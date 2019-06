Tres alcaldes diferentes en 48 horas y ‘rebelión’ oscense contra Madrid

Las 48 horas transcurridas entre el jueves 13 y el sábado 15 de junio pasarán a la historia de la política local oscense como las más desconcertantes vividas hasta ahora. Y es que se llegaron a ‘proclamar’ hasta tres alcaldes diferentes de PP, Cs y, finalmente, PSOE.

La cronología arranca el 14 por la mañana, cuando los populares, tras varias jornadas de negociación, cierran por fin un preacuerdo con Ciudadanos para apoyar a Ana Alós. En ese momento sumaban 12 concejales de 25 (9 del PP y 3 de Cs), por lo que necesitaban uno más para alcanzar la mayoría absoluta e impedir que el socialista Luis Felipe fuera reelegido al ser la lista más votada.

Con el respaldo de la formación naranja en el bolsillo, que se disputaba con el PSOE, la candidata popular llama entonces a los responsables de Vox, con los que se reúne en un hotel de Huesca, con las cámaras como testigos, para pedirles el apoyo de ese concejal número 13 sin entrar en principio en el gobierno. El partido de ultraderecha se compromete a ser "flexible" para negociar.

Todo parece hecho, o casi, pero la sorpresa salta a las 13.30 del viernes, cuando la dirección regional de Ciudadanos anuncia que ha alcanzado un acuerdo con el PP para gobernar en las tres capitales de provincia de Aragón y que el partido naranja lograría la alcaldía de Huesca. "Una cuestión hablada directamente a nivel nacional", según fuentes de Cs.

La dirección nacional del PP comunica el pacto a Huesca y se desata la tormenta. "Nosotros no participamos en eso. Desde el 26 de mayo, la única idea era que yo me presentaría como candidata. De eso no ha habido duda en ningún momento", recalcó este domingo Ana Alós.

Dos horas después, el que había sido proclamado por Cs como nuevo alcalde, José Luis Cadena, publica un tuit en el que agradece las "muestras de cariño", pero desmiente el anuncio de su formación y aclara: "Aún no se ha firmado ningún pacto de gobierno y seguimos trabajando por la ciudad de Huesca y el interés general. Muchas gracias a todos". Mensaje que retuitea la propia Alós, quien guarda silencio. Pero la dirección de Cs se reafirma.

El secretismo se mantiene hasta el sábado. Por la mañana, Ana Alós se levanta con la idea de que no va a ser alcaldesa, pero los 9 ediles populares se ‘rebelan’ contra el acuerdo pactado en Madrid y se niegan a apoyar a Cadena para que sea alcalde. En cambio, deciden que votarán a su candidata con lo que Luis Felipe sería reelegido. Pero a última hora Cs da marcha atrás, retira a su candidato y garantiza el apoyo al PP a cambio, entre otras cosas, de la primera tenencia de Alcaldía. Un acuerdo que nunca se consuma por el voto en blanco.