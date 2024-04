Negociación entre vecinos y promotora o nuevo pleito: ¿qué va a ser del edificio de la calle de Lagasca 2-4 de Zaragoza?

El espacio de la calle de Lagasca 2-4, situado detrás de la clínica del doctor Lozano, es un hueco sin ocupar en el centro de Zaragoza desde hace años. El Ayuntamiento de Zaragoza va a pronunciarse en las próximas semanas sobre las alegaciones presentadas por los vecinos de las viviendas del paseo de Sagasta 18-20, a través de dos despachos, un particular y Apudepa sobre el proyecto urbanístico de la empresa InmoCaixa, que pretende levantar un edificio de siete alturas para 45 viviendas.

Esta batalla vecinal sobre este inmueble acumula casi dos décadas en los tribunales y ahora puede vivir un tercer capítulo en la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA (Tribunal Superior de Justicia de Aragón), que se pronunció en contra dos veces, o bien abrirse una etapa de negociación entre los particulares de la mano del Ayuntamiento.

El concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, incide en que “este pleito es de particulares” y que la función del Ayuntamiento se limita a ordenar en la edificación concedida a La Caixa para “hacer un residencial” en este inmueble. “El servicio de planeamiento entendió que la ordenación es ordenar y hacer una adecuación de la edificabilidad que ya tenían”, explica. “No damos ni quitamos un metro más que hoy tienen atribuido”.

Mientras tanto, los promotores de la empresa InmoCaixa mantienen su compromiso con la ejecución del proyecto, porque “cumple con la normativa urbanística vigente y supone la recuperación de un patrimonio inmobiliario de alto valor para la ciudad, integrándose en una construcción con elevados estándares de calidad”. En este sentido, “la compañía recuerda que el plan especial anterior se anuló por una cuestión de forma, que se ha solventado en la nueva tramitación administrativa”.

El proyecto está en manos del arquitecto Juan Sáez, cuyo despacho se encuentra en el paseo de Independencia, y se podría empezar la construcción en función de la respuesta de los vecinos del paseo de Sagasta 18-20 y la decisión del TSJA si al final se llevara la causa por tercera vez al Contencioso Administrativo.

De hecho, el abogado José Antonio Garcés, en representación de los vecinos de Sagasta 18, señala que esta construcción les quita “el soleamiento del edificio” y además les molesta “que se vaya a degradar el patrimonio municipal que es la clínica doctor Lozano”.

Además, el letrado tiene claro que cuando les notifiquen la “posible aprobación del plan especial” desde el Ayuntamiento tienen previsto volver a acudir al TSJA en lo que sería el tercer pleito y reclamarían también “la suspensión de las obras, como en las dos veces anteriores, pero eso dependerá (podrían reconocer la licencia a la empresa promotora)”.

“En el tercer pleito tendremos que debatir sobre el informe de la comisión provincial de Patrimonio porque deberían decidir sobre las alturas, ocupación y la proximidad del edificio a la clínica, ya que queda prácticamente pegado y eso no se respeta, algo que se aprobó en los dos primeros estudios”, sostiene el letrado, especializado en urbanismo y residente en el mismo edificio afectado.

El letrado considera que en la calle de Lagasca “es inadecuado meter planta baja y siete pisos cuando todas las demás casas son de tres y, como mucho, con un ático retranqueado". Por eso, apunta que cabría la posibilidad de la negociación entre las partes privadas, siempre que los constructores bajaran el plan de la vivienda hasta “la baja y cinco plantas” de altura (frente a la subida desde tres hasta siete que solicitan en el plan especial) y el Ayuntamiento de Zaragoza podría facilitar este acuerdo aportando algún terreno para compensar a los constructores.

Edificio histórico de la clínica del doctor Lozano, situada entre el paseo de Sagasta y la calle de Lagasca. Francisco Jiménez

Su relaciónn con la clínica del doctor Lozano

En esa situación, el concejal del Ayuntamiento de Zaragoza incide en que la decisión del Ayuntamiento “no tiene nada que ver con patrimonio histórico”, sino que contempla “mantener y conservar”, así como la adecuación del edificio de Lagasca 4 (la parte 2 está sin construir) con “una modificación menor y casi inapreciable, salvo que seas un experto en urbanismo”.

Pero uno de los argumentos de los vecinos contra el nuevo proyecto de InmoCaixa es que el edificio de siete plantas cercaría a la antigua clínica, un edificio proyectado por Félix Navarro en 1903 y que es el chalet protegido (junto a la residencia de la Anunciata) de un paseo donde hubo varios que fueron sustituidos por nuevos edificos.

Mientras tanto, el concejal recuerda que los recursos de las familias de las viviendas de Sagasta 18-20 suponían que faltaba recibir varios informes de la empresa sobre “la brecha de género y otra cuestión menor”.

“Ahora se han recibido las alegaciones en la información pública de las dos comunidades de propietarios (Sagasta 18 y 20), un particular y Apudepa (Acción Pública para la Defensa del Patrimonio Aragonés), pero con los informes solicitados iremos a la comisión de urbanismo del pleno de mayo o de junio”, calcula Víctor Serrano.

En principio, este proceso ya pasó la aprobación inicial del plan especial del Ayuntamiento y “se supone que irá en la ejecutiva”. “Desde el rigor de la conservación del patrimonio histórico, en una modificación que solo hace una orden a la edificación adecuada que ya estaba. Ni quitamos ni ponemos”, sostiene el concejal de Urbanismo sobre la posición municipal.

Edificio de calle de Lagasca 4, en primer plano, y al fondo la clínica del doctor Lozano. Francisco Jiménez

La teoría de los vasos y la edificabilidad

En este sentido, Víctor Serrano detalla que la política del urbanismo “es la teoría de los vasos comunicantes” y cuando la empresa InmoCaixa adquirió esos espacios “ya tenían esa edificabilidad” (el edificio de las siete plantas) que permitía el Plan General de Ordenación Urbano. “Nosotros no podemos cambiar nada porque si ahora les cerceno con alguna modificación los derechos adquiridos que tienen, el Ayuntamiento tendría que indemnizarlos o perder el crédito suficiente”, detalla el concejal. “Solo podíamos poner orden en la parcela”.

En este sentido, Serrano precisa que “la actuación de residencial (de InmoCaixa) no tiene absolutamente nada que ver con la conservación del patrimonio histórico (el edificio de la clínica del doctor Lozano) porque se va a proteger íntegramente”. “De hecho, se protegerá de verdad cuando se haga esta actuación (el edificio anexo que da el paseo de Sagasta) porque es una vergüenza que esté como está. Aun así, esto es un pleito entre particulares, al que no entramos, y los vecinos de Sagasta no quieren que les tapen sus vistas”, describe el concejal el pleito entre las dos partes (InmoCaixa y los vecinos de las viviendas de Sagasta 18-20).

“Nosotros cumpliremos lo que digan los tribunales y si un juez dice que no pueden subir las alturas por tapar las vistas pues no podrán hacerla. Creo que está pendiente en el Supremo (el recurso del segundo pleito sobre el plan especial anulado por el TSJA)”, señala el concejal de Urbanismo. “Pero nosotros no podemos entrar en un pleito particular”, replica, en referencia a un un tercer pleito que pueda abrirse entre los vecinos y los promotores.