Bunbury: "Lo más sano para un artista es no estar pendiente de lo que se dice de ti"

Quedan menos de cuatro meses para que Enrique Bunbury retome la gira de retorno a los escenarios que arrancó en diciembre en Buenos Aires. Sus primeros conciertos en este 2024 serán en México, el 8 de junio en el DF y el 12 en Guadalajara. Es por ello que el cantante zaragozano está comenzando a calentar motores mediáticos y ha concedido una entrevista al diario gratuito 'Publimetro'.

El artista, que encadenó cinco 'sold outs' en sus cinco comparecencias del año pasado en Argentina, Chile, Perú, Ecuador y Colombia, confía en repetir el éxito y ansía reencontrarse con su público. "Sólo espero que el público venga preparado para entregarse a tope y disfrutar, como nosotros lo haremos. El espectáculo está muy bien diseñado. Con luces, audio y visuales a la altura internacional que los fans merecen. Y creo que el repertorio está muy bien medido. Con paradas en todas las épocas, canciones indispensables, sorpresas y repaso a 'Greta Garbo', el nuevo álbum", ha declarado el aragonés a la periodista Gabriela Acosta.

Además de abordar la temática coyuntural de estos recitales, Bunbury también comparte interesantes reflexiones más personales. Proclama y razona su voluntad de llevar una vida discreta dentro de las posibilidades que le da ser una estrella de la música. "Entiendo el anonimato como algo deseable y necesario. Intento, en mi vida personal, pasar lo más desapercibido posible. Además, no tengo mucho interés en las redes sociales y, aunque tengo mis perfiles oficiales en todas las plataformas, no soy usuario. Me imagino el 'scrolling' como una de las formas más absurdas de perder el tiempo. Hay tanto que ver y hacer en la vida real que pasar el tiempo en la vida digital me resulta inaceptable. Pero entiendo que cada uno haga lo que más le apetezca y disfrute", asevera.

Desconectarse del ruido de fondo

En este sentido, profundiza en el hecho de que trata de blindarse ante los comentarios o rumores que puedan circular sobre su persona: "No tengo mucha idea de lo que se dice por ahí. Supongo que habrá cosillas que se digan, rumorología, sin base real, o que son solo en parte ciertas. Pero lo más sano para un artista es desconectarse del ruido de fondo. No estar pendiente todo el rato de lo que se dice de ti o de tu obra. No es necesario y despista de lo verdaderamente importante".

Además de enfatizar que es un artista muy activo e inquieto, Bunbury reivindica la utilidad de las canciones más allá del estricto ámbito musical para adentrarse en temas sociales. "Es cierto que he escrito muchas canciones de contenido social. Observando el mundo que nos ha tocado vivir. Me parece importante que las canciones contengan poesía y pensamiento. Reflexión y verbo. Son los pilares de lo que hago. A veces, escribo canciones más cercanas. Las relaciones humanas también son muy importantes para mí, y han sido fuente de inspiración durante todos estos años", concluye.