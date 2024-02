Aumenta la pobreza en Aragón: 3 de cada 10 hogares no pueden afrontar gastos imprevistos

Uno de cada cinco aragoneses (un 20,4%), lo que supone más de 275.000 personas, corren el riesgo de ser pobres o excluidos, según el denominado indicador Arope, que diseña la Comisión Europea, correspondiente a 2023. Este porcentaje supone un incremento de más de un punto respecto a 2022, cuando se situó en 19,1%, y se encuentra seis puntos por debajo de la media española que es del 26,5%, según los datos publicados este lunes por el Instituto Aragonés de Estadística (Iaest) correspondientes a la Encuesta de condiciones de vida.

Esta tasa del 20,4%, fruto del golpe de la inflación, es la más alta de los últimos cuatro años y se acerca a la más elevada desde 2017 que se alcanzó en 2019, antes de la pandemia, con un 20,5%. No obstante, la Comunidad es la cuarta más baja de las autonomías, solo por detrás del País Vasco (15,5%), Navarra (17,2 %) y Madrid (19,4%).

La tasa Arope (llamada así por las siglas en inglés 'At Risk of Poverty or social Exclusion') mide la pobreza estadísticamente no solo con los ingresos, sino que también incluye otros factores como la privación material severa y la baja intensidad de empleo (cuando las personas en edad de trabajar en un hogar solo consiguen hacerlo por debajo del 20'% de su potencial máximo).

Evolución de la tasa de pobreza en Aragón y España

En Aragón han empeorado dos de estos tres aspectos que se valoran. Así, el porcentaje de aragoneses con carencia material y severa ha crecido de un 4,7% a un 7,1%. En este aspecto se tienen en cuenta cuestiones como permitirse comer carne o pescado cada dos días, calentar la casa de manera adecuada, afrontar gastos imprevistos o disponer de un automóvil.

La falta de trabajo es otro de los factores que ha impactado negativamente. El porcentaje de la población en situación de baja intensidad de empleo también ha ido al alza, de un 4,8% a un 5,3%. Mientras, los aragoneses en riesgo de pobreza (que mide cuántas personas tienen ingresos bajos en relación al conjunto de la población) prácticamente se mantiene estable, con 15,1% frente al 15% de 2022.

Esta encuesta de condiciones de vida refleja también los apuros que pasan muchos hogares para llegar a final de mes pese a contar con un sueldo, o incluso dos, que aportan a la economía familiar. Tres de cada 10 hogares (un 30,7%) no tienen capacidad para afrontar gastos imprevistos y una cuarta parte (un 25,7%) no puede permitirse irse de vacaciones al menos una semana al año.

La pobreza energética ha escalado y hay un 13,9% de las familias que carecen de recursos para mantener la vivienda a una temperatura adecuada y un 10,2% ha tenido retrasos en el pago de gastos de la vivienda principal.