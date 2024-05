Bodas en fincas de Aragón: "Ahora los novios quieren que sea una experiencia completa y única"

Cuando Wendy Vidal, fundadora de Bodas de Cuento, empezó hace 15 años como 'wedding planner' que los novios celebraran sus enlaces en fincas ya estaba de moda en España y Aragón. Lejos de ser pasajera, con el tiempo se ha afianzado y ahora es el formato que tiene preferencia entre los contrayentes, tal y como destaca esta experta en organización y diseño de bodas.

"Hay más celebraciones en fincas que en hoteles porque a los novios les encantan los espacios al aire libre. El hotel ha perdido muchos puntos porque no (todos) tienen exteriores ni jardines; es otro concepto. Sin embargo es una boda muy cómoda: no necesitas transporte, se pueden alojar en el hotel los invitados de fuera...", enumera Vidal, que resalta que la Comunidad no tiene una oferta tan diversa como en Madrid o Barcelona. "Tenemos la capacidad que tenemos para generar este tipo de espacios. Aparte de lo costoso que es habilitar una finca para este tipo de eventos, se necesitan una serie de permisos e infraestructuras. Y también hay un tema de legislación a nivel de sonido en exterior; no todas tienen la capacidad de poder celebrar la parte del baile de noche en un horario de madrugada", explica.

En Aragón hay más de 50 fincas de bodas, la mayoría (35) en los alrededores de Zaragoza y provincia. Una oferta superada por la demanda, en palabras de Israel Sánchez, socio fundador junto a Nacho Viñau de La Lola se va de Boda, con una década de trayectoria profesional (a nivel nacional). "En Huesca la demanda es diferente: hay mucha boda de Pirineo, a lo mejor más reducida. Y en Teruel (5 fincas) se concentran en el Matarraña y el Maestrazgo; el 60% para enlaces más pequeños", dice.

También la fundadora de Bodas de Cuento diferencia entre las tres provincias aragonesas. "En Zaragoza son fincas que tienen bastante renombre y quizá un poquito más de infraestructura. El Pirineo tiene un atractivo especial para parejas de otras regiones y en Teruel se está potenciando un tipo de espacios que tienen más que ver con una boda boutique y de destino; lo mismo que pasó en el Pirineo", observa Vidal, quien pone el ejemplo de una celebración que tienen para dentro de dos semanas en el Prepirineo oscense con 250 invitados de la República Dominicana y Miami (Estados Unidos). "Imagínate estar tres días en Aragón y unos cuantos más en el resto de España haciendo turismo. Hay que poner en valor toda la capacidad económica que mueven nuestras bodas. Cada vez que conseguimos llevar una 'destination wedding' a algún lugar de la Comunidad estamos haciendo que se dejen mucho dinero en hostelería, restauración, compras... Creo que es algo que nunca se ha reconocido a nivel de Ministerios ni a nivel de Gobierno autonómico", reivindica.

"Hay que poner en valor toda la capacidad económica que mueven nuestras bodas. Creo que es algo que nunca se ha reconocido a nivel de Ministerios ni a nivel de Gobierno de Aragón"

Israel Sánchez coincide en el auge de las bodas de destino, junto con las de fin de semana (los invitados llegan el viernes y se despiden el domingo). Y añade: "No es como antes, que buscaban comer y beber bien y bailar. Ahora los novios quieren que sea una experiencia completa, sorprender y que su boda sea única. Muchos desean incluso cosas que no se hayan visto todavía. Ahí juega un papel especial la misma finca, que tenga disponibilidad de espacios y poder celebrar un enlace diferente. Que se pueda hacer toda en el exterior bajo una arbolada o de noche, poniendo un tendido de bombillas tipo feria o colgado lámparas de araña de los árboles". Además subraya que estas fincas siguen estando en auge por el mayor número de bodas civiles frente a las religiosas.

Por lo general, los novios contratan las fincas con un año o año y medio de antelación. En cuanto al número de invitados, un enlace normal suele estar entre las 125-150 personas. Y la mayoría se decantan por el servicio completo: cóctel, banquete, barra libre y dj.

Wendy Vidal informa de que en Zaragoza cada finca suele estar asociada a un catering. Por ejemplo, Guian Catering lleva 15 años celebrando bodas en Viñedos Rhey (en Cuarte de Huerva) y desde hace 10 en Palacio de Villahermosa (Pedrola). En la primera finca un gran viñedo rodea el comedor principal, con capacidad para 400 comensales, que se encuentra situado en el centro del complejo. "Cuenta también con un amplio porche que permite disfrutar del exterior sea cual sea la climatología. Además, la sala de barricas se encuentra a disposición de nuestros invitados para que la visiten, realicen un reportaje fotográfico o para la celebración de ceremonias civiles", apunta Gema López-Lapuente, socia y directora comercial de la empresa.

