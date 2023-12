Los profesionales reclaman un nuevo modelo de la Atención Continuada ante la falta de médicos en Aragón

La falta de médicos está tensionando en Aragón la Atención Continuada, la asistencia que se presta en los centros de salud fuera del horario habitual. Un problema que, a su vez, se refleja en la dificultad para garantizar las guardias.

Los dos acuerdos de fin de huelga firmados por la anterior Gerencia del Salud con CESM Aragón y Fasamet, por un lado, y con CSIF, CC. OO. y UGT, por otro, recogen la necesidad de revisar y actualizar este modelo, tanto en el medio urbano como rural.

Leandro Catalán, portavoz de los Sindicatos Médicos, recuerda que el plan -que este martes por la mañana se valora con el Salud- incluía estudiar el establecimiento de un PAC en los Centros Médicos de Especialidades de cada sector. Por su parte, el segundo documento incluía analizar las "posibles soluciones que pudieran resultar de la plena integración del personal de Atención Continuada en los equipos de Atención Primaria".

Una opinión que comparte Izarbe Galindo, presidenta de la Sociedad Aragonesa de Medicina Familiar y Comunitaria (Samfyc), de manera que "se repartiera el trabajo por igual entre todos los miembros de los equipos para que no hubiera personal de primera y de segunda en los propios centros de salud". En el último llamamiento centralizado de contratos para Medicina de Familia y Pediatría en Aragón que convocó el Salud en junio las vacantes se concentraron en los puestos para Atención Continuada, fundamentalmente en el medio rural, donde se ofrece atención 24 horas al día los 365 días del año. "No son puestos atractivos", asegura Galindo. De hecho, relata, mucha gente prefiere no presentarse a la oposición, trasladarse a otra comunidad u optar por las Urgencias hospitalarias antes de aceptar estos contratos.

La problemática de la Atención Continuada está encima de la mesa en el Servicio Aragonés de Salud, que ya ha anunciado su intención de actualizar el mapa sanitario, que tiene casi 40 años, para adaptarlo a la nueva realidad demográfica de la Comunidad.

Desde el centro de salud de Zuera, que atiende a una población de casi 18.000 habitantes, han trasladado a la Gerencia del Salud la falta de Médicos de Atención Continuada (MAC). De cinco han pasado, desde el 1 de diciembre, a dos, "dando lugar a serias dificultades organizativas para cubrir la asistencia sanitaria de este PAC". Esto implica que, solo esta semana, hay tres guardias de 24 horas pendientes de cubrir. Una situación que se repetirá el próximo fin de semana o los días festivos en Navidad. Para mostrar su malestar, los profesionales sanitarios se concentraron el viernes ante el centro. Ayer se convocó una reunión extraordinaria del Consejo de Salud.

La problemática llega también a otros PAC, como el del Picarral, según explicaron desde la FABZ, que aglutina las guardias de otros tres centros: Arrabal, Actur Sur y Parque Goya. La saturación es tal que no se puede atender a todos los pacientes que acuden por la tarde, que se derivan a la hora de cierre al Royo Villanova, hospital de referencia del Sector Zaragoza I. En el Barrio de Jesús, los facultativos del equipo de Atención Primaria asumen la Atención Continuada que se genera, "sobrepasando las agendas que se generan cada día de 35 pacientes", indicaron desde el centro.