Alina Klochko: "Los ucranianos tenemos que luchar hasta el final"

Dos años después de que estallara la guerra Alina Klochko sigue pidiendo que no se olvide el sufrimiento de sus compatriotas. La presidenta de la Asociación de ucranianos residentes en Aragón (AURA) se ha convertido en el rostro de su comunidad. Confiesa que no le gustan las entrevistas centradas en ella, pero es consciente de que es necesario visibilizar lo que ocurre para recordar que no se ha conseguido terminar con la invasión que inició Rusia en la madrugada del 24 de febrero de 2022.

Nacida en Chernivtsi, en 1982, ciudad situada en el oeste de Ucrania, cerca de la frontera con Rumanía, estudió Relaciones Internacionales y trabajó en puestos directivos en el sector bancario, además de ser empresaria. Llegó a Zaragoza hace casi diez años cuando Rusia invadió la península de Crimea, hasta entonces territorio ucraniano. En la capital aragonesa se reinventó y montó una tienda además de convertirse ahora en traductora e intérprete de los soldados ucranianos que llegan al Hospital Militar para ser atendidos.

Unos meses después de comenzar la guerra dijo que los ucranianos iban a resistir hasta la victoria. ¿Cree todavía que es posible viendo que la guerra se alarga?

Hace falta luchar, claro. No hay marcha atrás. Yo y otros ucranianos de mi entorno decimos que hay que luchar hasta el final. Conozco a madres y esposas que dicen 'yo perdí a mi esposo y a mi hijo, ¿para qué?, ¿para después rendirnos?'. Por otra parte, ya hemos dejado Crimea, los rusos han ido a Lugansk y Donesk. Luchamos desde 2014 y hace dos años invadieron todo. ¿Dónde van parar? No creo que vayan a parar solo en Ucrania. Yo creo que si se rompe esta barrera ucraniana irán a por otro país. Por eso necesitamos tanto la ayuda de otros países, porque somos como una barrera.

¿La ayuda internacional ha ido reduciéndose, después de los grandes acuerdos firmados al inicio del ataque ruso?

Sí que hay ayuda, pero si cumplieran las fechas de las cantidades sería mucho mejor porque van con retraso. El problema está en que cada día perdemos más vidas. Cuando llegue toda la ayuda, no sé si tendremos ucranianos que puedan utilizarla.

Cuando llegó en 2015 a España, tras la invasión rusa de Crimea, ¿pensaba que se quedaría tanto tiempo?

No, pensaba que era algo temporal. No imaginaba que iba a ser para tanto tiempo, pero poco a poco nos fuimos acostumbrando. A mi hija, que vino con cuatro años, le ha costado mucho acostumbrarse, pero ahora ya solo quiere ir a Ucrania de visita.

¿Le queda familia allí?

Mi madre y mi hermano viven en Zaragoza. Mi padre falleció aquí hace tres años.

¿Hay muchos ucranianos de los que vinieron hace dos años que han vuelto, después del gran movimiento de solidaridad que hubo, incluidas furgonetas de particulares hasta la frontera con Polonia y autobuses fletados por empresas para traer refugiados?

Sí, algunos han vuelto por distintas razones. Conozco a gente que quiere volver, pero no puede porque su ciudad está ocupada o no le es posible hasta que no tengan un piso allí, porque el suyo ha sido bombardeado. Pero hay otras personas que no quieren regresar, que han perdido su casa y se han organizado su vida aquí. Hay de todo. Muchos se han vuelto primero por la educación porque muchos niños han seguido estudiando 'online' para no perder un año si volvían.

¿El idioma fue un problema al llegar a España? El ucraniano no tiene nada que ver con el español.

Sí, el problema número uno es el idioma porque sin idioma no puedes encontrar trabajo. La primera diferencia es el alfabeto, porque nosotros tenemos el cirílico. La segunda, que nuestro idioma viene de los países eslavos, no del latín. Por eso el primer año hicimos unos cursos en distintos barrios y también con la Universidad de Zaragoza, a la que le agradecemos mucho.

Usted habla español y trabaja de traductora e intérprete en el Hospital Militar de Zaragoza. ¿Cómo es su día a día con los soldados que llegan heridos para ser tratados de intervenciones tan duras como amputaciones y la colocación de prótesis?

Yo traduzco en el hospital y también para los ayuntamientos y antes con varias ONG. En el hospital soy un puente entre los militares y el personal sanitario. Los heridos vienen no solo con heridas físicas y cualquier cosa les afecta. Están muy sensibles y llegan a un lugar con distinto idioma y costumbres.

