Pérez Forniés apuesta por el "consenso" en el decreto de escolarización entre críticas por no retirarlo

El lío por la posible implantación de la zona única en el proceso de escolarización que comenzará en abril se ha hecho un hueco en las Cortes de Aragón. La consejera de Educación, Claudia Pérez Forniés, ha señalado que su objetivo es llegar a "consensos", pero ha recordado, ante las preguntas de CHA, que el informe emitido esta semana por el Consejo Escolar de Aragón, contrario a esta iniciativa, "no vinculante". Las 14 organizaciones de familias, sindicatos, alumnos y partidos políticos han lamentado que haya perdido la oportunidad de retirarlo y han iniciado una recogida de firmas 'online'.

Pérez Forniés ha recalcado que por el portal de transparencia llegaron más de 680 alegaciones de 68 colectivos diferentes. A ellas se suman las transmitidas en el citado informe del Consejo Escolar. "Se están revisando y analizando cada una de ellas. El departamento debe ser conocedor de todos los elementos transcendentales y en eso vamos a estar en los próximos días", ha subrayado.

Y, aunque no ha aclarado si mantendrá su apuesta por la zona única o la retirará como le piden hasta 14 organizaciones, ha dejado caer que solo se incluirán aquellas enmiendas que consideren. En este sentido, ha recalcado que incluso el Consejo Escolar retiró una de las enmiendas que se iba a presentar que era la prohibición de celebrar jornadas de puertas abiertas en los colegios. "Yo no puedo estar de acuerdo con eso, por ejemplo", ha apuntado.

La diputada de CHA, Isabel Lasobras, ha denunciado que la zona única podría provocar una "distribución segregada del alumnado" y ha apostado por ese "consenso" que Pérez Forniés ha repetido este viernes y al que también se había referido en otras ocasiones respecto al borrador de decreto de escolarización.

"Ahora el Consejo Escolar le pide que se retire. ¿Lo van a hacer o solo existirá el consenso con el programa del Partido Popular?", le ha cuestionado. La consejera no ha contestado y ha reiterado su deseo de llegar a un consenso. Lo ha hecho, eso sí, recordándole que el consenso es lo contrario la separación por "bloques, la ruptura y los muros".

Cruce de reproches con el PSOE

Pérez Forniés ha mantenido a lo largo del pleno de este viernes varios cruces de reproches con el diputado socialista, Ignacio Urquizu, al que ha criticado que el Gobierno de Lambán no pagara el año pasado el comedor escolar asistencial a casi 50 municipios de Huesca y que ahora le echen en cara a ella este retraso. "Es una vez más algo que me he encontrado sin pagar. Se va a pagar en estos días", ha asegurado.

Por su parte, Urquizu le ha señalado que las elecciones fueron en mayo, cuando todavía no había terminado el curso escolar, y le ha preguntado si tenía la partida presupuestaria para pagar en junio lo del curso actual.

Asimismo, ha puesto el foco en la falta de auxiliares de educación especial en Huesca, donde ha asegurado hay "menos personal" que el curso anterior. "Las familias me han dicho textualmente que están muy frustrados y dolidos", ha subrayado el socialista.

En este sentido, la consejera ha enumerado los medios con los que cuenta. "Actualmente están trabajando 589 auxiliares de educación especial, lo que suponen unas 2.000 horas más que el curso anterior", ha especificado. En este sentido, ha dicho que 135 están en centros o aulas de educación especial, 306 en colegios públicos de infantil y primaria, otros 30 en centros integrados, 55 trabajan en los centros rurales agrupados (CRA) y 56 en institutos.

Además, ha especificado, hay 11 enfermeros dentro del contrato programa y 32 fisioterapeutas. En relación a los colegios, hay 55 profesionales de Pedagogía terapéutica que el año pasado y 40 más de Audición y lenguaje. "Este año hemos aumentado la dotación de seis a 12 millones de euros. El dato creo es definitivo", ha subrayado.

Pérez Forniés también se ha referido a la concertación de bachillerato tras las preguntas del diputado del PAR, Alberto Izquierdo, quien le ha dicho que dos centros de Teruel ya han trasladado la solicitud. De momento, ha explicado la consejera, no ha tenido tiempo para abordar esta cuestión, que ha asegurado, se llevará a cabo a lo largo de la legislatura.