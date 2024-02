Feijóo admite que tuvo la amnistía de Junts sobre la mesa "24 horas" y la descartó por "ilegal"

La amnistía siempre ha sido una "línea roja" para el PP. Así lo han proclamado una y otra vez los populares desde que el pasado 23 de julio el resultado arrojado por las urnas entregase a Junts la llave de la gobernabilidad. El partido del prófugo Carles Puigdemont puso precio a los votos de sus siete diputados y reclamó la despenalización íntegra del 'procés' a cambio de desalojar a Pedro Sánchez de la Moncloa. Una exigencia que la formación independentista puso sobre la mesa al partido conservador en la reunión que mantuvieron el pasado verano en el reservado de un hotel en Cataluña y que el PP no tardó "ni un día" en descartar por considerarla "ilegal". Lo confirmó el propio Alberto Núñez Feijóo en un acto de campaña en Sarria (Lugo), admitiendo por primera vez que sopesó la propuesta de Junts durante al menos "24 horas" pero que terminó por desechar la oferta. "Se estudió la legalidad, que ya sabíamos lo que era, y se descartó. No tardamos ni veinticuatro horas, porque no era constitucional", explican fuentes populares. Primó la salud democrática antes que la aspiración del político de Os Peares de ser investido presidente del Gobierno a cualquier precio.

"No somos el PSOE. No comerciamos con España. No nos movemos por la conveniencia política o personal", aseveró Feijóo en Galicia, donde el PP libra una batalla clave para mantener su mayoría en la comunidad ante todo el bloque de izquierdas. "Nosotros no estudiamos las propuestas que nos hacen en base a quién las hace, sino en base a si esto beneficia a España y si entran dentro de la legalidad constitucional", sostuvo.

A pesar de reconocer que su partido examinó la propuesta lanzada por los de Puigdemont, aunque fuese por unas horas, el líder de los populares insistió en que la única respuesta posible era el portazo. "Aceptar una amnistía a favor de unos políticos rompe el principio de igualdad de las leyes que soporta el PP como partido de Estado", arguyó. A diferencia de Sánchez, dijo, quien ha visto en la amnistía una "oportunidad" política y lleva cinco meses tratando de encajarla "a martillazos" en la legislación europea y en la Constitución.