En ocasiones creo que tiene que hacer de madre, de hermana y amiga.

Sí, porque ellos a veces solo quieren hablar de lo que ha pasado en su vida. Uno cuenta que se ha enamorado, otro que le ha dejado su esposa. En el hospital hay médicos maravillosos, muy buenos, y ellos siempre me preguntan por qué los pacientes me cuentan cosas a mí y no a ellos. Yo les digo que no es porque no quieran, pero si una española va a China y se encuentra con otra española, va a hablar con ella porque es algo suyo. Ellos vienen de situaciones muy duras y les cuesta confiar.

Recientemente los soldados ingresados escribieron una carta para agradecer la atención que han recibido en Zaragoza en este tiempo. La suscribían los 87 que han sido tratados desde el inicio del conflicto. Agradecían también las visitas del Rey Felipe VI y de la ministra de Defensa, Margarita Robles.

Sí, ella hasta recordaba sus nombres. Y ellos pensaban, ¿cómo la ministra recuerda cómo me llamo? Además de que los nombres nuestros para vosotros son raros. Ella es una persona maravillosa de verdad, muy, muy humana.

¿Siente que el conflicto se está olvidando ahora que hay otras noticias que captan más la atención como la guerra en Gaza?

Si hablamos sobre donaciones, sí se ha bajado muchísimo. Igual está relacionado, no lo sé, pero claro que también pasan más cosas en el mundo, no solo tienen problemas los ucranianos. Está bien que se haga caso a lo que sucede, pero soy ucraniana y me duele lo mío. La guerra no se ha acabado. No sabemos cuándo va a terminar y yo digo que igual que algunos no tienen claro que hemos sido los primeros, no seremos los últimos. Por eso creo que nuestro presidente Zelensky lucha tanto por pedir ayuda. Nosotros sabemos ya lo que es la guerra en el siglo XXI y no queremos que pase en otros países. Entiendo que hay que seguir, pero no nos olviden porque no se acabó esta guerra.

¿Cree que sin Volodimir Zelenski la situación hubiera sido distinta, pese a que llegó de forma casi accidental, tras presentarse a las elecciones después de interpretar el papel de presidente en una serie de televisión?

Yo sé que la gente discute y duda y cada uno tiene su opinión. Mi opinión personal es que solo con él hemos podido llegar hasta aquí. Sí, él no tenía experiencia, era cómico y actor, pero también era productor, había montado muchas empresas y tenía inversiones. Le ha tocado todo, el covid y la guerra. Él mismo reconoce que comete errores e intenta mejorar.

¿Qué se necesita ahora? Al principio hubo una avalancha de donaciones de ropa.

Ropa tenemos de suficiente, pero lo que nos falta es comida, productos de higiene y medicamentos. Tenemos a nuestros militares, que se han vuelto a Ucrania y siguen luchando. Por ellos sabemos lo que se necesita de verdad. También necesitan todoterrenos, no solo para luchar sino para salvar las vidas de las personas heridas. Hemos comprado las últimas ambulancias con una asociación de Madrid porque habían bajado mucho las donaciones. Hay que echar gasolina, pagar el seguro, hasta que llegue el coche a Ucrania todo es costoso. Es complicado ahora encontrar un coche y encima cada vez es más caro.

¿La vida se ha retomado en el día a día?

Hay zonas que están siempre en alerta, hay gente que se ha acostumbrado y por esto tenemos muchos heridos o fallecidos, porque suena la sirena y dicen, 'hoy no me bajo al refugio', y ese día le toca y llega el misil a su casa.

¿Le gustaría volver a su país?

Cuando empezó la guerra yo tenía muchísimas ganas de volver para ayudar allí, pero empecé a ayudar aquí y hemos hecho bastante. También me gustaría ir cuando vayan a reconstruir, pero no lo sé. Desde que llegué aquí no he podido volver a Ucrania porque no era posible por los documentos, o por el trabajo, después por la covid y ahora, la guerra.

¿Y si se anunciara que se ha acabado la guerra y el país ya está en paz?

Una razón por la que creo que no volveré a vivir allí ahora es por mi hija, porque le ha costado acostumbrarse aquí y ahora, con 13 años, que ya está acostumbrada, otra vez cogerla y cambiar eso para mí es un problema. Lleva más años viviendo en España que en Ucrania.