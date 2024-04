El PSOE carga contra "el Gobierno de Aragón más caro de la historia" y Nolasco dice que es "austero"

El vicepresidente primero, consejero de Desarrollo Territorial, Despoblación y Justicia y líder de Vox en Aragón, Alejandro Nolasco, ha seguido siendo protagonista en el pleno de este viernes en las Cortes de Aragón. Tras el debate sobre sus polémicas declaraciones a propósito de sus críticas al islam, ha comparecido para dar explicaciones de los costes de la estructura de su departamento, que ha supuesto que se disparen los gastos 2,1 millones de euros con la creación de 42 puestos.

Nolasco ha intervenido a petición del PSOE, cuyo diputado Darío Villagrasa le ha reprochado sus "contradicciones". Le ha recordado que Vox "ha sido conocido" por decir que llegaba a la gestión pública para "eliminar la grasa política" y las "macroestructuras". En este sentido, le ha insistido en que este mismo jueves el Boletín Oficial de Aragón ha acordado la creación de 28 puestos para su Consejería "para gestionar 23 millones de euros". "Es el Gobierno más caro de la historia", ha dicho Villagrasa.

Nolasco, que ha sumado a los 23 millones otros 38 vinculados al Fondo de Inversiones de Teruel y al Instituto Aragonés de Fomento, ha señalado que la nueva estructura no supone "ni un solo eventual ni un cargo de confianza". Ha asegurado que el aumento del personal obedece a la creación de una dirección general nueva para atender las competencias de Despoblación.

Ha recordado que, al tener dos servicios, debe contar con dos jefaturas y ha defendido que debía crearse una estructura en Huesca y Teruel. Ha lamentado que la portavoz socialista, Mayte Pérez, le haya llamado "el rey del chiringuito" por crear una dirección general "en la que no hay ni un solo eventual". "Si creamos una dirección general nueva tendrá que tener funcionarios. Se ha hecho de una manera austera y suficiente", ha dicho Nolasco.

Darío Villagrasa, en el pleno de este viernes. Cortes de Aragón

Villagrasa ha atacado "la falta de coherencia" del vicepresidente por haber hecho "causa belli contra la administración pública". "Y ahora que han tocado la moqueta del Pignatelli, todo les parece poco", ha afirmado el diputado socialista.

Le ha dicho que "se le está poniendo cara de Georgie Dann", en referencia al autor de la canción "El Chiringuito". "Es inaudito que día sí día también se erija como paladín contra el gasto público de la administración y sea el que más nombramientos ha hecho", ha criticado Villagrasa. "Bienvenido sea si va a poder empezar a trabajar en despoblación, porque así podrá dedicarse a eso en lugar de a generar incendios", ha afirmado en referencia a las polémicas del consejero de Vox.

Nolasco ha insistido en que lo que él rechaza "es el gasto político ineficaz de asesores, amigos y chiringuitos", no la creación de una dirección general con funcionarios. "Si vamos a hacer lo que no han hecho ustedes en 8 años debemos tener más direcciones generales y más personal trabajando con nosotros", le ha dicho Nolasco a Villagrasa. Y ha tirado de chascarrillo para cargar "la afición de muchos sindicalistas por el marisco". "En esta dirección general no sobra ni el pelo de una gamba", ha afirmado.