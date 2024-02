Azcón acusa al PSOE de impulsar al nacionalismo: “La gente vota al original, no a la copia”

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, sostiene que la derrota del PSOE en las elecciones gallegas tiene nombre y apellidos: ley de amnistía. Y no es el único. Todos los líderes autonómicos que este martes han acudido al Comité Ejecutivo Nacional del PP para celebrar la victoria de Alfonso Rueda han volcado todo el argumentario sobre la “desigualdad” entre territorios y el “papel fundamental” que habría jugado la medida de gracia en los comicios del domingo.

Para Azcón, de hecho, las políticas y los pactos del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, están causando no solo el declive socialista en las comunidades, sino que está impulsando a las formaciones nacionalistas. “Cuando te dedicas a ser socio de partidos que buscan la desigualdad, a vender la amnistía y a blanquear a los independentistas, lo que pasa es que la gente vota al original y no a la copia”, ha expresado a las puertas de la sede nacional del PP en la madrileña calle Génova.

Azcón saluda a Feijoo este martes en Madrid, en la reunión del Comité Ejecutivo Nacional del PP. Enrique Cidoncha

“El BNG es el líder de la oposición porque el PSOE ha asumido todos los principios de los independentistas. Por eso ha quedado relegado a 9 diputados frente a los 40 del Partido Popular”, ha argumentado el presidente de Aragón. En este sentido, ha mostrado su asombro por el análisis que han hecho en las filas socialistas, que desvinculan el batacazo electoral de la medida de gracia ya que el BNG también la defiende. “Decir que la amnistía no ha tenido nada que ver y que no tienen que hacer una severa autocrítica es no entender nada. Pasa en Galicia pero también en Aragón, queremos una España de iguales, que todas las comunidades tengamos los mismos derechos y obligaciones, no queremos españoles de primera y de segunda”, ha subrayado.

Con estas premisas, Azcón cree que la situación se puede repetir en las próximas elecciones del País Vasco, que a falta de convocatoria se celebrarán previsiblemente esta primavera. “Bildu puede tener un resultado excepcional porque todos esos valores de desigualdad y de los que quieren destruir el país son los que el PSOE está dando como buenos”, ha concluido.