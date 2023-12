Navidad en Zaragoza 2023: estos son los juguetes que están a punto de agotarse

Los niños aragoneses ya tienen claro lo que van a poner en su carta a Papá Noel y a los Reyes Magos. Algunos la tienen escrita desde hace semanas. Algo que facilita bastante el trabajo a los elfos y a los pajes de Sus Majestades de Oriente, que pueden adelantarse a la vorágine navideña y anticipar las compras de los regalos.

“Estamos vendiendo juguetes para Navidad desde finales de octubre”, dice Virginia García, encargada de la juguetería ToyClub Express Salamero. “Los que vienen con más previsión son, sobre todo, los abuelos y ahora estamos ya en plena campaña y con mucho trabajo”, afirma.

“Los camiones vienen estos días dos veces por semana en lugar de una para traer más productos, aunque no hemos llegado aún a los niveles de ventas de los días previos a Navidad y a Reyes en los que se forman muchas colas y ampliamos la plantilla de 4 a 6 trabajadores para dar salida a toda la demanda”, explica García. “Esta semana hemos empezado a tener ya ventas muy fuertes y esperamos que el puente de la Constitución sea muy bueno”, apunta, por su parte, Alicia Sanz, de Abracadabra.

"Como locos" buscando el juguete

Adelantar la compra de los regalos no es una mala práctica ya que, por un lado los clientes pueden beneficiarse de algunos descuentos que las tiendas y grandes almacenes hacen unas semanas antes de Navidad y, por otro, pueden evitar los paseos interminables de una tienda a otra para intentar encontrar ese muñeco o juego que los niños han pedido y que es imposible de adquirir si se espera demasiado.

“Para el 24 de diciembre ya faltan muchas cosas y el que va a comprar los días previos a Reyes, compra ya lo que queda. Si van buscando algo en concreto, lo tienen complicado y van como locos dando vueltas por todas las tiendas de Zaragoza, por lo que yo recomiendo que compren pronto y lo guarden”, indica la encargada de ToyClub Express Salamero.

"Recomiendo a las familias que compren pronto los regalos y los guarden"

A punto de agotarse

Este año no es distinto y recién comenzado el mes de diciembre ya hay juguetes que se han agotado o están a punto de hacerlo en las jugueterías de Zaragoza.

Es el caso de la Nancy Un día siendo Aitana, que cuesta unos 40 euros. “Es el juguete estrella de estas Navidades y es, con diferencia, el más demandado por los niños”, dicen desde El Corte Inglés. Esta gran superficie ha sido previsora y aún tiene en sus estanterías estas muñecas. “De momento tenemos, pero podrían agotarse porque se están vendiendo mucho”, añaden.

Muñeca Nancy Un día siendo Aitana, es uno de los juguetes que se están agotando de las tiendas. Hipercor.es

Ya no puede encontrarse en las estanterías de algunas jugueterías y tiendas online: "Está agotada"

En otras jugueterías de Zaragoza o tiendas online ya no pueden encontrarse. “Está agotada”, es la frase recurrente en estos comercios. También está agotada en Amazon, y en las tiendas online de Hipercor, Juguettos o Toys R us. En otras, sin embargo, todavía se pueden encontrar, aunque no por mucho tiempo.

“Es de los juguetes que más se está pidiendo. La previsión es que se agote aunque a nosotros aún nos quedan”, asegura Alicia Sanz. “Me queda una en la tienda, la venderé esta semana y no creo que me repartan más porque me consta que en el almacén se estaban agotando”, confiesa Virginia García. “Las he ido pidiendo de 6 en 6 y las vendía conforme llegaban”, añade.

"Las he ido pidiendo de 6 en 6 y las vendía conforme llegaban pero ahora no creo que me repartan más".

“Nosotros ya la tenemos”, respira, aliviada María Martínez. Esta previsora progenitora la adquirió ya a principios de noviembre. “No esperaba comprar los regalos tan pronto, pero mi hija escribió la carta a Papá Noel con tiempo y cuando entré a una de las tiendas para ver lo que había pedido de primera mano y hacernos una idea, había ya varias niñas gritando alrededor de la muñeca”, recuerda Martínez. “Me dije, esto se va a agotar rápidamente, así que esa misma semana la compramos y la tenemos guardada”, señala.

"La compramos a principios de noviembre porque vi a algunas niñas gritando alrededor de la muñeca".

Otros juguetes que se agotarán

También se están demandando mucho los Tamagotchis. “Fueron los juguetes más vendidos el año pasado, pero en esta ocasión vienen actualizados y con más prestaciones. En concreto uno nuevo que ha salido este año y que se llama Bitzee. Está triunfando”, apuntan desde el Corte Inglés. Se trata de una mascota interactiva digital que está causando furor entre los más pequeños y que cuesta en torno a los 40 euros.

Bitzee es un juguete interactivo digital que triunfa estas Navidad. elcorteingles.es

“Los animales electrónicos que pasean, ladran y se mueven también se venden muy bien, a pesar de que no son baratos”, matizan desde ToyClub Express Salamero. Alguna de estas mascotas robóticas pueden costar más de 80 euros. Los SuperThings siguen manteniéndose en este 'Top ten' de juguetes con una novedad: el Tiguerbot. Un robot tigre transformable que cuesta unos 50 euros.

Igualmente, “todo lo relacionado con algunos dibujos infantiles que salen en televisión como la Patrulla Canina o la perrita Bluey están siendo muy demandados”, indican en El Corte Inglés. Del mismo modo, “los juguetes de Peppa Pig o la Casa de Gabby suelen agotarse conforme se acerca el 24 de diciembre”, añade Virginia García. Sus precios oscilan dependiendo del artículo, entre los 35 y los casi 120 euros.

Y los hay incombustibles: “las Barbies siguen siendo muy demandadas. De hecho, se ha notado un incremento en las ventas tras la película que se ha estrenado este año”, continúa.

No solo la televisión o el cine influye en las peticiones de los más pequeños. El peso de Internet y Youtube entre la población infantil queda patente también en la elección de sus juguetes. Este año “uno de los más solicitados está siendo el juego oficial de Kings League, que es un juguete impulsado por Gerard Piqué y por el youtuber Ibai Llanos”, apuntan desde las tiendas. Tiene un coste de unos 50 euros.

No pueden faltar los clásicos, que nunca fallan en Navidad: los Playmóbil, Legos, juegos de mesa como el Monopoly, el Party o el Scrabble, por ejemplo, “son apuestas seguras y siempre se venden mucho para estas fiestas”, coinciden todos los jugueteros.