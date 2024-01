Aragón amplía la obligatoriedad del uso de la mascarilla a los pacientes en salas de espera de centros sanitarios

El Gobierno de Aragón ha decidido ampliar la obligación del uso de mascarillas a los pacientes que están en la sala de espera de centros sanitarios para ser atendidos. El Ejecutivo ya había anunciado el pasado viernes esta medida para profesionales de centros sanitarios y sociosanitarios de la Comunidad para atajar el aumento de la incidencia de los virus respiratorios.

El consejero de Sanidad, José Luis Bancalero, lo ha anuciado este lunes tras asistir a la reunión extraordinaria del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, en la que ha participado por videoconferencia. Bancalero se ha mostrado en contra de la propuesta del Ministerio de Sanidad de autojustificar bajas de tres días para una enfermedad leve como la gripe.

En este sentido, ha dicho, ha basado este rechazo en que la incapacidad temporal "es un acto médico y tiene que ser supervisado por el médico", e "implica a otro ministerio, como es la Seguridad Social".

El consejero aragonés ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad, porque la tasa de incidencia de gripe "es similar" a la de antes de la covid, en comparación, por ejemplo, con la que se registró en 2019, antes de la pandemia de coronavirus. "Y es incluso bastante menor que en otras comunidades autónomas -ha destacado- porque hemos hecho los deberes antes de que se llegara este punto epidémico". En este sentido, ha criticado las manifestaciones del PSOE, que criticaron la "falta de previsión" del Ejecutivo de Azcón en este asunto.

Bancalero ha tachado de "decepcionante, improcedente e innecesario" el encuentro del Ministerio con las Comunidades Autónomas y ha subrayado: "Ha creado una situación de alarma en la población que no se corresponde con la realidad que estamos viviendo". "Le hemos hecho llegar a la ministra (Mónica García) que tiene que existir respeto institucional. Las declaraciones por su parte sobre la situación de colapso son totalmente improcedente, porque no ha existido. En el 90% de los hospitales aragoneses, el 98% las personas ingresan las primeras 24 horas". Ha querido así lanzar un mensaje de "tranquilidad", si bien ha reconocido que "el sistema se ha tensionado. Las plantillas son muy justas, las bolsas en algunas categorías, como Medicina o Enfermería, están a 0 y no hemos podido contratar para hacer sustituciones". Ha hecho alusión, también a las bajas registradas entre los profesionales, aunque no ha adelantado una cifra. El pasado viernes se informó de que al menos 144 trabajadores de todas las categorías podrían estar de baja, por cualquier motivo. Una incapacidad temporal que afecta a un 13% de los celadores, aproximadamente, aunque "se han sustituido y reforzado".

Bancalero, además, ha señalado que la convocatoria extraordinaria del Consejo Interterritorial "se salta el procedimiento establecido" y ha indicado que antes se debería haber reunido la Comisión de Salud Pública y la Ponencia de Alertas.

Ha criticado, también, que el documento remitido por el Ministerio de Sanidad a las comunidades ha llegado cuando ya había empezado la reunión. Ahora se da un margen de 48 horas para analizar su contenido y aportar propuestas.

La incidencia sigue subiendo

La incidencia de infecciones respiratorias agudas (gripe, covid y virus respiratorio sincitial) sigue aumentando, y se prevé que el pico se alcance en dos semanas, ha indicado la directora general de Salud Pública, Nuria Gayán. En la primera semana de enero ha alcanzado una tasa de 1.330 casos cada 100.000 habitantes, frente a los 1.184 de la semana anterior. Sigue creciendo también la incidencia de gripe: se ha pasado de 167 casos cada 100.000 habitantes en la última semana del año a los 303,53 de la primera semana de 2024.

Bancalero, en este sentido, ha anunciado que la próxima semana se ampliará a toda la población la campaña antigripal. Sanidad estudia la posibilidad de que se pueda recibir la inyección sin cita, algo que, sin embargo, no se ha anunciado porque tienen que ver los recursos con los que cuentan en los centros de salud.