. Mientras, para su hermano y su madre, las acusaciones han pedido entre 3 de cárcel.

En su declaración ante las defensas -no quiso contestar ninguna de las preguntas de las tres acusaciones, Iván Pardo negó que matara a Naiara "premeditadamente" y achacó su violenta acción a "al estrés y al cúmulo de problemas que tenía con la empresa porque no encuentro otra explicación", dijo. Además, en la última sesión del juicio pidió perdón "a todos, sobre todo a mi cuñada Mariela, porque es a la que más le he amargado la vida, a mi familia y a mis sobrinas".

El jurado ha atendido las tesis de las acusaciones, que pidieron una condena por asesinato al concurrir las circunstancias de alevosía y ensañamiento. La defensa de Iván Pardo había solicitado calificar los hechos como un delito de homicidio en concurso con otro de lesiones.

En la última sesión del miércoles, Carlos Pardo y Nieves Pena ya fueron exonerados de la acusación de asesinato por omisión planteada por el letrado del padre biológico -que pedía 15 años de cárcel para cada uno- ya que el presidente del tribunal consideró que tras la práctica del juicio no habían aparecido pruebas de cargo suficientes para sustentarla.

En el turno de conclusiones, la fiscal María Ángel Hernández consideró probado que Iván Pardo tuvo "intención de matar" a Naiara "a la que tenía un odio claro y evidente". En este sentido, hizo hincapié en que la niña fue torturada durante varias horas y en dos series de agresiones distintas con puñetazos, y que tardó más de 3 horas y media desde que la víctima quedó inconsciente por los golpes que le propinó en la cabeza -y que acabaron causando su muerte por un traumatismo craneal- hasta que pidió ayuda a los servicios de emergencia.