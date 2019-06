Conforme pasan las horas, las relaciones entre el Partido Popular y Ciudadanos en Huesca parecen tensarse cada vez más. Después de que el domingo Ana Alós acusara a la formación naranja de "tener un tránsfuga en su grupo" que votó en blanco y permitió la reelección del socialista Luis Felipe, este lunes José Luis Cadena ha acusado a la líder popular de "mentir" por negar que el Partido Popular ofreciera a Cs la Alcaldía de Huesca.

En una carta publicada en su perfil de las redes sociales, titulada 'De la responsabilidad política, Twitter y la ciudad de Huesca', Cadena empieza reconociendo que la situación vivida en la sesión de constitución del Ayuntamiento fue "sonrojante". "No podemos, o no deberíamos tener, remilgo alguno en reconocerlo, en mirarnos frente al espejo -todos- y admitir que esta situación no es justa con nuestros ciudadanos. A ellos, a nuestra ciudad, les debemos nuestra posición y a ellos debemos rendir cuentas", señala.

El cabeza de lista de Cs afirma que "situaciones esperpénticas" como las vividas esta semana "inciden sin duda alguna a la desafección de una parte importante de la sociedad hacia la política y el servicio público que esta debe representar". Y hace un llamamiento a los partidos, "la matriz especialmente", resalta, para hacer el esfuerzo "antes, durante y después" de explicar a la ciudadanía "lo complicado de algunas situaciones y, para aquellos escenarios más complejos, aportar transparencia y claridad en la toma de decisiones".

Sobre el polémico anuncio que hizo su partido el viernes asegurando que había llegado a un acuerdo con el PP para gobernar en las tres capitales aragonesas que le daba la alcaldía de Huesca a Ciudadanos, manifiesta: "Nunca acepté ser alcalde con 3 concejales y sin un pacto cerrado, nunca nos hemos saltado la disciplina de voto y, como determinó mi partido, nunca acepté negociar con VOX". Admite que "puede parecer complicado", pero añade que "resulta más sencillo si estas pautas se llevan a cabo desde la coherencia y la convicción personal de que este era el camino más difícil, pero el camino más correcto".

Por ello, explica que con su mensaje de Twitter del viernes, donde negó que fuera a ser alcalde porque aún no había firmado ningún pacto de gobierno, José Luis Candena explica que lo hizo porque "ser coherente con tus convicciones y con la verdad es una cuestión de principios". Y recuerda que la propia Ana Alós compartió su mensaje en su perfil demostrando, a su juicio, "coherencia".

Una actitud que, según el líder de Cs en Huesca, resultó "caduca, muy limitada en el tiempo e irreal" cuando, tras la sesión plenaria, Alós negó que fuera cierto el ofrecimiento del Partido Popular a Ciudadanos de la alcaldía de Huesca. "Mintió y lo hizo además en un momento difícil en el que lo responsable hubiera sido una llamada a la calma y a la prudencia y a pensar, fundamentalmente, en el interés de Huesca y de los oscenses", critica. Y es que, según fuentes del comité de pactos, fue "una cuestión hablada directamente a nivel nacional".

Por último, José Luis Cadena deja claro que su compromiso y el de sus compañeros de partido en Huesca está "más firme que nunca". "No es un momento fácil, pero estoy convencido de que lo superaremos, desde la responsabilidad, la transparencia y el trabajo constante", concluye.