8M, Día Internacional de la Mujer: 10 frases de mujeres aragonesas para reflexionar

Este viernes 8 de marzo de 2024 se celebra el Día Internacional de la Mujer con marchas, concentraciones y actos por la igualdad. Porque durante buena parte de la historia de la humanidad, las mujeres fueron invisibles. Si alguien menciona a 'Mozart', nadie piensa en Maria Anna Walburga Ignatia Mozart, más conocida como 'Nannerl', sino en su hermano pequeño, Wolfgang Amadeus. Y sin embargo ella también fue una gran músico del siglo XVIII. Algo parecido sucedió con Camille Claudel, aprendiz y amante de Auguste Rodin y cuyas esculturas quedaron a la sombra de la fama de su compañero.

Tal y como les sucedió a sendas mujeres, otras tantas se vieron relegadas a una posición secundaria a lo largo de la Historia, haciendo que no trascendiesen sus logros o incluso que desapareciesen las referencias sobre ellas. Una realidad que comienza a cambiar a duras penas a partir del siglo XIX y cuyas mujeres ilustres comienzan a aparecer en el Diccionario Biográfico de la Real Academia de la Historia.

Entre las aragonesas ilustres cuyos nombres sí se han dado a conocer se encuentran mujeres como María Moliner, quien confeccionó un diccionario de su puño y letra, pero nunca tuvo un sillón reservado en la Academia, de ahí surge una de sus frases más famosas que, junto a las nueve que acompañan a este artículo animan a reflexionar sobre el papel de la mujer a lo largo de la Historia en un día tan simbólico como es el 8 de marzo, Día de la Mujer.

"Tenemos que implicar a los demás en la idea de que la igualdad es lo único válido para la sociedad"



María Moliner, (Paniza). Bibliotecaria, filóloga y autora del Diccionario de uso del español.

"Quiero que me den premios porque me lo merezco, no por ser mujer, no quiero ser simplemente una cuota"



Conchita Gimeno (Aladrén). Científica y una de las 12 mejores químicas del mundo en 2018.

"Las nuevas generaciones tienen una visión mucho más igualitaria del hombre y la mujer y, por tanto, desarrollarán hábitos lingüísticos no sexistas"



María Antonia Martín Zorraquino (Zaragoza). Lingüista y catedrática de Lengua Española.

"Mi sueño para el deporte femenino es que hubiera más seguidores y fuera más visible"



Begoña García (Híjar). Jugadora internacional absoluta en el equipo nacional de hockey sobre hierba.

"Se desconfía sutil y culturalmente de que una mujer pueda sostener grandes producciones"



Paula Ortiz (Zaragoza). Directora de cine

"En este país no existe la política cultural. ¿Qué niños y adolescentes vamos a educar, si no les facilitamos el ir al cine, si no promovemos el teatro o la lectura?"



Luisa Gavasa (Zaragoza). Actriz, premio Goya y premio Feroz a mejor actriz de reparto.

"Gracias a la educación que nos da tanto. ¿Qué sería el ser humano y la vida sin la educación?"



Alejandra Cortés (Zaragoza). Profesora de la Universidad de Zaragoza elegida tercera mejor docente universitaria de España.

"Tenemos que implicar a los demás en la idea de que la igualdad es lo único válido para la sociedad"



Iustina Iordachescu, (Zaragoza). Alcaldesa infantil de Zaragoza y una de las pregoneras de las Fiestas del Pilar en 2018.

"Mis compañeras de clase no gitanas no tenían que pelear por querer hacer la Selectividad como yo"



Sara Giménez (Huesca). Abogada y voz española contra el racismo en el Consejo de Europa.

"La verdad es que es duro ser mujer. Yo he visto cómo en otros países se facilita a las científicas la maternidad. Las mujeres españolas hemos tirado para adelante con todo: con horarios de trabajo tremendos, con la casa, con los hijos…"



Carmen Ascaso Ciria (Lascasas). Bióloga y microscopista.

