Salud Pública pide a los familias que no lleven a sus hijos a clase si presentan síntomas de enfermedades respiratorias

El Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón ha emitido una serie de recomendaciones para toda la comunidad educativa con el objetivo de evitar nuevos picos de contagio de las diferentes enfermedades respiratorias con la vuelta de los escolares a las aulas tras las vacaciones de Navidad.

Es aconsejable, aseguran desde la Dirección General, que los padres eviten llevar a los niños a clase si presentan síntomas compatibles con cualquier enfermedad respiratoria (gripe, covid, bronquitis…) para evitar contagios masivos. Hay que recordar que la epidemia de gripe, sobre todo, así como de otras infecciones está causando un importante número de casos en los últimos días y además, según prevé Salud Pública, su incidencia va a ir a más al menos hasta la última semana de este mes.

🎒🤧 Nuria Gayán, directora general de Salud Pública, pide a los padres que no lleven a sus hijos a clase si presentan síntomas de enfermedades respiratorias.



💨🪟La ventilación del aulas, el lavado frecuente de manos y el uso de pañuelos desechables son otras recomendaciones. pic.twitter.com/dhDC6Uvajj — Gobierno de Aragón (@GobAragon) January 7, 2024

Igualmente se recomienda la ventilación de las aulas entre cada clase y durante el recreo para renovar el aire abriendo las ventanas durante unos minutos y abrigando a los menores.

El resto de las recomendaciones son las habituales en caso de epidemia o pandemia:

Lavado frecuente de manos con agua y jabón.

con agua y jabón. Toser o estornudar en el codo y usar pañuelos desechables que deben ir a la papelera tras su uso.

La directora general de Salud Pública, Nuria Gayán, ha explicado este domingo que la recomendación de no llevar a los niños a clase si presentan síntomas de gripe o de otras patologías respiratorias se adopta "teniendo en cuenta que la incidencia de gripe está subiendo". El último dato es de 167,5 casos cada 100.000 habitantes, aunque este lunes, cuando se conozca la actualización, tal y como adelanta, este número podría aumentar. Pide, así, que los niños curen la enfermedad en casa "y no acudan al centro escolar". Subraya la importancia de "renovar el aire con frecuencia, aprovechando los cambios de clase y los recreos, aunque no es necesario que mantengan las ventanas abiertas permanentemente ni que los niños pasen frío". Así como seguir las medidas higiénicas ya conocidas.

Gayán ha hecho referencia, también, a que la vacuna frente a la gripe está recomendada para la población infantil entre 6 meses y 5 años. La cobertura, en este grupo, se sitúa en el 41%, aproximadamente, según los últimos datos oficiales proporcionados por Sanidad. "También es importante que los niños enfermos de gripe no hagan visitas o estén cerca de personas mayores, vulnerables o con enfermedades crónicas", ha añadido.

Con respecto al uso de mascarilla, la directora general de Salud Pública ha recordado que es una medida recomendable, "pero no para los niños con síntomas, que tienen que quedarse en casa". "Si alguna familia quiere que sus hijos o hijas vayan al colegio con mascarilla como medida preventiva porque están sanos pueden hacerlo, aunque recordamos que (esta protección) no está recomendada a los menores de 6 años", ha subrayado Gayán.

Cabe recordar que en este momento la incidencia de las infecciones respiratorias en Aragón es de 1.195 casos por cada 100.000 habitantes siendo la población entre 0 y 14 años la que tiene una mayor incidencia de gripe con 665 casos por cada 100.000 habitantes entre menores de 4 años y 462 casos por cada 100.000 habitantes en niños entre 5 y 14 años.

Expertos como el director del Centro de Enfermedades Transmisibles, Juan José Badiola, han insistido en las últimas horas en que la gripe se cura en casa salvo en los casos en los que se presenten síntomas graves como dificultad respiratoria, dolor torácico o rigidez en el cuello.

Solo en estos casos, así como en el colectivo de personas inmunodeprimidas o con enfermedades crónicas, debe acudirse a un centro sanitario o a un servicio de urgencias. En el resto, si solo existe sintomatología banal, es preferible pasar la enfermedad en casa tomando abundantes líquidos y medicamentos antitérmicos como los antigripales o el paracetamol.

Badiola ha reclamado “sentido común” y utilizar la mascarilla para autoprotegerse y para proteger a los demás.