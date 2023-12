¿Cuál es el juguete más vendido estas Navidades?

Aún quedan tres semanas para Nochebuena y muchos días para que los elfos de Papá Noel y los pajes de los Reyes Magos encarguen los juguetes que han pedido los niños aragoneses.

Sin embargo, hay uno de ellos, que seguro van a tener problemas para encontrar porque ya se encuentra prácticamente agotado en muchas jugueterías y tiendas online, no solo de Aragón sino de todo el país.

Se trata de la Nancy Un día siendo Aitana. Una muñeca hecha a semejanza de la cantante española que prometió arrasar en Navidad y está cumpliendo sus expectativas. Cuesta unos 40 euros y se ha convertido en el juguete estrella de estas Navidades.

“Es, con diferencia, el más demandado por los niños”, dicen desde El Corte Inglés. Esta gran superficie ha sido previsora y aún tiene “de momento” estas muñecas en sus estanterías. “Pero podrían agotarse porque se están vendiendo mucho”, añaden.

En otras jugueterías de Zaragoza y en algunas tiendas online ya no pueden encontrarse. “Está agotada”, es la frase recurrente en estos comercios. También está agotada en Amazon, y en las tiendas online de Hipercor, Juguettos o Toys R us. En otras, sin embargo, todavía se pueden encontrar, aunque no por mucho tiempo.

“Es de los juguetes que más se está pidiendo. La previsión es que se agote aunque a nosotros aún nos quedan”, asegura Alicia Sanz, de Abracadabra. “Me queda una en la tienda, la venderé esta semana y no creo que me repartan más porque me consta que en el almacén se estaban agotando”, confiesa Virginia García, encargada de la tienda ToysClub Express Salamero. “Las he ido pidiendo de 6 en 6 y las vendía conforme llegaban”, añade.

“Nosotros ya la tenemos en casa, envuelta, guardada y esperando a la noche del 24 para que Papá Noel la deje en la terraza”, respira, aliviada María Martínez. Esta previsora madre zaragozana la adquirió ya a principios de noviembre.

“No esperaba comprar los regalos tan pronto, pero mi hija escribió la carta a Papá Noel con tiempo y cuando entré a una de las tiendas para ver lo que había pedido de primera mano y hacernos una idea, había ya varias niñas gritando alrededor de la muñeca”, recuerda Martínez. “Me dije, ‘esto se va a agotar rápidamente’, así que esa misma semana la compramos y la tenemos guardada”, confirma.

Por ese motivo, los comerciantes aconsejan anticipar las compras. “Yo recomiendo que compren pronto y lo guarden”, indica la encargada de ToyClub Express Salamero. “Así se evitan ir dando vueltas como locos por las tiendas, porque si buscan algo en concreto y apuran las fechas, es posible que ya no lo encuentren”, concluye.