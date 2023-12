Javier Fuertes, policía local de Teruel: "Los niños me piden autógrafos al acabar mi clase"

Acaba de recibir la Medalla de Oro de la Educación Vial, que concede la Unión Nacional de Jefes de Policía Local, por su labor educativa. ¿Quiénes son sus alumnos?El grueso del alumnado son los niños de Primaria. ¿Los niños que reciben educación vial serán conductores adultos responsables?Sí. Los niños interiorizan la educación vial y asumen hábitos de conducta que se prolongan en el tiempo. Es más fácil ver a personas de mi edad sin cinturón de seguridad que a chavales de 20 años, que han recibido educación vial. ¿Se nota en las calles de Teruel el efecto de tres décadas de educación vial?Es difícil cuantificar el efecto de la educación vial. Pero, a veces, los padres me paran para decirme que sus hijos les dicen que no se salten el semáforo en naranja. La educación cala.

¿Manda deberes a sus alumnos?Sí. Les digo que cuando vayan en el coche con las personas que más quieren me ayuden a evitar accidentes. Que cuando sus padres se salten un semáforo en naranja les digan que eso ya no se puede hacer. Que cuando vayan con los abuelos y empiece a llover les digan que las luces son obligatorias. El objetivo es evitar accidentes, pero también les hablo de las multas por no cumplir las normas. Les explico que algunos mayores tienen la cabeza muy dura y hasta que no saben lo de las multas no rectifican. ¿Cómo se las apaña para captar la atención del público infantil?Les doy charlas y les pongo ‘power points’ de unos minutos, porque no puedo tenerlos sentados una hora. A los niños de primero de Primaria les hablo de los peatones y la actividad la hago coincidir con el recreo para practicar entonces al cruzar los pasos de peatones y en los semáforos. En segundo, meto el coche de policía en el patio. Si todo sale bien, pongo las sirenas en marcha y entonces es una fiesta. Con los pequeños, procuro organizar actividades que les gusten y para el resto se trata de apelar a las emociones. Si la actividad les llega al corazón, se les queda grabada.

¿A los niños les gustan más las clases teóricas o las prácticas?A mí me prestan mucha atención. No sé si es por el uniforme. A estas edades, me convierto en un referente. Me ha pasado más de una vez que, al acabar la charla, se ponen en fila para pedirme autógrafos en sus libretas. Los profesores se tronchan. La actividad está muy bien valorada. Yo creo que influye en los más pequeños. ¿Cómo engancha a un público tan difícil como el adolescente?La actividad termina con una charla de víctimas de accidentes en Teruel. Les explican lo que pasó y los alumnos echan alguna lágrima. Yo les cuento una experiencia personal que viví como policía local. Hace unos años tuve que ir de madrugada a tres casas a decir a tres familias que sus hijos habían muerto. Fue muy duro. Se trata de tocarles emocionalmente.

¿Hace falta también educación vial para conductores hechos y derechos?Quizá alguna enseñanza puntual, como que es obligatorio parar con el semáforo en ámbar, algo que mucha gente no sabe, pero en general los conductores conocen la normativa. ¿Y para los peatones?Sí. En las residencias de mayores mis charlas son sobre peatones. Por ejemplo, al cruzar por pasos de cebra el peatón está obligado a parar y mirar a ambos lados. ¡Qué más da que tengas la razón porque tienes preferencia si terminas en el hospital! Por no hablar de los móviles, que hacen que los peatones vayan con la cabeza agachada en lugar de mirar a los semáforos. ¿Comparte el criterio general de tender a una ciudad cada vez más peatonal y con menos coches?Es acertado porque en una década el número de coches se ha duplicado en Teruel, de 17.000 a 34.000, y es complicado que las calles asuman ese volumen de tráfico. Además, hay más posibilidad de accidentes. Europa tiende a las ciudades más sostenibles. Ir en bici, patinete o andando ha llegado para quedarse.