Primera vacunada contra la covid en Aragón: "Creía en las vacunas y tres años después sigo confiando en ellas"

Emilia Nájera fue la primera aragonesa en recibir la vacuna contra la covid. Fue el 27 de diciembre de 2020, este miércoles hace tres años. Para hablar de aquel momento, que marcó un antes y un después en la lucha contra este virus, viste la misma ropa que llevaba entonces. La única diferencia, dice, es que ahora su rostro aparece despejado al no tener que ir ya obligatoriamente con mascarilla.

Tiene 83 años, dos hijas y cinco nietos y vive desde hace 15 años en la residencia Romareda de Zaragoza, que tiene unos 185 usuarios. Allí ocupa una de las habitaciones de la unidad de convivencia, diseñada como si de un hogar se tratase. En su cuarto, que ha ido personalizando a su gusto, no faltan fotografías familiares, cortinas, adornos y recuerdos. En una pared figura el diploma como presidenta de honor de la Asociación Parkinson de Aragón –enfermedad que sufre desde hace cuatro décadas– y las imágenes de la Medalla de las Cortes de Aragón 2021, que recogió en representación de las personas mayores, el colectivo más afectado y vulnerable durante la pandemia de coronavirus: "Me sentí muy feliz y muy contenta".

Ella escenificó el símbolo de la esperanza en la lucha contra esta enfermedad: "Creía en las vacunas y tres años después sigo confiando en ellas". Desde entonces ha recibido todas las dosis que se han ofrecido "sin dudar": la última, junto con la inmunización contra la gripe, hace ya unas semanas, al inicio de la campaña.

Emilia, al igual que reconoce la directora de la residencia, Cristina Serrano, intenta borrar de su memoria los duros momentos que dejó tras de sí la pandemia, los dos contagios a los que se enfrentó, las zonas de aislamiento que se habilitaron en las residencias y el sentimiento de soledad: "Cuando me acuerdo me pongo muy triste". Toda la residencia está centrada estos días en los actos que se suceden para celebrar la Navidad: "No hay color con los años de la pandemia". En 2022 se empezó a recuperar la normalidad, aunque todavía con cierta cautela: "Pero ahora, que ya no hay ninguna restricción, las familias han podido también acudir al salón de actos!. Y Emilia no duda en participar en todas las actividades que se proponen, desde bingo a proyección de películas o actuación de coro. Incluso se disfrazará de rey Baltasar en la cabalgata que se organizará.

Estos tres años han dado para muchos momentos. Como su participación en el homenaje a las víctimas del coronavirus que presidieron los reyes Felipe VI y Letizia en Madrid, cuando se rindió tributo a los profesionales sanitarios y también a las personas mayores. Al encuentro asistieron los primeros vacunados en todas las comunidades. Y Emilia tampoco faltó a este emotivo acto.