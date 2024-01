Se disparan las ventas de tomillo para hacer en infusión como remedio para los catarros

El frío de los últimos días y los cambios bruscos de temperatura están haciendo estragos en la salud de los aragoneses. A la alta incidencia de gripe se suma también el aumento de casos de otros virus respiratorios que causan catarros y resfriados, de por sí, de carácter leve, pero que ocasionan malestar general, congestión, dolor de garganta y tos. Síntomas que hacen que no estemos al 100% y que trastocan nuestro día a día llegando, incluso, a incapacitar durante un par de jornadas a quienes lo padecen.

La visita al médico de familia o a la farmacia parece obligada en estos casos, pero muchos ciudadanos, además, buscan el apoyo de otros productos o remedios naturales que les ayuden a sentirse un poco mejor, por lo que herbolarios y herboristerías son especialmente visitados estos días. Y uno de los productos que más buscan es el tomillo, un arbusto de olor intenso, utilizado tradicionalmente como remedio natural al que, entre otros beneficios, se le atribuyen cualidades expectorantes, por lo que es usado “desde siempre en infusión” en procesos catarrales.

“El tomillo, el romero y el orégano son plantas de toda la vida que se venden durante todo el año pero que en invierno la gente toma más porque es cuando nos ponemos malos”, dice Rosa Monforte, del Herbolario San Pablo. Eso es precisamente lo que le ha pasado a Antonio Piñero. Un zaragozano de 55 años que llevaba varios días “muy acatarrado y tomando paracetamol”, explica. Los síntomas -tos, dolor de garganta y congestión- persistían, por lo que “fui a comprar tomillo a una herboristería para hacerme una infusión pero me dijeron que no tenían porque todo el mundo estaba igual y se les había agotado. Me ofrecieron en su lugar hinojo, que también me ha ido bien”, afirma.

Las ventas de todo el año, en tres meses

Y es que las ventas de esta planta se han disparado desde hace ya unas semanas, coincidiendo con la alta incidencia de virus respiratorios. “Hay mucha demanda de tomillo en estas fechas y podemos vender 50 cajas para hacer infusión a la semana. Esto son 200 al mes. Sin embargo, al año vendemos unas 400 o 500 unidades, por lo que en los dos o tres meses de frío vendemos todo el tomillo del año”, asegura Eduardo Sanz, responsable de Herboristería La Salud y presidente de la Asociación de Herbolarios y Ecotiendas de Aragón.

“Se trata de un producto que se usa para el tratamiento de la tos, los mocos y los síntomas catarrales, pero no es el único y también se están vendiendo mucho plantas como el jengibre, el jaramago, la agrimonia o la malvaflor, que también se toman en infusión, además, del eucalipto, utilizado para hacer vahos de vapor, que ha pegado un subidón tremendo”, enumera Sanz. “En cápsula o jarabe, son muy demandadas la equinácea, la uña de gato o la jalea real”, prosigue. La prueba de este aumento en el consumo de estos elementos es que “las ventas se han incrementado en un 200% y es lo que más se dispensa todos los días en la tienda, además de los suplementos alimenticios para reforzar el sistema inmune”, añade el presidente de los herbolarios aragoneses.

“Son productos muy asociados al tiempo y su venta se concentra en los meses más fríos del año porque nadie quiere ponerse malo”, insiste Sanz. “Los compramos cuando nos damos cuenta de que estamos enfermos pero deberíamos tomarlos todo el año”, apunta, por su parte, Rosa Monforte. “En invierno vendemos mucho tomillo y romero, pero sobre todo jengibre. Entero para cocerlo en infusión, con limón ya preparado o incluso caramelos de jengibre que compran mucho los guías turísticos, profesores y las personas que tienen que hablar mucho”, apunta Lidia Vicente, propietaria de la tienda de productos a granel DeTarros.

Además, de las infusiones y los complementos alimenticios, hay quien recurre a otros remedios para paliar, por ejemplo, la tos, como la leche con miel y eso se nota también en la lista de la compra. “En invierno duplicamos la venta de miel porque mucha gente la echa en las infusiones para prevenir los catarros, pero es que en estos picos que estamos teniendo de gripes y virus respiratorios, las ventas todavía aumentan más y pueden alcanzar un 40% más sobre ese incremento ya duplicado”, asegura Vicente.

El descanso, el mejor remedio

Los médicos de familia aragoneses recuerdan que “no hay evidencia científica de que este tipo de productos puedan ayudar con los síntomas de catarros y resfriados”, dice Izarbe Galindo, presidenta de la Sociedad Aragonesa de Medicina Familia y Comunitaria (Samfyc).

“La miel es solo azúcar, no tiene ninguna propiedad curativa y lo único que hace quien la toma para los catarros es tomar un azúcar que no le conviene”, continúa. “El limón tampoco tiene unas propiedades curativas ni antibióticas. Además, en Europa no necesitamos más vitamina C y no son necesarios suplementos en este sentido. Es mejor tomarse la fruta fresca en época de resfriados porque es saludable, lleva líquidos y tiene vitaminas. Ayudan a que el moco vaya más fluido”, enumera Galindo

Sobre los vahos, “funcionan como lavado nasal le pongas o no le pongas eucalipto. Se pueden hacer con agua sin más o con suero fisiológico o agua de mar y es para arrastrar el moco”, explica. Respecto a las infusiones, “si te gustan, adelante. El tomillo abre un poco las vías respiratorias pero no son panaceas. En Aragón hay muchas personas mayores que lo recogen y lo tienen en casa y les gusta tomar esta infusión”, asevera la presidenta de Samfyc.

Por otra parte, “los jarabes son caros y no tiene efecto, el malestar te lo va a mejorar el paracetamol o el analgésico que te tomes y los lavados nasales que te hagas, pero sobre todo, lo que necesitamos es descanso y es, precisamente lo que la vida moderna nos impide, lo más difícil y lo que no se puede comprar”, concluye.