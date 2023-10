Comienza la vacunación de gripe y covid: "Da tranquilidad. Esta clarísimo que funciona"

La campaña de vacunación de gripe y covid ha comenzado este lunes en las residencias de mayores. Isabel Ajenjo ha sido la primera que ha recibido, ambos pinchazos en la Antonio Saura, del barrio del Actur. "Desde que empezamos me he vacunado todos los años. Hay que hacerlo, apetezca más o apetezca menos", ha declarado minutos antes de que le pusieran ambas inyecciones. Esta mujer pasó hace un tiempo la covid cuando todavía vivía en su casa: "Lo pasé sin saberlo. Y después me han puesto las vacunas y no he sentido nada. Como si no me las hubiera puesto, pero ya llevo cuatro o cinco".

Hasta ahí se ha desplazado un equipo de profesionales del centro de salud Actur Norte y han sido dos enfermeros en prácticas, de la Universidad San Jorge, los encargados de poner las inyecciones. "Tenemos 40 residentes y los 40 se van a vacunar de gripe y covid", ha sostenido Antonio Mayor, director de este centro institucional, quien ha reconocido que entre los trabajadores, algunos lo harán y otros han decidido que no. En todo caso, ha especificado, los que se vacunarán han comunicado que quieren ambas.

"Estamos muy contentos de ser la primera en vacunarnos porque da mucha tranquilidad, ya que las vacunas dan resultado. Está clarísimo", ha aseverado. En este sentido, ha recordado que llevan un año "muy tranquilo", con apenas dos contagios, de una trabajadora y un anciano, que lo pasaron solamente con "un poco de fiebre".

Una situación muy diferente a la que vivieron en noviembre de 2020, cuando se produjo el primer brote de covid en esta residencia. "Nos cogió tarde, pero fue muy fuerte. La segunda, que fue en 2021, fue muy suave. Ya no hubo que ingresar a nadie, ni fallecimientos. Desde entonces, todo ha sido casos sueltos", ha explicado, mientras uno a uno iban pasando los residentes por la zona habilitada para que les pusieran las dosis.

Este martes, además de comenzar la campaña de gripe y covid en las residencias, se ha iniciado la inmunización de los bebés de hasta seis del virus sincitial respiratorio, cuyas primeras dosis ya podían poner este domingo en los hospitales a los recién nacidos. Asimismo, las familias con niños de entre 24 y 59 meses pueden solicitar cita previa, a través de la aplicación Salud Informa, para recibir la dosis de gripe. En este caso, será la intrasanal, que está compuesta por dos pulverizaciones.