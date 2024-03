Aumenta la pobreza en Aragón: El Refugio de Zaragoza entrega alimentos a 1.032 familias, un 21% más que hace un año

El riesgo de pobreza y de exclusión social en Aragón está en uno de los momentos más altos del último decenio. La Hermandad del Refugio de Zaragoza entregó el año pasado alimentos a 1.032 familias, frente a las 851 de 2022, lo que supone un incremento del 21,27%. Una cifra que supera a los 933 hogares que recibieron esta ayuda en el año de la pandemia. El perfil de las personas que tienen que recurrir a la entidad para llenar la nevera también ha cambiado. Casi se han duplicado los inmigrantes procedentes de Colombia, cuyo éxodo en los últimos meses ha roto la hegemonía de los venezolanos. Antaño el conflicto armado les llevaba a salir de su país y hoy lo hacen también con el objetivo de aumentar su poder adquisitivo.

El gerente de la Hermandad, Ernesto Millán, atribuye este aumento de personas a las que se les facilita regularmente una caja básica de productos -han pasado de 2.089 en 2022 a 2.386 el año pasado-, tanto al golpe de la inflación, el encarecimiento de los alimentos y el sobrecoste de la energía, como a la llegada de inmigrantes de países de América Latina que no pueden acceder al mercado laboral.

Las familias usuarias originarias de Colombia han pasado de 145 en 2022 a 241 el año pasado, mientras las venezolanas han aumentado de 93 a 132 y las nicaragüenses, de 58 a 73. El colectivo marroquí, que venía siendo uno de los más numerosos, ha descendido de 105 unidades de convivencia a 95. Los hogares españoles que no llegan a fin de mes y a los que se les entrega comida para que puedan afrontar otros gastos también han bajado en el último año de 107 a 93. La entidad repartió 176.161 kilos de alimentos repartidos en 10.186 lotes y valorados en 372.181,77 euros.

Millán llama también la atención sobre el número de personas mayores de 65 años que comen gracias a este programa y que viene aumentando desde la pandemia de coronavirus: 107 (67 mujeres y 40 hombres) del total de 2.089 en 2023, frente a 99 en 2022, 85 en 2021 y 64 en 2020. "Es una cifra significativa que refleja las carencias que afectan a personas jubiladas, sobre todo aquellas que perciben una pensión no contributiva o de viudedad. En un 90% son personas españolas y muchas viven solas", cuenta Millán.

"Falta información sobre la tarjeta monedero"

Una de las preocupaciones de la Hermandad del Refugio, y que se refleja en el balance que la oenegé ha dado a conocer con motivo de la campaña de recaudación que lleva a cabo coincidiendo con la Semana Santa, es la implantación de las nuevas tarjetas monedero para ayuda alimentaria que entregará Cruz Roja. Viene a sustituir el reparto físico de los productos de primera necesidad financiados con fondos europeos que hasta ahora hacían los bancos de alimentos y la propia Cruz Roja.

Millán lamenta la "falta información" sobre su cercana puesta en marcha, que esperan que sea a principios de mayo, y su funcionamiento. Critica, además, que van destinadas a familias que tienen a su cargo menores de 15 años y en situación de pobreza severa, con ingresos inferiores al 40% de la renta media. "¿Qué diferencia hay entre tener un hijo de 15 o de 16 años? Hay hogares con chicos mayores de esta edad que se van a quedar fuera y que su situación es muy vulnerable. Creo que esta norma puede ser injusta", defiende Millán.

Casi el 69% de los hogares que reciben alimentos del Refugio no cumplen los requisitos para ser perceptores de estas tarjetas canjeables por lo que continuarán atendiéndoles. "La incógnita es hasta dónde podemos garantizarles un lote de productos básicos no perecederos gracias a los que nos provee el Banco de Alimentos y cuántos nos va a suponer comprar lo necesario para que no se encuentren en una situación desamparada", subraya Millán. Esta incertidumbre ha llevado a la hermandad a posponer el proyecto de reforma de la zona de administración de las instalaciones.

601 transeúntes acogidos con una mayor rotación

El Refugio cuenta con 62 plazas para personas sintecho. De ellas, 56 para hombres y 6 para mujeres. A lo largo del año pasado acogió a 610 transeúntes, 542 hombres y 59 mujeres, de los que un 67,8% eran extranjeros.

Millán pone el acento en que este colectivo ha recuperado la movilidad que caracterizaba a estas personas antes de la pandemia de coronavirus, ya que muchos de ellos se mueven de una ciudad a otra en busca de trabajos temporales. No obstante, la estancia media es alta: 31,94 días ellos y 28,06 días ellas.

"La razón es que desde después del covid contamos con usuarios que tienen una estancia ilimitada, antes se podía permanecer en las instalaciones un máximo de 28 días. Son entre 20 y 25 hombres que están inmersos en procesos para conseguir su documentación y en itinerarios para reincorporarse al mundo laboral", explica Millán.

La entidad social cuenta también con un consultorio médico, a cargo de facultativos y enfermeros voluntarios, que a partir de las 20.30 atienden a los alojados en las dependencias. Visitó a 1.082 pacientes en 166 días de consulta, 685 primeras consultas y 397 revisiones. Por el servicio de gota de leche, que proporciona alimentos específicos para los lactantes desde que nacen hasta los 14 meses, pasaron 167 bebés (en 2022 fueron 187), y se entregaron 941 botes de leche de iniciación y 941 de leche de continuación más 564 cajas de cereales sin gluten, 933 de multicereales, 3.220 potitos de frutas, 3.032 potitos de pollo y 17.354 pañales.

'Ayúdanos a ayudar'. Con este lema, la Hermandad del Refugio hace un llamamiento esta Semana Santa a todos aquellos que deseen colaborar para que esta institución centenaria, sin ánimo de lucro, pueda seguir llevando a cabo su labor. El Domingo de Ramos (24 de marzo), Jueves Santo (28), Viernes Santo (29) y Domingo de Resurrección (31) los voluntarios saldrán a la calle para impulsar la campaña de cuestación e instalarán las mesas petitorias en varias vías del centro de Zaragoza. Además, el Jueves Santo habrá otras 43 mesas repartidas por diversas iglesias de la capital aragonesa.