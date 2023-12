Así pasan la noche de fin de año algunos de los rostros más conocidos de Aragón

No busquen aquí planes sorprendentes para fin de año porque los famosos aragoneses son bastante comedidos en lo que a celebraciones de Nochevieja se refiere. La mayoría se tomará las uvas en familia, en la intimidad del hogar, y son pocos los que dicen que se animarán después a salir a un cotillón. Algunos verán el popurrí de ‘Cachitos’ de La 2, otros cogerán la guitarra y lo que es seguro es que pocos perdonarán las uvas. "¿Qué planes tienes para esta Nochevieja?" y "¿Cuál es el mejor recuerdo que guardas de una fiesta de fin de año?" son las preguntas que se les han formulado a los escritores, músicos, cineastas, políticos y deportistas que se detallan a continuación. En la mayoría de los casos miran el pasado -aquellas correrías de juventud- con nostalgia y dicen no tener manías ni supersticiones de cara a 2024. Lo que no cuentan es a qué hora se acuestan ni qué pasa el 1 de enero, con la resaca a cuestas y los saltos de esquí y el concierto de Año Nuevo de fondo…

Algunos de los participantes en este reportaje sobre las celebraciones de Nochevieja. Heraldo

Marisol Aznar

La actriz ‘oregonesa’ acaba de debutar en el ruedo literario con ‘No podría estar más contenta’ (Pregunta, 2023), novela escrita junto a María Frisa y que ha sido una de las revelaciones de la temporada. Su Nochevieja de 2023 será “como la de todos los años anteriores desde que tenemos hijos. Nos juntamos toda la familia y haremos ‘fiestuqui’ en casa, porque somos mucho de cantar y de bailar. El tema de salir ya lo recuperaremos cuando los hijos se hagan un poco más mayores”, apunta Aznar. La intérprete guarda recuerdos de la noche de fin de año de cuando era niña y su padre iba con la guitarra revolucionando todo el vecindario. “Mi padre era increíble y súper alegre, siempre tocaba la guitarra y animaba el cotarro y las fiestas. Cogía la guitarra subía por el patio de vecinos y tocaba en todas las casas”. A modo de flautista de Hamelín “nos iban siguiendo los vecinos y se iba añadiendo gente a la fiesta. Recuerdo mucha juerga, eran noches divertidísimas”.

El espíritu navideño de Marisol Aznar celebra el 2024 por anticipado. Heraldo

Manuel Vilas

El autor de novelas como ‘Ordesa’ y ‘Alegría’ explica que desde hace cinco años, salvo el de la pandemia, pasa la Nochevieja en Roma. “Para mí Roma es como Barbastro, esto lo digo muchas veces y nadie me cree. Es como Barbastro pero con más iglesias. Barbastro me protegió en su día de la ferocidad de la vida, y Roma me protege de la fealdad del mundo”. El flamante premio Nadal y finalista del Planeta recuerda que “las mejores noches de fin de año fueron cuando yo tenía treinta años o treinta y pocos y subía a esquiar a Cerler. Esquiaba el día 31, justo ese día, y a partir de las tres de la tarde ya no había nadie en las pistas. Yo esquiaba hasta las cuatro y media, esa hora y media de los 31 de diciembre en Cerler en donde no había nadie en las pistas yo me sentía el rey del mundo. Las montañas entonces te hablan, te dicen cosas tan terribles como hermosas, como si las montañas percibiesen nuestra medición del tiempo”, afirma el escritor.

Thad McFadden

El jugador de Casademont Zaragoza, que tantas alegrías da desde el 6,75, explica que su intención en fin de año es “subir a la montaña y ver algo de nieve porque a mi hijo le encanta la nieve”. La sempiterna sonrisa de la Liga Endesa va a dedicar estos días “a descansar y a relajarme con la familia”. “Mi mejor recuerdo de Año Nuevo fue probablemente la última vez que estuve en casa, en Michigan. Siempre en Nochevieja, justo antes de que suenen las campanadas, encendemos algunos fuegos artificiales. Eso fue probablemente hace 19 o 20 años, pero aquella ocasión siendo yo un ‘hombre de familia’ es de los mejores recuerdos que atesoro”, afirma el escolta que lleva ya dos meses a las órdenes de Porfirio Fisac.

