Mascarillas y distancia en las salas de espera en Atención Continuada para frenar la gripe

La población ha rescatado las mascarillas del cajón y vuelven a ser imagen habitual en los centros sanitarios y sociosanitarios, como las residencias de mayores, seis meses después de que se declarase la finalización de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la covid-19. Para los profesionales en esos espacios su uso es obligatorio y para el resto, "altamente recomendable". Esta medida de protección se recupera para intentar reducir el impacto de la epidemia de gripe y otras infecciones respiratorias, que ha obligado a trasladar a Atención Primaria una serie de recomendaciones. Este sábado comenzaron a reorganizarse los Puntos de Atención Continuada y a partir del lunes día 8 de enero se sumarán los centros de salud.

El Salud remitió este viernes al mediodía una instrucción en la que se aconseja que se adopten medidas con carácter "urgente y transitorio", que pasan por hacer uso del doble circuito de asistencia separando desde la puerta de entrada a los pacientes con patología respiratoria, habilitar una sala específica para estos enfermos o garantizar distancia de seguridad en los asientos. Una vez conocidas estas recomendaciones, los coordinadores de los centros intentan adaptarlas, teniendo en cuenta a su vez los recursos materiales y humanos con los que cuentan.

Hay quien asegura estar pendientes de posibles cambios que podrían derivar del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que se ha convocado el lunes, donde Sanidad prevé "unificar criterios" y proponer a todas las regiones el uso obligatorio de la mascarilla en los centros sanitarios y sociosanitarios de manera temporal mientras dure el pico de la epidemia. Con las infecciones de gripe disparadas y los virus respiratorios circulando sin control, tanto Atención Primaria como los hospitales están sometidos a una gran presión, saturando también las Urgencias.

En este sentido, la gerente del Sector Zaragoza II, Patricia Palazón, reconoció ayer que la mayoría de las afecciones son leves, "y deben ser tratadas en el domicilio", pero "no hay que olvidar a la población vulnerable", donde la enfermedad puede llegar a ser grave. Reconoció la "gran presión asistencial" en los servicios de Urgencias hospitalarias y en los Puntos de Atención Continuada de Atención Primaria. "Como gestores –indicó– nos hemos adelantado al pico de incidencia y hemos empezado a implementar planes de contingencia, reorganizando y reforzando recursos" que, por otra parte, dijo, son "limitados". El Hospital Miguel Servet ha diseñado una estrategia en este escenario de alta incidencia de infecciones respiratorias, aumentando camas para ingresos y proponiendo distintas medidas en las Urgencias.

En este sentido, Palazón hizo un llamamiento a la población para utilizar los recursos sanitarios de forma "responsable" para "no sobrecargar estos servicios", así como a mantener "las medidas que resultaron eficaces durante la pandemia, como el lavado de manos, la distancia social, la ventilación en espacios cerrados y el uso de la mascarilla".

Protección desde la puerta

En el Punto de Atención Continuada Bombarda, en el Sector Zaragoza III –que tiene al Clínico como hospital de referencia–, un vigilante de seguridad controlaba este sábado el acceso de pacientes, ofrecía mascarillas a quienes llegaban sin ellas al centro (junto a la posibilidad de utilizar gel hidroalcohólico) y les indicaba a dónde se tenían que dirigir.

María José Peña y Silvia Castán, directora de Enfermería y Subdirectora Médica del Sector Zaragoza III, respectivamente, explicaron que cada centro va a aplicar la instrucción "en virtud de sus posibilidades", porque las características estructurales son diferentes y las recomendaciones "se van a atender de la mejor manera que se pueda", respecto a la distancia, dobles circuitos o salas específicas para respiratorio.

Sara Causapé, médica de Atención Continuada en Bombarda, reconoció que en este punto los médicos no se han quitado la mascarilla desde la pandemia de covid. "La población debe de tener en cuenta que, sobre todo la ffp2, sirve como protección a uno mismo y a los demás", además de que es conveniente "guardar la distancia de seguridad en las salas de espera". No se trata de alarmar, aclaró, sino de que "la gente tenga claro cómo actuar" y que sepa que "un virus no se trata con antibióticos".

Alta incidencia de las infecciones respiratorias

La epidemia de la gripe y de otras infecciones respiratorias, como covid-19 y virus respiratoria sincitial, ha aumentado la demanda asistencial. Tanto es así que se estima que hasta ocho de cada diez consultas en la Atención Continuada podrían estar ya relacionadas con patologías respiratorias. Un porcentaje, sin embargo, que se reduciría en los centros de salud donde, según los facultativos, alrededor de dos tercios de los pacientes que acuden se han citado a través de la app Salud Informa con antelación, en muchos casos hasta dos semanas antes.