Bancalero pide no acudir a urgencias con síntomas leves tras el aumento "significativo" de infecciones respiratorias

El consejero de Sanidad, José Luis Bancalero, ha reconocido este viernes la presión asistencial que se registra en los centros asistenciales ante el repunte de las infecciones respiratorias y ha hecho un llamamiento a la población que presenta síntomas leves a no acudir a las Urgencias hospitalarias para evitar la saturación.

Bancalero ha hecho estas declaraciones al término de la primera reunión del grupo impulsor de la candidatura de Zaragoza como sede de la Agencia Estatal de Salud Pública. Y lo ha hecho protegido por una mascarilla, para prevenir posibles contagios por síntomas compatibles con un catarro, al igual que la directora general de Salud Pública, Nuria Gayán. En su comparecencia ante los medios ha indicado que la elevada carga asistencial no solo se registra en las Urgencias de los hospitales, sino también en los centros de Atención Continuada de los centros de salud: "No estamos a mayores porcentaje de incidencia que en años anteriores". En este sentido, ha dicho, el repunte de virus respiratorios es habitual en esta época del año, cuando existe un "aumento significativo" de casos.

El servicio de Urgencias del Hospital Universitario Miguel Servet ha soportado los últimos días una saturación, con pacientes en los pasillos y decenas de enfermos pendientes de subir a planta tras largas esperas. "Recomendamos a las personas que no tengan síntomas graves que no acudan a los centros de Urgencia, porque no es necesario. De tal manera que no lleguemos a dar esa sensación que tiene la población de que el sistema sanitario no es capaz de dar esa cobertura sanitaria", ha dicho.

Se ha referido también a la campaña de vacunación conjunta contra la covid y la gripe, que se inició hace casi tres meses. "Estamos en unos índices del 54,7% de media y en algunos colectivos ha mejorado algo". Bancalero ha animado a la población infantil menor de cinco años a acercarse a los centros de salud para recibir una dosis frente a la gripe, donde la cobertura no alcanza el 30%. Es en este colectivo, ha indicado, donde se están detectando más casos, y "la que más está transmitiendo a la población adulta". En el caso de la vacunación covid la cobertura en mayores de 80 años es del 56,45% (54.741 personas). Así se desprende del último informe ‘Gestión integral de la vacunación covid-19’, del Ministerio de Sanidad, donde se recogen datos del desarrollo de la campaña entre el 25 de septiembre y el 11 de diciembre de 2023. En cuanto a la franja de 70 a 79 años, el porcentaje de población vacunada es del 47,7%, con 57.859 dosis administradas; en el corte de edad entre 60 y 69 años, la cobertura es del 26,35% (43.325). En este último grupo "sería muy recomendable" la vacunación, ha añadido.