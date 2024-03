Abel Moreno: "Dicen que soy la banda sonora de la Semana Santa"

Abel Moreno es un onubense que reside en Sevilla. Este compositor es el ‘padre’ de la mayoría de las marchas de Semana Santa que las bandas de música interpretan en toda España estos días. Sus piezas han cruzado las filas de una procesión y han llegado, incluso, al séptimo arte.

¿'La madrugá'? No podía ser de otra manera.

De esos años vendrá que tenga un rincón en un pueblo del Campo de Borja. Fui a tocar con un conjunto de música a Magallón y conocí a mi mujer. Así que les compuse un pasodoble, ‘Brisas del Moncayo’, que es himno del pueblo, otra marcha al Santísimo Cristo... Y ellos me dedicaron un rincón de la música.

Creo que su vínculo con Aragón es fuerte. Llegué a Zaragoza la víspera de San Valero de 1963, cuando tenía 18 años, destinado a la Academia General Militar para tocar la trompeta. Mi primer recuerdo son los roscones en la plaza de la Seo, que se los llevaba el cierzo. También me acuerdo de un estudio de Radio Zaragoza que estaba en el sótano del pasaje Palafox. Después ingresé en la orquesta del Casino Mercantil.

Así que ha logrado conectar con con todos los públicos. En otra ocasión vi un grupo de niñas que quería que dos jóvenes les firmaran autógrafos y al final fueron ellos quienes me querían saludar a mí. Eran Andy y Lucas.

¿Alguna anécdota en torno a sus marchas? Una noche de veraneo tenía en la puerta de casa un coche tuneado con la música a tope en los altavoces, era 'Macarena'. Y le dije: "Esa marcha es mía". A lo que el joven me contestó: "Suya, mía y de toda Sevilla". (Ríe)

Imagine: está en la calle y pasa una banda tocando una de sus piezas. ¿Qué siente? Es difícil que no suene una marcha que haya compuesto yo (ríe). 'La madrugá' es la más interpretada ahora mismo en el mundo entero y no solo está relacionada con la Semana Santa, sino que también se ha escuchado en el cine, como en una batalla de ‘Alatriste’. Hasta entonces era al revés: en procesiones se escuchaban ritmos militares y las mías se han elevado a otros ámbitos.

¿Cuál es el primer recuerdo que tiene de la Semana Santa? Las primeras procesiones que me vienen a la cabeza son en mi pueblo, cuando tenía 7 años. Eran recorridos de dos horitas y media... ¡Nada de diez horas como en Sevilla! Esas las viví más tarde. Los músicos decimos que salimos afeitados y cuando entra la Virgen ya nos ha salido la barba.

En Zaragoza no tiene rincón, pero su obra se escucha cada Domingo de Ramos.

Así es, 'Costaleros del Dulce Nombre', con la Humildad.



¿Y 'Semana Santa en Zaragoza'?

Esa la compuse antes y se estrenó en 2005 en el Auditorio de Zaragoza, con la intermediación de la Asociación para el Estudio de la Semana Santa. Fue una forma de agradecer el gesto del compositor bilbilitano Pascual Marquina, que ya había hecho 'Procesión de Semana Santa en Sevilla'.

¿Cómo es unir los sonidos más andaluces con los aragoneses?

Trato de personalizar las marchas para el lugar donde se tocan. Por ejemplo, en esta pieza se escuchan matracas, carracas, tambores, bombos... En 'Al Cristo de la Cama' están las heráldicas del Silencio. Otra marcha para Aragón fue 'La Virgen de la Oliva', para Ejea de los Caballeros, que se interpretó en un concierto benéfico el pasado sábado en la sala Mozart.



¿Y dónde pasa estos días santos?

Normalmente en Sevilla, si no me llama Antonio Banderas para que vaya a Málaga o a presentaciones de nuevas composiciones. El año que fui pregonero de Zaragoza me quedé toda la semana aquí.



Le llaman "mito" de la Pasión.

Incluso dicen que soy la banda sonora de la Semana Santa.