Thad McFadden posa en su presentación con el Casademont Zaragoza. Francisco Jiménez

Jorge Azcón

El presidente del Gobierno aragonés echará mano este día 31 de su “plan habitual: una buena cena y una fiesta para saludar al año nuevo”. “La Nochevieja la pasaré con familia y amigos en el Pirineo”, cuenta Azcón, al tiempo que recuerda “con especial cariño” los días de Navidad que pasaba “de chaval en Panticosa”. “Iba a casa de mis tíos Joaquín y Ana, y eran días muy especiales, con mucha magia y muy divertidos”.

Javier Lambán

“La Nochevieja de 2023 la voy a pasar en Ejea de los Caballeros con amigos, la familia Arilla, algo que repetimos desde hace muchos años. Desde que falleció Antonio -que era como mi hermano, quiero a sus hijos como si fueran míos- lo seguimos celebrando con su viuda y sus hijos”, dice el líder del PSOE aragonés, que siempre ha disfrutado de una “noche entrañable y divertida”. Lambán tiene una anécdota de cuando tenía 13 años y la noche de fin de año se escapó de casa sin que sus padres lo supieran. “Estaba en un bar en plena celebración de la fiesta cuando observé atónito que mis padres estaban entrando por una de las puertas del local. No sé de que manera me las arreglé pero conseguí desaparecer del bar, entre la multitud, sin que se dieran cuenta de que estaba allí. Al día siguiente traté de mantener la compostura como si no hubiera pasado nada”.

Pilar Palomero

La directora aragonesa ha regresado estos días a Zaragoza para disfrutar de la familia y ha aprovechado para colgar en sus redes algunas fotos de la niebla ‘comiéndose’ la silueta de la basílica del Pilar. “Mi plan de Nochevieja es bastante normal, lo paso en familia, en casa de mi madre, con hermanos, cuñados, sobrinos y mi pareja”, dice la autora de ‘Las niñas’ y ‘La maternal’. Palomero, que lleva unos meses rodando en Horta de Sant Joan (Tarragona) el que será su próximo filme, ‘Los destellos’, admite que su plan de fin de año “no es muy emocionante de contar” y que tampoco es ella “muy de matasuegras”.

Adriana Abenia comiéndose un dulce para celebrar la Navidad. Heraldo

Adriana Abenia

La presentadora aragonesa estuvo hace unos días en Zaragoza presentando ‘La vida ahora’, una obra autobiográfica en la que narra la superación de los momentos más complicados de su vida. “Volver a casa siempre es bonito, pero este año te reconozco que están siendo unas Navidades muy tristes, ya que mi abuela Aurora, a la que tantas páginas le he dedicado en la novela, murió el 23 de diciembre y su funeral se celebró el día de Nochebuena. Aún no he sido capaz de contárselo a mi hija Luna de 5 años. Así pues, esta Nochevieja será distinta”, dice Abenia. La comunicadora, que en su día formó parte del ‘roster’ de Telecinco, explica que “mis mejores recuerdos de Nochevieja era cuando me escapaba de adolescente con Sergio para pasar la noche en un hotel. A nuestros padres le decíamos que nos íbamos de cotillón, por eso antes de volver a casa nos metíamos cinco minutos en algún ‘after’ para oler a tabaco. También dar las campanadas en mi tierra era precioso”.

Los Gandules

Santi y Roberto forman una pareja musical (y cómica), que seguro animarán muchos de los guateques con los que se dé entrada al 2024. “Este año en Nochevieja me voy a quedar en el pueblo, en Luco, y vamos a intentar ‘asar en el suelo’, es decir, hacer un agujero, llenarlo con leña, echar algo dentro y luego taparlo. Lo hemos probado ya dos veces y no ha funcionado. Es el tercer intento y en Luco se están empezando a cachondear a nuestra costa...”, cuenta Roberto, que suele llevar “tacos de panceta y cabezas asadas”. “En realidad nunca conseguimos asar nada, así que lo acabamos sacando y lo metemos al horno”. Santi, que dice que piensa pasar la Nochevieja “viendo ‘Cachitos’ y comiendo algún mazapán”, guarda el recuerdo de un accidentado fin de año en Panticosa. “Nos fuimos a Panticosa con amigos y justo antes de empezar a cenar se prendió fuego la chimenea de la casa. A las doce en punto, con las campanadas, estaban los bomberos con una motosierra desmontando la chimenea”. “Es mejor eso que fingir que te lo pasas bien en un cotillón dos dos mil personas bebiendo garrafón”, remata Roberto.