En cuanto a Palacio de Villahermosa se trata de una finca con una edificación de estilo renacentista del siglo XVI rodeada de un jardín, de aire italiano, de más de 11 hectáreas. El comedor acristalado en medio del jardín tiene capacidad para 320 comensales. "Nos permite disfrutar de la naturaleza exterior desde dentro, un lugar elegante y luminoso. El baile y la barra libre se celebran en el interior del patio de luna del propio palacio, con su escalera señorial y rodeados de historia", detalla López-Lapuente, que señala que la mayoría de las bodas que organizan son de comida. "Excepto en verano, cuando a esas horas, por el calor, muchos novios prefieren organizar su boda de cena. O los viernes, por ejemplo, que también es una excelente opción", añade.

Por su parte, Maher Catering gestiona tres fincas: Soto de Bruil (Alfajarín), Villa Santa Ana (El Burgo de Ebro) y La Quinta (Monzalbarba). Según describe Marta Forcada, gerente de la compañía, la primera ("más bohemia", especifica) cuenta con una zona de comedor interior climatizada para 270 personas y dos jardines independientes (uno exterior). La segunda tiene capacidad para 300 invitados y dispone de una estructura acristalada climatizada y un "precioso jardín más lineal y con estética más moderna". Y en la tercera el aforo es para 400 personas y dispone de comedor interior (también climatizado), jardín exterior, un lago y otras zonas verdes. En todas se pueden celebrar ceremonias civiles. "Y en Soto de Bruil y Santa Ana la discoteca está en una zona cubierta, como en una jaima independiente de lo que es el comedor", explica.

Para Forcada, este tipo de fincas están de moda porque la gente cada vez busca más espacios diferentes y alternativos. "Estar en un entorno externo es lo que más les gusta, por eso lo que más hacemos son aperitivos mucho más largos", observa. Al mismo tiempo, recuerda que Maher Catering gestiona las bodas y eventos del NH Collection Gran Hotel de Zaragoza. "Sigue dando muchísimas bodas. Si tienes una comida apetitosa y unos menús adecuados, muchas personas valoran estar en el centro de la ciudad. Lógicamente, siempre que tengas un espacio adecuado", resalta. En su caso, el Gran Hotel dispone de zonas independientes para aperitivo, comedor y discoteca.

¿Y los precios? ¿Cuánto cuesta organizar un enlace en este tipo de fincas en Aragón? Gema López-Lapuente cuenta que tienen bodas de 250 euros (por comensal) y otras de 160, pero la media estaría en 180. "Con todos nuestros servicios incluidos: menú, barra libre, dj, alquiler de finca, flores en las mesas…", especifica. Por su parte, Marta Forcada habla de una horquilla de entre 130 y 170 euros como precio básico.

"A los novios casarse les cuesta dinero. Ahora con 150 euros por invitado no se cubre ni el cubierto"

Mientras, Israel Sánchez, de La Lola se va de Boda, advierte de que si se quiere hacer un regalo más o menos aceptable a los novios se tiene que dar de regalo un mínimo de 200 euros por persona. "Antes había novios que se casaban y hacían negocio con su boda. Ahora tienen que poner dinero; con 150 euros por invitado no se cubre ni el cubierto. Hay una serie de extras y conceptos que todavía graban más al final el coste repercutido por invitado. Hay un 'wedding planner', un fotógrafo, a lo mejor una banda que toca en vivo, una decoración especial, una cámara 360º....", afirma.

La fundadora de Bodas de Cuento eleva el presupuesto por enlace a más de 100.000 euros, con una media de 150-170 invitados. "Trabamos con un cliente de perfil alto (que abarca toda España y Colombia, donde también tienen oficina) y 'ad hoc'; cada proyecto cambia mucho. Hablamos de bodas con mucha producción a nivel de espectáculo: bandas de música, 'shows' de animación, dj conocidos.... Mucha producción a nivel de escenario, de iluminación, de mobiliario y decoración. Y también trabajamos un perfil de bodas hechas en fincas particulares, con lo cual tienes que habilitar carpas e incluso sanitarios portátiles. Hay que empezar de cero; son las menos, pero también las hacemos", indica Wendy Vidal.

Como proyectos especiales, recuerda una boda en 2012 en una nave industrial vacía en Zaragoza, una en un museo, otras en bosques e incluso un 'show' de drones en una finca privada en Teruel.