Un menor de Zaragoza da positivo en un campamento de Oto y envían a casa en cuarentena a otros 8

El campamento de verano en Oto, en las puertas del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, ha acabado de forma precipitada para nueve menores de Zaragoza, de 12 y 13 años, por culpa del coronavirus. El contagio de uno de ellos, detectado en los primeros días gracias a los controles de temperatura, aconsejó devolver a todo el grupo a casa. Cabe recordar que hace solo unos días un brote en Salduero (Soria) obligó a suspender las colonias, con una docena de positivos, entre ellos varios niños aragoneses.

El campamento de Oto se desarrolla en el centro vacacional Virgen del Camino, ubicado en esta localidad del municipio de Broto. Está promovido por YMCA, una entidad no lucrativa que organiza actividades juveniles e infantiles. El grupo afectado llegó el 13 de julio para una estancia de 15 días. El pasado jueves, 16 de julio, durante el control rutinario de temperatura por la mañana (se realiza dos veces al día), uno de los menores dio 37,2 grados, según fuentes de la entidad. Al superar los 37 grados, se le sometió a vigilancia, se le separó de los otros niños y no participó en las actividades de la jornada. Por la tarde, le subió la fiebre hasta los 37,5 y se dio aviso al centro de salud y a la consejería de Sanidad.

El viernes se le sometió a una prueba de PCR y el sábado se conoció el resultado positivo. La organización del campamento, en contacto con las autoridades sanitarias, decidió la vuelta del grupo a Zaragoza: nueve menores y un monitor. Otras tres personas que tuvieron relación con ellos, entre ellas el coordinador de las colonias, también han tomado medidas preventivas, indicó un portavoz de YMCA.

Según las mismas fuentes, la consejería de Sanidad recomendó no hacer la cuarentena en el campamento, donde es más difícil el aislamiento de los niños, y que volvieran a casa para realizarse las pruebas en su lugar de origen. "Ya les hemos informado de que deben llamar a sus centros de salud para pedir los análisis", comentaron.

En el campamento de vacaciones hay más grupos, 85 personas en total entre participantes, de 12 a 17 años, y monitores, casi todos aragoneses, una afluencia muy por debajo del aforo, ya que otros años se concentran aquí 240. Según YMCA, los grupos están separados e incluso se realizan turnos en las actividades para guardar la distancia social. "Hemos intensificado los controles y se está repasando cualquier posible contacto". El afectado solo coincidió con miembros de otros grupos en el autobús, "pero iban con mascarilla y respetaban las distancias". De momento la consejería no ha indicado a la entidad medidas adicionales.

El pasado viernes, el Instituto Aragonés de la Juventud, dependiente del Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón, recomendó que no se lleven a cabo las colonias con pernocta que pudieran estar programadas para los próximos días, escuelas de tiempo libre o campos de trabajo, en zonas en fase 2 flebilizada o que sean destinatarias de jóvenes residentes en esas áreas donde se ha recomendado a la ciudadanía limitar los movimientos. Oto, en la comarca de Sobrarbe, no está en esa fase, lo mismo que el resto de comarcas del Pirineo, pero los participantes sí procedían de la ciudad de Zaragoza, a la que afectan las restricciones.

Según YMCA, es probable que el contagio se produjera en el lugar de origen, ya que se detectó a los cuatro días del inicio del campamento. El campamento está diseñado para realizar actividades en contacto con la naturaleza y los participantes se alojan en cabañas. El complejo cuenta además con pistas deportivas, de juego y piscina.

Inspecciones en los campamentos

El Gobierno# de Aragón está realizando inspecciones para comprobar el seguimiento del protocolo marcado para las colonias de verano, según confirmó YMCA y también el presidente de la patronal aragonesa de empresas de ocio educativo y animación sociacultural, Víctor López. Según este, los técnicos de la administración hacen controles, "como tiene que ser", empezando por la distancia de 1,5 metros de las literas.

Respecto a los casos detectados hasta ahora, López señaló que en su organización no se han registrado contagios. "Tenemos que seguir adelante, no se puede parar todo. Allí donde hay un positivo se tomarán medidas, pero no se puede generalizar. Además, en los campamentos están perfectamente controlados los grupos de convivencia y este año la participación es menor". En los de su empresa están por debajo de la mitad de un año normal. "En el albergue de Canfranc disponemos de 80 plazas y normalmente en julio se llenan, pero ahora mismo tenemos 30 chicos".