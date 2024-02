La resaca electoral en Aragón: Azcón coge impulso y el PSOE pide una reflexión

En el pleno de la semana pasada, el presidente Jorge Azcón evitó la palabra amnistía hasta el punto de que extrañó a la oposición. Con las elecciones gallegas a la vuelta de la esquina, cuya recta final de la campaña había quedado marcada por los contactos del PP con Junts y la posible aplicación de la medida de gracia, había nerviosismo en las filas populares.

Subyacía que un fallo en vísperas de la cita de las gallegas frustrara la mayoría absoluta y abocara al PP a una fase crítica, con el liderazgo de su líder nacional, Alberto Núñez Feijóo en cuestión. El resultado electoral, con una arrolladora victoria del PP gallego, ha devuelto a las filas populares la tranquilidad buscada. Y Azcón ha vuelto a hablar de la amnistía, con la vista puesta en la siguiente cita electoral: las elecciones vascas y las europeas.

El presidente Azcón tenía claro lo que decir ayer tras la victoria de Alfonso Rueda. Como suele ocurrir cuando se gana, extrapoló los resultados de su partido al resto del país. “Los gallegos, como le ocurre a los españoles, se están cansando de las mentiras de Pedro Sánchez”, dijo el jefe del Ejecutivo autonómico.

Y aprovechó para retomar la que ha venido siendo su estrategia desde que fue investido presidente: castigar al PSOE por sus pactos con los independentistas, que propician un trato desigual entre ciudadanos y territorios. La clave de las gallegas ha estado a su juicio en la amnistía, responsable de la “auténtica debacle” de los socialistas en Galicia.

La medida de gracia que el PSOE y Junts han pactado para los promotores del ‘procés’ catalán “genera desigualdad” entre españoles, según Azcón. “Tratar de forma desigual a los españoles hace que los españoles tomemos nota”, afirmó.

Mientras en el PP todo era alegría por el resultado, en el PSOE cundía el desasosiego. En círculos socialistas primaba la opinión de que, una vez más, las federaciones territoriales habían sufrido las consecuencias de los pactos de Sánchez con los independentistas.

Aunque fue comedido, el secretario general de los socialistas aragoneses, Javier Lambán apuntó que tras las elecciones gallegas se han confirmado “dos pésimas noticias para España”, en referencia al resultado de los socialistas y del BNG. “Siento mucho el mal resultado del PSOE y lamento profundamente el avance del soberanismo nacionalista gallego”, explicó.

En el PSOE Aragón entienden que el partido sigue perdiendo elecciones “sin que se haga una reflexión”, dado que “hubo suerte” y se logró retener el Gobierno de España pese a perder en las urnas. Es más, existe la queja interna de que el PSOE está alimentando a los partidos nacionalistas a costa de su propio electorado. El pesimismo sobre futuros procesos electorales, varios este mismo año, era total.

Pero no solo populares y socialistas analizaron los resultados. Por una parte habló CHA, vinculada con el BNG por su perfil nacionalista y a Sumar por ser socios en el Congreso de los Diputados. Su presidente, Joaquín Palacín, no dudó en felicitar al BNG, aunque lamentó que su avance no haya sido suficiente para “arrebatar” la mayoría a la derecha.

Preguntado por Sumar, partido con el que CHA concurrió a las pasadas elecciones generales, Palacín habló de “fracaso sin excusas”. A su juicio, se trata de un “aviso” para la formación liderada por Yolanda Díaz de cara a procesos electorales en los que haya una opción territorial, como en el caso de Aragón.

Dejó claro que su partido se presentará a las municipales y autonómicas con su propia papeleta. “No hay que competir y CHA debe liderar ese espacio de izquierdas, ecologista y aragonesista”, afirmó. Abría así uno de los desafíos a los que se enfrenta Sumar como organización: cómo se relaciona con los nacionalismos periféricos de los que se nutrió cuando nació la plataforma cuando lleguen las convocatorias de elecciones municipales y autonómicas.

¿Y Vox? Socio en el Ejecutivo en Aragón, se ha quedado fuera del parlamento gallego. Para la formación de extrema derecha, el PP, con sus apelaciones al voto útil es en gran medida responsable de su fracaso. Su vicepresidente, Ignacio Garriga, llegó a hablar de “juego sucio” por “despreciar” a su socio, en referencia a las declaraciones de líderes populares que les instaban a no presentarse a los comicios.

Y advirtió de que sin ellos en los gobiernos, no se da el cambio. “Para derogar la ley de Memoria, Aragón ha necesitado un Vox fuerte condicionando al PP”, advirtió. La duda ahora es si este revés electoral le hará tensar la cuerda en las autonomías que gobierna con los populares, como ocurrió en las semanas previas a las elecciones.