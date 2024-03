Las familias del instituto de Tarazona alertan de la falta de auxiliares administrativos

Las familias del instituto Tubalcaín de Tarazona han denunciado la falta de auxiliares de administración en el centro, tras no cubrirse desde hace cuatro años la vacante de una de las tres plazas con las que cuenta el centro. El pasado 1 de febrero se quedó libre otra más, siendo ya dos de tres, y la tercera ha solicitado su jubilación que se "concretará a finales de abril".

Previendo esta situación, han recalcado desde la ampa, se solicitó de manera repetida la sustitución efectiva de las vacantes al Departamento de Educación. "Se nos explicó que el problema estaba en los plazos de la oferta pública de empleo que depende de Función Pública", han especificado, al tiempo que han lamentado que será justo al inicio del último trimestre cuando se queden sin auxiliares administrativos.

"Es un momento en el que las labores administrativas se acumulan y son esenciales para el funcionamiento del centro, ya no en el presente curso sino en el siguiente", han subrayado. Y han criticado que desde Función Pública no se valore "la gravedad" de la situación y más en el medio rural. No es la primera que desde este centro muestran su malestar por esta cuestión, ya a principios de año alertaron de este problema que, a día de hoy, sigue sin solución.

No obstante, fuentes del Departamento de Educación, han recordado que, junto a Función Pública, están inmersos en un concurso de traslados que incluye a los auxiliares administrativos. Y, mientras se agiliza este proceso, el pasado lunes se autorizó uno de los puestos vacantes en comisión servicios. Se espera que se adjudique el viernes de la semana siguiente. Para las otras dos plazas, han apostillado, la adjudicación de personal de prácticas es "inminente".