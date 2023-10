Comienza la vacunación de gripe y covid en sanitarios: "Había ganas por la seguridad. La pandemia fue muy dura para todos"

Miles de trabajadores de centros sanitarios y aragoneses mayores de 85 años están llamados desde este lunes a vacunarse contra la gripe y covid. La campaña, que comenzó el pasado día 2 en las residencias de mayores, continúa el ritmo previsto, con el objetivo de llegar al 75% de estos nuevos grupos de riesgo. "Había ganas por la seguridad, porque la pandemia fue muy dura para todos. Lo pasamos muy mal", ha recordado Rebeca Alonso, anestesióloga del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, y una de las primeras en ponerse este año ambas dosis.

Ha recordado que, por su profesión, está en contacto "con muchos pacientes, todos los días y a todas las horas". "Ellos se merecen que estemos protegidos y les protejamos", ha apuntado. Esta es una de las principales razones para vacunarse, unida a la seguridad que aporta para su propia familia. Como ella, otros compañeros han ido llegando con cuentagotas a la zona de consultas externas a mitad de la mañana.

María Fernández, técnico de cuidados auxiliares de enfermería (TCAE), ha decidido ponerse ambas en la primera jornada. "Cuando cojo un resfriado, lo cojo muy fuerte, así que procuro vacunarme todos los años", ha manifestado, al tiempo que ha destacado la importancia por su lugar de trabajo. María José Morales, también TCAE, se ha puesto ambos pinchazos y ha destacado que es "importante" hacerlo. "Donde estoy prácticamente nos vacunamos todos, hay gente a la que le hace más reacción y a otros, menos. Afortunadamente no me suele dar mucha. Quizás por eso me lanzo más", ha apostillado.

En este sentido, José Manuel Lobán, que se ha desplazado hasta el Clínico porque ya tenía cita pese a comenzar a trabajar este lunes en el centro de especialidades Inocencio Jiménez, ha señalado que en las vacunas está todo "medido y controlado" y además puede ayudar a la sociedad. "Todos corremos riesgo y luego, como sanitarios, tenemos que dar ejemplo", ha especificado este enfermero especialista en Salud Mental, para posteriormente subrayar que es una decisión personal. De hecho, en la campaña pasada solo se alcanzó una cobertura del 43%.

Patricia Ramos, personal administrativo de este hospital, ha animado a la vacunación: "Lo hago por prevención y porque mis padres son mayores y también se vacunan". Asimismo, ha reconocido que no todos lo hacen y ha puesto el foco en la importancia de usar la mascarilla, "al menos en los hospitales".

Este lunes preveían poner en este hospital 50 dosis de covid y otras 60 de gripe, la mayoría elegían ambas, una en cada brazo. Se trata, han recordado desde el centro, de la quinta dosis de covid para estos profesionales y es necesario que hayan pasado, al menos, tres meses desde que han pasado la enfermedad o les hayan puesto la anterior dosis. Además este lunes también ha comenzado la vacunación, solo de gripe, para los estudiantes sanitarios en prácticas.

Campaña de la gripe

De forma paralela continúa la vacunación de gripe y covid en las residencias y la de gripe en la población infantil, de 6 a 59 meses. En este sentido, Begoña Adiego, jefa de servicio de Prevención y Promoción de la Salud de la DGA, ha recordado la importancia en esta etapa, puesto que la gripe en niños "es una patología que puede causar problemas importantes" y además es "una de las primeras causas de hospitalización" en este grupo de edad. "Es importante la gripe en los niños y podemos prevenirla", ha recalcado.

A los niños de 6 a 24 meses, cuyas agendas están abiertas desde la semana pasada, se les pone una inyección intramuscular, mientras que a los de 24 a 59 meses les toca la intranasal, compuesta por dos pulverizaciones. En este segundo caso, las familias puede pedir cita a través de la aplicación Salud Informa desde el pasado 2 de octubre.

También continúa la inmunización del virus respiratorio sincitial a menores de 6 meses, a través de la captación activa desde los centros de salud, y de los recién nacidos en los propios hospitales. También se pone, desde las unidades de neonatología, a los niños de hasta 24 meses con riesgo muy alto (prematuros de 35 semanas o con otras patologías de base como cardiopatías congénitas con afección hemodinámica).