Casarse a lo gánster, a lo Elvis o a lo vikingo en Aragón: "A veces tengo que convencer a las madres"

Aunque la mayoría de personas relaciona mayo con el mes de las comuniones, lo cierto es que son muchas las parejas que eligen éste para contraer matrimonio. ¿Entre los motivos? Según los expertos, el buen tiempo y su proximidad a las vacaciones de verano, entre otros. Sin embargo, si hay algo que llama la atención es cómo ha cambiado la forma de celebrar este tipo de enlaces. La tradición pesa y todavía manda, pero, cada vez menos.

Y gracias al atrevimiento de algunos, hoy en día es posible tener como invitados a Batman o al mismísimo Dar Vader, sentarse en el Trono de Hierro o presenciar un auténtico combate de espadas o, incluso, de sables luz. ¿Alguien da más? Pues el zaragozano Daniel Blasco, sí. Actor especialista y armero profesional, Daniel lleva toda la vida entre armaduras, hachas, lanzas y espadas de todas las épocas.

“Mi boda, hace 18 años, fue una auténtica fiesta diseñada a medida. Yo iba vestido con armadura, mi mujer se sentó en un trono y tuvimos escupefuegos y magos entre nuestros invitados. Me lo pasé tan bien que dije: 'esto no se puede quedar aquí”. Fue así, precisamente, como nació Tu boda temática, su empresa.

Piratas, medievales, vampiros, años 20 o Far West se encuentran entre las opciones que, admite, son infinitas. También las series y películas de moda entran en el juego. “Nos han pedido mucho Star Wars y Harry Potter, que también tuvo su ‘boom’, así como Juego de Tronos”, relata. Pero, ¿Por qué conformarse con una sola cosa? Su último trabajo les llevaba hace unas semanas hasta Lugo, en Galicia, donde hicieron un evento multitemático. “Esto también se lleva mucho, mezclar cosas de diferentes temáticas. En este caso tuvimos hasta una tirada de arcos incluida”, explica.

Además, el zaragozano reconoce que no solo las más jóvenes se decantan por estas opciones tan rompedoras. De hecho, hace unos meses celebraron unas bodas de plata en el Castillo de Añón, otro de los trabajos más especiales que recuerdan. Sin embargo, asegura que todavía es difícil “salir de lo de siempre”. “La tradición sigue pesando mucho, y muchas veces no solo he de convencer a un miembro de la pareja, sino a sus madres, y si te descuidas a las abuelas”, bromea. “El trabajo suele ser convencerles de que va a ser elegante, seria y bonita. Luego siempre les encanta y, si en la boda pasan cosas, la gente jamás lo olvida”, reflexiona.

Y es que, cuando llega una pareja con una petición de celebración de estas características, casi todos han pasado por situaciones parecidas: prejuicios, dudas, comentarios de todo tipo… “Cuando llegan a nosotros no les llamamos locos, más bien todo lo contrario, nosotros les damos alas”, resume.

Porque Blasco prima, sobre todo, el rigor. “Con la compañía Lobos Negros llevamos toda la vida dedicándonos a los espectáculos, y al final era una evolución natural que nos da mucha consistencia”, reflexiona. Además, asegura que es más económico de lo que la gente suele imaginar: “Como norma general nos adaptamos al presupuesto de cada pareja, pero el precio oscila desde los 900 euros hasta lo que te quieras gastar”.

Otra alternativa divertida para celebrar un enlace diferente en Zaragoza es la que propone Elsa Tomas, de la floristería Nena Revuelo y organizadora de eventos que, hace un año, decidió traer a la capital aragonesa las bodas al más puro estilo de Las Vegas. “El evento incluye sala atrezzada como tal, falso ramo y velo de novia, maestra de ceremonias, una botella de cava, una foto y música para celebrar el falso enlace”, explica la zaragozana.

Porque sí, esto es un pequeño show pensado para acompañar el matrimonio realizado por la vía civil. “Hay muchas parejas que no se atreven o no quieren dar el paso a lo grande, o no gastarse tanto dinero. Y esta es una alternativa divertida y diferente y que puede hacerse de la manera que uno quiera”, afirma.

Y si no que se lo digan a Sara y Manuel, que se conocieron en una despedida de solteros donde les tocó casarse en broma, disfrazados de vikingos. “Y de ahí surgió el amor”, relata la organizadora. También Pepe y Bibi, que decidieron aprovechar una de sus últimas concentraciones moteras para darse el Sí quiero al estilo Elvis. O Carlos y Jessica, que aunque estaban ya casados, decidieron repetir el evento con su hija pequeña. “Querían casarse los dos con ella, en modo simbólico, y fue precioso”, añade.

Casarse en Nochevieja... ¡o a lo apocalipsis zombie!

Algunos de estos enlaces han logrado convertirse en noticia gracias a su originalidad. Es el caso de la boda de Shelley Sánchez (34 años) y Víctor Gregorio (38), que el pasado 31 de diciembre celebraron lo que ellos mismos bautizaron como su ‘bodillón’. “Estábamos cansados de que todas las bodas sean "iguales" y decidimos hacerlo en invierno -también porque nuestro hijo mayor tiene autismo y tenía vacaciones y se nos ocurrió que sería divertido poder acabar y empezar el año con toda nuestra gente”, relata ella.

Y es que, aunque reconoce que al principio todos sus invitados reaccionaron con gran sorpresa, al final fue todo un éxito. “A día de hoy la gente nos sigue dando la enhorabuena. Hubo música en directo con el grupo Ziro y la gente llevó outfits muy de boda, navideños y lentejuelas. Además, nos entusiasma la Navidad y fue muy guay poder decorar todo con ese toque”, rememora. Y es que en lugar de arroz les lanzaron nieve artificial y de postre… ¡tuvieron las campanadas de Año Nuevo! Toda una experiencia para no olvidar.

A día de hoy, Laura Estables y Marcos Latorre podrían considerarse casi pioneros pues, en su caso, contrajeron matrimonio en 2018 ¡vestidos y rodeados de muertos vivientes! En su caso, fue en Zuera en una edición de la cita ‘Survival Zombie’ donde la organización no dudó en apoyar la curiosa solicitud de esta pareja. “Fue precisamente en una edición anterior, en Alfamén, donde nos conocimos un año atrás”, recuerda ella. Así que, qué mejor que renovar sus votos de esta manera tan peculiar.

“Tras casarnos fuimos a comer con la familia y amigos y, después, a la ‘Survival’. Yo no podía correr mucho porque estaba embarazada, pero la organización nos ofreció revivir la boda como parte del evento”, explica. Así, mientras se daba comienzo a la partida, en la plaza de toros de Zuera sonó la marcha nupcial con ellos como protagonistas. “Fue un día muy original y especial”, concluye.