Roberto y Santi forman el inclasificalble dúo Los Gandules. Heraldo

Carlos Mayo

El atleta aragonés entiende que “la Nochevieja es un día de celebración que se suele pasar con amigos, pero como yo por mi trabajo viajo tanto, prefiero estar con la familia y la gente más cercana”. Mayo, como no podía ser de otra manera, corre habitualmente una San Silvestre, aunque este año no vaya a participar en ninguna. El mejor recuerdo, eso sí, es cuando ganaba la prueba de fin de año en Zaragoza y, después, “el poder disfrutar de la familia”. “Aunque los días de Nochebuena o Navidad suelen ser los más hogareños, pero mí lo es el de fin de año”, cuenta quien ostenta el récord de España de medio maratón.

Luisa Gavasa

“Tengo poco espíritu navideño y no soy fanática de estas fiestas, así que las trato de pasar tranquila en una finca en Madrigal de la Vega, con mi marido”, dice la actriz, que disfruta “en pleno campo y en plena naturaleza”. Gavasa dedica estos días a descansar y “desconectar de la vida urbana” porque “ha sido una año de mucho trabajo, muy fatigoso, y ahora me esperan también momento especiales, con los Forqué y los Goya”. El año arranca para la aragonesa con varias nominaciones por su papel en ‘El maestro que prometió el mar’ y con un rodaje basado en el cortometraje de ‘París 70’. “Aunque no soy una mujer seria, creo que nunca me he visto con un matasuegras en la boca en mi vida. Quizá porque en mi trabajo me disfrazo de tantas cosas, no soy aficionada a ponerme gorritos ni collares ni esas cosas”, asegura. Su mejor recuerdo es el del año que nació su hijo y las fiestas que vivió “de niña, con los abuelos, y toda la familia reunida en casa”.

A Luisa Gavasa le espera un animado inicio de año con los Forqué y los Goya. Heraldo

Natalia Chueca

La alcaldesa de Zaragoza tiene claro que “la mejor forma de pasar la Nochevieja es esquiando y, si es en Panticosa, aún mejor”. Chueca, después de unas semanas de actividad política en la que ha conseguido un acuerdo presupuestario, dedicará la noche del día 31 a “estar con los amigos de siempre, los de toda la vida. No suelo ir a cotillones de gala, sino que prefiero este tipo de planes con amigos”. En su recuerdo guarda una de las nocheviejas “más divertidas”, que parece una comedia de enredo. “Reservamos todos los amigos (éramos muchos) en un restaurante y al cocinero se le cayó toda la cena que había preparado. También hubo problemas cortando el jamón y tuvimos que curarle... Al final fue imposible cenar ahí y acabamos en casa de unos amigos. Cosas que pasan en fin de año, pero rodeada de buenos amigos todo siempre sale bien”, dice la primera edil.

Paula Ortiz

“La Nochevieja la solemos pasar con la familia, aquí o en el pueblo de mi madre, Villahermosa del Campo (Teruel)”, cuenta la cineasta que este 2023 ha estrenado ‘Teresa’. “Suele ser una fiesta tranquila, pero desde hace muchos muchos años empecé a hacer un solo acto simbólico que es encender unas velas que han de dejarse sobre el agua (si puede ser un estanque o un río, mejor). Así ha sido en todas las nocheviejas desde mis 15 años, incluida la que pasé en Nueva York”, cuenta Ortiz, que ha extendido esta costumbre entre “amigos e incluso exparejas”. “Lo de encender la luz y dejarla en el agua lo hacemos después de las doce y es muy bonito porque antes éramos cuatro o cinco amigas, luego se unieron más, y ahora acuden incluso los hijos de algunas parejas”, comenta la autora y también guionista de ‘La novia’ y ‘De tu ventana a la mía’.

