El PP confirma la presentación de una moción de censura en Huesca

El presidente del PP Aragón, Luis María Beamonte, ha confirmado este lunes la presentación de una moción de censura en Huesca con el objetivo de que la candidata popular, Ana Alós, sea la alcaldesa de Huesca y sustituya a Luis Felipe. Beamonte ha confirmado que ya ha hablado con el grupo popular en Huesca y con la dirección nacional del PP y ha confiado en que la moción “sea cuanto antes”. “Hay que restaurar la voluntad de los ciudadanos”, ha dicho.

Con la moción, Beamonte quiere garantizar el cumplimiento del acuerdo entre PP, Cs y Vox para que Ana Alós fuera la alcaldesa de Huesca. El pasado sábado, un concejal de una de estas tres fuerzas políticas votó en blanco, por lo que no hubo mayoría del bloque de centroderecha y el socialista Luis Felipe fue elegido alcalde por representar a la fuerza más votada. Beamonte no expresó mucha confianza en que se sepa quién fue el concejal que incumplió el acuerdo de los tres partidos y no quiso centrarse en este asunto para dar prioridad a la moción de censura.

Beamonte, que ha defendido la necesidad de “restaurar un acuerdo democrático”, ha hecho estas declaraciones tras una reunión con el nuevo alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón. Los dos han analizado los resultados de su partido en las elecciones municipales. “El 70% de la población aragonesa estará regida por alcaldes del PP. Gobernaremos en Zaragoza, en Teruel y muy probablemente en Huesca”, ha defendido Beamonte. Azcón ha añadido que espera asistir a la toma de posesión de Ana Alós.