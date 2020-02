"Indignación, rabia, vergüenza". Así se sienten algunos de los padres y madres de las 16 menores de edad afectadas por los presuntos abusos sexuales cometidos por un guardia civil de 48 años, S. E., que les daba clases extraescolares de inglés en dos colegios públicos de Barbastro. Este quedó en libertad condicional hace unas semanas tras pasar siete meses en prisión y pagar una fianza de 6.000 euros.

Una medida que ha molestado a las familias pese a que el agente, que ha sido cesado por la Guardia Civil y suspendido de funciones por parte del Ministerio de Defensa, no pueda volver a Barbastro ni acercarse a las víctimas ni a ningún espacio infantil. "No lo entendemos porque las pruebas son contundentes y las imágenes hablan por sí solas. Además, encontraron archivos pedófilos en su ordenador. Nuestras hijas ya están a salvo pero no queremos que toque a ninguna más", dicen. Con todo, siguen confiando en la Justicia.

Han roto el silencio que se autoimpusieron desde que sucedieron estos hechos el pasado curso escolar y que culminaron en mayo de 2019 con la detención del entonces responsable de Intervención de Armas en el puesto de la Guardia Civil de Monzón. Y lo han hecho en respuesta a una reciente entrevista en la que el detenido se presentaba como una "víctima" de una persecución por parte de los compañeros del cuerpo y la profesora de clases extraescolares que denunció los hechos. En sus declaraciones, negaba los abusos y decía que eran solo "caricias y gestos de cariño". "Se hace pasar por víctima y trata de intimidarnos y también a la maestra, pero nuestros hijos y nosotros somos las verdaderas víctimas", replican. Además, le acusan de querer "condicionar" la opinión pública y la del juez con estas manifestaciones.

En este sentido, muestran toda su solidaridad con la profesora "que fue una valiente y ha aportado la prueba principal", y agradecen la "contundencia" con la que actuó la Guardia Civil.

Ese vídeo, al que han tenido acceso los abogados, es la principal prueba contra S.E. En las imágenes, según los investigadores, se aprecia cómo supuestamente realiza tocamientos, besos y caricias por debajo del pantalón. «Las personas que lo han visto nos dicen que las imágenes son muy claras y hablan por si solas».

Echan en falta el apoyo de Educación

La familia de una las niñas que supuestamente sufrió los abusos lamenta que las instituciones educativas "se hayan puesto de perfil" tras conocerse las denuncias. "Nos sentimos abandonados tanto por la dirección de los dos colegios, que solo se ha exculpado de lo sucedido, como por la consejería de Educación. No hubo ningún comunicado repudiando los hechos y de apoyo a las familias, ni asistencia psicológica. La concentración llegó ocho meses después de que pasaran los hechos y cuando nuestros hijos tuvieron que declarar en el Instituto de Mujer y Menor de Aragón. Hemos pasado un verano difícil y al retomar las clases esperábamos algo más de atención pero todos se han lavado las manos", denuncian.

Las familias reconocen tener secuelas por lo sucedido y, de hecho, en algunos casos han tenido que recibir asistencia psicológica. "Hemos estado sufriendo en soledad todo este tiempo y ha habido padres que han tenido que ir al psicólogo. Esto afecta a la pareja, tienes miedo a que se haya propasado más y que nuestras hijas tengan secuelas. Hemos tenido que recurrir a medicación para dormir. Además, te sientes inseguro y desconfías de las personas que están a cargo de tus hijos en otras actividades", explican.

Tres abogados están personados en el proceso representando a las familias de estas menores, que temen que pueda haber más niñas afectadas por estos abusos ocurridos presuntamente en las clases de extraescolares de inglés, por lo que animan a seguir su ejemplo. «Es un tema muy sensible y cada niña es un mundo. Es posible que no se atreva a decir nada, pero si en algún momento se lo dice a sus padres, les animamos a denunciar", señalan.

Hace unas semanas, un centenar de padres y madres de alumnos de los colegios públicos Alto Aragón y Pedro I y vecinos de Barbastro se solidarizaron con estas familias y sus hijas en una concentración de repulsa por la puesta en libertad del guardia.