Paula Ortiz, con su 'ritual' de las velas en el agua para recibir el año nuevo. Laura Bersabe

Miguel González

El jugador del Casademont, uno de los más valorados a pesar de su aparente discreta aportación, explican que “esta Nochevieja la pasaré con mis padres y mi hermana en Valladolid”. El alero, uno de los cupos más apreciados de la Liga (y de Porfirio Fisac), recuerda cómo de pequeño “nos juntábamos toda la familia (padres, tíos, primos, etc.) para celebrar el fin de año y nos tomábamos las uvas en la plaza Mayor de Valladolid”, su ciudad natal, a pesar de que el baloncesto le ha obligado a hacer un periplo viajero por Vitoria y Lérida hasta recalar a orillas del Ebro. Su compañero, el bosnio Emir Sulejmanovic, también dice que pasará estos días en ‘petit comite’, “con mi padre y mi novia”, y afirma que aún no tiene un plan concreto, pero lo que más valora es “pasar tiempo con mi familia”.

Pepe Lorente

El actor que da vida a Mauricio Aznar en ‘La estrella azul’ regresa a su casa zaragozana para recibir al 2024. “Para quienes vivimos fuera -ahora en Madrid y ha estado rodando en Francia- lo más apetecible es volver a ver a la familia y estar en una Zaragoza muy cálida”, a pesar de las temperaturas en el exterior. Lorente, también protagonista de la serie ‘Todo lo otro’, de HBO, recuerda que fue en Navidad cuando descubrió su vocación por la escena. “No sé si fue fin de año o Nochebuena, pero había habido una cena importante y las visitas ya se habían ido de casa. Mis hermanas se habían dormido y yo estaba con mi padre, al que siempre le gustaba recitar poemas. Salió el tema del teatro y me preguntó: ‘¿Pero tú sabes qué es el teatro?’. Entonces, se fue al garaje, cogió unas cadenas, un poco de paja del Belén, se puso ropa harapienta y colocó un tul sobre una de las lámparas para generar un ambiente íntimo. Comenzó de esta guisa a recitar sólo para mío en el salón de casa el monólogo inicial de ‘La vida es sueño’ y fue un impacto brutal verle transformado en el personaje. Siempre he pensado que eso determinó mi deseo de ser actor”.

El actor Pepe Lorente, caracterizado como Mauricio Aznar en la película 'La estrella azul'. FRANCISCO JIMENEZ

Julio Velázquez

El entrenador del Real Zaragoza está muy concentrado en el devenir del equipo, de modo que en Nochevieja aspira a “estar tranquilo en casa” y disfrutar de la celebración con “con mi mujer y mi hijo”. La Liga no da tregua y, entre entrenamientos y partidos, Velázquez apenas tiene tiempo para recordar las nocheviejas de antaño: “Recuerdo cuando tenía la oportunidad de salir con los amigos, cuando era mucho más joven, pero los años pasan y ahora hemos aprendido a disfrutar de otra manera: estar con los seres queridos de una forma tranquila es lo más bonito del mundo”, dice el salmantino.

Alberto Jiménez Schuhmacher

El bioquímico suele celebrar fiestas temáticas en casa de su suegra y este año toca... 'Fabiolos'. "No faltarán tradiciones. Iremos de vermú, después a buscar boas y pestañas postizas a un bazar chino y cena en familia. La noche es un balance entre el sueño de nuestra hija y nuestro cansancio. Si se duerme y estamos animados iremos al Callejón de la Música. Si no veremos shows musicales en la tele", dice el especialista en oncología molecular. "Recuerdo las nocheviejas de adolescente trabajando desde las 7 de la mañana en el Club Náutico junto a mis hermanos preparando los canapés de los cotillones de decenas de bares del Casco. Con ese dinero me pagaba algún cotillón con amigos y el chocolate con churros de por la mañana", añade Schuhmacher.