Las Urgencias hospitalarias de Aragón se mantienen tensionadas tras la Nochevieja

La fuerte presión asistencial se mantiene en Aragón en unos días en los que se suceden los días festivos y aumentan las infecciones respiratorias, con la gripe superando el nivel de epidemia y la covid en aumento. La situación sigue siendo de elevada tensión en las Urgencias hospitalarias tras la Nochevieja, lo que obliga a adoptar medidas para aliviar la carga de trabajo y evitar la saturación.

De esta manera, en el Royo Villanova de Zaragoza, según ha informado la Consejería de Sanidad este martes, esta semana va a haber un refuerzo médico por la mañana en el servicio de Urgencias, además de prolongación de jornada por la tarde de los médicos de Medicina Interna, trabajando así horas fuera de su jornada habitual. Reconocen, no obstante, que la atención en Urgencias está dentro de la media normal en la primera semana de año, que suele tener una presión asistencial alta. La autoconcertación o peonadas es una fórmula para que los médicos de la Sanidad pública puedan trabajar fuera de su jornada.

A lo largo de la mañana se ha incrementado la presión asistencial en el Royo Villanova y se ha decidido, entre este martes y miércoles, abrir las 16 camas que tenían cerradas y también contar con todas las que estén disponibles en el Hospital Nuestra Señora de Gracia (Provincial). Además, van a recomendar que, desde Atención Primaria, se derive, cuando sea posible, a los pacientes al Nuestra Señora de Gracia en vez de al Royo.

Susana Martínez, médica de Urgencias en el Royo Villanova y vicepresidenta del sindicato CSIF Aragón, ha trasladado que en torno a las 8.30 de este martes había 13 pacientes en saturación en el pasillo, 13 en respiratorio y y 19, en observación. Pendientes de subir a planta cuando quedaran camas libres había en ese momento 15 enfermos. Dos horas después se registró un pico en la demanda de asistencia, con la llegada de ocho pacientes en menos de 10 minutos. Había entonces unas 85 personas en total en este servicio.

Por su parte, en el Miguel Servet, el hospital más grande de Aragón, pasadas las 11.00 había 12 pacientes en saturación y 10 pendientes de ingreso en la unidad de apoyo (respiratorio).

En estas fechas navideñas se suman distintos factores que influyen en una elevada presión asistencial en todos los niveles, desde Atención Primaria, tanto en las consultas como en la Atención Continuada, como en la Especializada. Hay que recordar, además, que los hospitales del Servicio Aragonés del Salud cerraron la primera semana de Navidad hasta 302 camas, una cifra superior a la de 2022 (257) y también a la de años anteriores a la pandemia de coronavirus. En 2019, por ejemplo, se inhabilitaron 282. Representan un 9% del total de las 3.323 plazas de la red pública.

No acudir a Urgencias con síntomas leves

El propio consejero de Sanidad, José Luis Bancalero, hizo un llamamiento la semana pasada a la población de no acudir a Urgencias con síntomas leves. El Gobierno de Aragón, a través de X (antes Twitter) recomendó también no acudir a centros sanitarios si no eran casos graves ante el aumento de infecciones respiratorias (como covid, gripe y Virus Respiratorio Sincitial).

Entre los consejos está descansar, beber a menudo agua e infusiones, hacer lavados con suero fisiológico en la nariz o tomar paracetamol. Pide a quienes tengan síntomas -como mucosidad, tos y estornudos, dolor de garganta y de cabeza, fiebre, cansancio o dolor muscular- mantener la precaución y cuidar al resto de la población. En este sentido aconseja usar la mascarilla si se presentan síntomas respiratorios, cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser y lavarse las manos regularmente. Recuerda el Gobierno de Aragón que "el bueno uso de los recursos sanitarios es responsabilidad de todos".