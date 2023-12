Cotillones de Nochevieja 2023: estas son las diferentes opciones que hay en Zaragoza

Se acerca la Navidad y con ella días de celebraciones, cenas y fiestas. Una de las noches más esperadas para todos es la de fin de año. A las 12 campanada y las 12 uvas tradicionales le siguen horas de música, baile y diversión que, para muchos, se extiende hasta altas horas de la madrugada.

Las opciones para celebrarlo sin infinitas. Desde quienes deciden pasarlo en casa en familia y ver en televisión las campanadas para después acostarse temprano, hasta quienes optan por salir fuera y pasar su Nochevieja en otro país, o alquilar una casa rural entre varios amigos y organizar una cena con fiesta posterior más privada y personal.

“Nos vamos 10 amigos a Barcelona, a la casa de otro compañero que vive allí. Cenaremos, nos tomaremos las uvas y bailaremos hasta que aguantemos”, dice Julia T, una zaragozana de 40 años. “Lo mejor de todo es que lo hacemos en una casa y nos hemos organizado para dormir todos allí”, explica.

Sin embargo, una gran mayoría de ciudadanos optan por no moverse de la ciudad y salir a la calle por los bares de su entorno o reservar un cotillón en algún local o discoteca. Quienes deciden salir a la aventura, sin reservar nada con anterioridad, lo tienen claro: “Hace años que no vamos a ningún cotillón y salimos a los bares del Centro o del Casco Histórico por libre”, señala Mario Marqués, de 30 años. “Hay siempre mucha gente pero lo preferimos al cotillón porque nos sale más barato y no nos ata solo a un lugar en concreto”, añade este joven zaragozano.

Por el contrario, quienes prefieren pagar la entrada para una fiesta privada también tienen una amplia oferta para estos días, que dependerá de sus gustos y de sus posibilidades económicas, porque los precios varían en gran medida dependiendo de lo que ofrece cada uno de los eventos.

Estos son los cotillones que hay en Zaragoza

Comenzando por el cotillón que organiza el Ayuntamiento de Zaragoza. La Plaza del Pilar será, como cada 31 de diciembre, el escenario del cotillón de Nochevieja más grande de la ciudad, que además, es gratuito. Desde las 23.00, el epicentro navideño de la capital aragonesa recibirá 2024 con la Gran fiesta de Nochevieja que este año tendrá a la Orquesta Leyendas del Pop como animadores. Además, se repartirán las 12 uvas entre los asistentes con la colaboración de Mercazaragoza.

Muchos de los bares y locales de ocio nocturno de la ciudad también han organizado sendos cotillones con un número determinado de consumiciones o barra libre, regalos, sorteos y precios que oscilan entre los 20 y los 60 euros. Sus entradas están a la venta desde principios de noviembre.

También las discotecas de la capital han organizado sus fiestas de fin de año. La Da Luxe Café Cantante ofrece cóctel de bienvenida, 3 copas con la entradas, recena, guardarropa, photocall y un horario hasta las 8.30 de la mañana siguiente, posicionándose como la fiesta más larga de toda la noche zaragozana. La entrada cuesta entre 25 y 30 euros.

Cotillón organizado por Da Luxe Café Cantante. Da Luxe

Otra discoteca, muy de moda entre los jóvenes, que también ha organizado cotillón es la Supernova. Con entradas a la venta por 60 euros, la fiesta abrirá sus puertas desde las 23.59 hasta las 07.00. Incluye barra libre de primeras marcas hasta las 06.00, guardarropa y recena selecta del restaurante Aura.

Uno de los clásicos ya en la Nochevieja zaragozana es la fiesta que se organiza cada año en el Parque de Atracciones de Zaragoza, en esta ocasión de la mano de Tomorrow Party. Será en el mismo pabellón donde se celebra la OktoberFest, un recinto cerrado y ambientado para la ocasión con Djs, barra libre, guardarropa gratuito, animación especial, regalos y recena desde la 01.00 hasta las 7.30. Las entradas se ofertan desde 45 euros y por 6 euros más, un autobús llevará a los asistentes desde el centro de la ciudad hasta el Parque de Atracciones y, tras la fiesta, los devolverá al mismo punto.

Cotillón organizado en el Parque de Atracciones. Redes sociales

Cena más cotillón, la opción más cara

Los hoteles de la ciudad son otra alternativa para quienes no solo quieran disfrutar de la fiesta y el baile sino que también deseen tener una experiencia diferente, más exclusiva y que incluya además una cena especial.

Esta es, eso sí, una opción más cara y las cenas con cotillón están en torno a los 150 euros. Eso es lo que cuesta, por ejemplo, en el hotel Vincci Zentro una amplia cena, propia de cualquier celebración, más un cotillón hasta las 04.30 en el que habrá barra libre, recena, sorteos y regalos.

Otro de los lugares especializados en eventos y celebraciones como es Hábitat Sella ofrece igualmente una cena con cotillón por 175 euros. En este caso se trata de una cena espectáculo en la que los comensales podrán disfrutar de music hall, teatro, acrobacias y ballet mientras degustan un menú propio de una boda.

Cena y cotillón organizado por Hábitat Sella. Hábitat Sella

Tras el banquete, la fiesta incluye cotillón, reparto de uvas, retransmisión en directo, barra libra, dj, animación, recena, chocolate con churros y transporte de ida y vuelta. Esta opción se oferta también sin cena por 60 euros y hasta las 06.30.