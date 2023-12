La vacunación covid sigue estancada en Aragón mientras repuntan los casos de infecciones respiratorias

Aragón no escapa al repunte de las infecciones respiratorias propias de esta época del año, cuando las bajas temperaturas junto a una mayor interacción social por las celebraciones navideñas hacen que los virus se multipliquen. Una presión asistencial que llega, además, con menos personal en los centros sanitarios lo que, a su vez, aumenta las demoras.

En las últimas semanas se observa en las consultas de Atención Primaria un repunte de las infecciones respiratorias, mientras sigue activa la vacunación conjunta contra la covid y la gripe, que comenzó hace casi tres meses y que, de momento, se dirige a los mayores de 60 años, además de otros grupos de riesgo, aunque en el primer caso la aceptación entre la población de más de 80 no alcanza el 60%. Sanidad no ha decidido aún ampliar la campaña a toda la población, priorizando de momento los grupos a los que se dirige y teniendo en cuenta que las tasas de cobertura "todavía no son altas".

Este miércoles cumplen tres años del inicio de la vacunación contra el coronavirus en la Comunidad en las residencias de personas mayores, el colectivo más afectado por la pandemia. Lejos de las coberturas alcanzadas en otros momentos de este complejo y ambicioso proceso, cuando se superaba el 90%, durante esta temporada el 56,45% de los mayores de 80 años (54.741 personas) ha recibido la vacuna adaptada frente a la covid, por debajo de la media nacional, que roza el 60%.

Así se desprende del último informe ‘Gestión integral de la vacunación covid-19’, del Ministerio de Sanidad, donde se recogen datos del desarrollo de la campaña entre el 25 de septiembre y el 11 de diciembre de 2023. En cuanto a la franja de 70 a 79 años, el porcentaje de población vacunada es del 47,7%, con 57.859 dosis administradas; en el corte de edad entre 60 y 69 años, la cobertura es del 26,35% (43.325). "Probablemente –reconoce el aragonés Eduardo Satué, presidente de la Sociedad Española de Salud Pública– hay margen de mejora. Es importante realizar campañas informativas que conecten con los ciudadanos y ofrezcan información práctica y transparente a la población".

En las consultas de Atención Primaria están atendiendo estos días más casos de infecciones respiratorias. Los facultativos indican que esta semana y también la próxima tienen que doblar consultas, ante la falta de sustitutos.

Para Teresa Cenarro, vicepresidenta de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria, las consultas esta semana y la siguiente "son complicadas" porque circulan "muchos procesos respiratorios", con la gripe en aumento, atenciones por bronquitis por VRS y un número importante de neumonías. En Navidad, además, la sucesión de días festivos satura las agendas.

La mayor actividad tras los días festivos y el repunte de virus impacta también en las Urgencias. En el Royo Villanova la mañana este martes comenzó con 13 pacientes en saturación, y "con alta presión en la zona de Traumatología y respiratorio, con un aumento de casos de covid y, sobre todo, de gripe", explicó Susana Martínez, vicepresidenta del sindicato CSIF Aragón.

Pendientes de la nueva variante, ‘nieta’ de Pirola

El veterinario y epidemiólogo de la Universidad de Zaragoza, Nacho de Blas, explica que el linaje BA.2.86, conocido como Pirola, "se estaba haciendo dominante desplazando a las variantes recombinantes XBB (para la que actualizaron la última vacuna) y parece que a nivel mundial se está propagando bastante rápidamente una ‘nieta’ de Pirola denominada JN.1". La OMS, de hecho, ya suma esta subvariante del coronavirus a su lista de ‘variantes de interés’.

De Blas reconoce que la familia Pirola "se caracteriza por más de 30 mutaciones nuevas y por ello está escapando de la inmunidad vacunal actual, y de la obtenida por infecciones previas. No es más grave que las variantes anteriores, aunque puede ser responsable de un aumento de incidencia". Eso sí, asegura: "Habrá más circulación viral y las personas más susceptibles lo deberían de tener en cuenta para extremar las precauciones".