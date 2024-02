Los artistas del exilio de Ucrania se unen en el Teatro de las Esquinas de Zaragoza

Este sábado 24 de febrero se cumplen dos años de la invasión rusa de Ucrania y de la guerra que de desató. Con este motivo y para propiciar la reflexión, el Teatro de las Esquinas de Zaragoza organiza un encuentro titulado 'Voces desde el exilio' que dará inicio a las 11.30. La entrada es gratuita con reserva previa.

"Nuestro objetivo será dar a conocer a grandes artistas de un país no tan lejano, nosotros los conocemos, podemos hablar de ellos y es nuestra obligación. Queremos hacerlo desde la esperanza, esperanza frente a las guerras, al olvido y la ignorancia asesina. Aquello que no conoces también existe y puede ser maravilloso, está tan lejos y tan cerca como tú quieras. Y no sólo porque en la concepción de la memoria sea muy importante ponerles nombre a las cosas, sino porque honrar y distinguir a las personas buenas es digno de mención y justicia", explica la organización.

El elenco de participantes comienza con la violinista Teresa Plyvka. Comenzó su formación musical a la temprana edad de 4 años en la prestigiosa Escuela Musical Infantil de Lviv (Ucrania) y continuó con 7 años en la Escuela Estatal Especial Musical S. Krushelnytska de Lviv. Se licenció en el Conservatorio Superior Estatal de Música M. Lysenko de Lviv como violinista obteniendo las más altas calificaciones y ejerciendo varios años como concertino en la orquesta de dicho conservatorio. Formó parte como violinista y arreglista del grupo Galychyna interpretando música ucraniana, polaca y rusa en giras por Bélgica, Alemania, Luxemburgo y otros países de Europa Occidental. Ejerció como profesora de violín y música de cámara en el conservatorio Citta di Roma de Zaragoza, en la Escuela de Música del Valle de Benasque y en la Escuela Municipal de Música de Monreal del Campo. En la actualidad trabaja en la compañía de Teatro Che y Moche como solista, compositora, arreglista y directora musical de sus espectáculos. Su virtuosismo y espectacularidad la convierten en una de las mejores intérpretes del complicado y fascinante repertorio klezmer y zíngaro.

También estará la soprano Olena Panasyuk. Realizó los estudios de piano y composición en el Conservatorio Superior de Lviv. Trabajó como cantante solista en los proyectos de la compañía austríaca Da Capo con Mattias Kendlinger, realizando numerosas giras por Austria, Alemania, Suiza, Francia, Polonia, Hungría... En España ha participado como solista de la banda sonora de la película '180 grados' de Fernando Calife. En 2016 nació Artesian Dúo, junto con la pianista María Pilar López. En el 2018 el dúo realizó una gira por China interpretando la canción iberoamericana. Es autora de la música original de cinco bandas sonoras para los espectáculos originales de la compañía teatral La Facultad Mermada.

La tercera participante es la arquitecta y diseñadora Anna Orlova, a la que la guerra ha obligado a comenzar de cero en España. Completan el cartel el escultora y pintos zaragozano Carlos Lahoz, muy vinculado con Ucrania, y la periodista Lara Escudero que ha cubierto sobre el terreno las consecuencias de la guerra.