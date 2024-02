Exigen la retirada del decreto de escolarización de Aragón y amenazan con movilizaciones

Un total de 14 organizaciones, entre las que forman parte familias, alumnos, sindicatos y partidos políticos, se han unido para exigir a la consejera de Educación, Claudia Pérez Forniés, que retire el decreto respecto a la zona única de escolarización. Lo han hecho después de que el pasado martes, el Consejo Escolar emitiera, apoyado por dos tercios de los miembros (entre los que se encuentran estos colectivos), un informe “contrario” al borrador presentado en febrero.

“Se ha elaborado con precipitación y sin un debate previo”, ha criticado Miguel Ángel Sanz, presidente de la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Aragón (Fapar), quien ha actuado como portavoz de las diferentes organizaciones. Asimismo, ha señalado que “no aporta nada” respecto al actual modelo de escolarización, puesto que en estos momentos “un 97% de las familias tienen la satisfacción de tener plaza en el colegio deseado”.

Y, en el caso de que sus demandas no sean atendidas, ha señalado, no se descartan movilizaciones al respecto. No obstante, todavía no se han concretado tipo de medidas ni fechas concretas. “Todo ello lo iremos acordando conforme se sucedan los acontecimientos”, ha reiterado.

Fuentes del Departamento de Educación ya han apuntado que este informe se analizará al igual que el resto de más de 680 alegaciones presentadas al decreto. No hay que olvidar que el Consejo Escolar, pese a ser el órgano participativo más importante, sus dictámenes no son vinculantes, por lo que la decisión final queda en manos de Pérez Forniés.

Esto mismo ha reiterado este miércoles, la vicepresidenta segunda del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, quien ha defendido la implantación de la zona única escolar como compromiso electoral del PP. En todo caso, ha asegurado que la voluntad del Gobierno de Aragón es "alcanzar el máximo consenso en cuestiones tan importantes" como es la escolarización, y que las alegaciones, como las del resto, se valorarán y se incluirán las que contribuyan a reforzar el objetivo del Ejecutivo en la materia.

En este sentido, Sanz ha recordado que es la primera vez que el Consejo Escolar se posiciona en contra de una propuesta de la Administración. “En otras ocasiones se han presentado iniciativas contrarias, pero no han salido adelante y, por lo tanto, no se ha aprobado el informe”, ha especificado.

En el pleno de este martes, el Consejo Escolar de Aragón tenía previsto debatir 36 enmiendas al borrador de la consejería. Hubo varias que se retiraron y finalmente se aprobaron 27, casi todas ellas, incluida la referida a al zona única, con 28 votos frente a 24. Una vez elaborado el documento final, en el que también se abordaban cuestiones como que “no se posibilitara la concertación de la etapa de 0 a 3 años”, fue aprobado por 34 votos a favor, 14 en contra y 4 abstenciones.