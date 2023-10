Los vecinos pedirán a Sanidad que aclare el futuro del Hospital Royo Villanova de Zaragoza

La Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ) han trasladado esta semana su "preocupación" por la paralización de los trámites para la ampliación y reforma del Hospital Universitario Royo Villanova y ha adelantado su intención de solicitar la documentación y reclamar al mismo tiempo a la Consejería de Sanidad que «aclare el futuro» de este edificio, cuya mejora llevan años reclamando los vecinos.

Juan Antonio Andrés Pinilla, responsable de la comisión de Salud de la FABZ, resumió la inquietud general ante la situación de este hospital de referencia del Sector Zaragoza I, que aglutina a alrededor de 200.000 personas. "Tal y como está –dijo– ya no da más de sí". Este será uno de los temas que se trasladen a la Comisión de Participación del Consejo de Salud de Aragón el próximo martes.

Hay que recordar que el anterior Ejecutivo autonómico anunció el pasado 30 marzo el inicio de los trámites para contratar la redacción del plan funcional para comenzar las obras en 2025. El anterior presidente de Aragón, Javier Lambán, y la entonces consejera de Sanidad, Sira Repollés, presentaron las líneas generales de este proyecto, que pasaba por duplicar el espacio actual para ofrecer unas instalaciones adecuadas a las necesidades de la margen izquierda de la capital aragonesa. La estimación del coste era de 100 millones. Una cantidad que dependía, en todo caso, del plan funcional, que determinaría exactamente con qué especialidades se podría ampliar la cartera de servicios y dónde se ubicarían.

La actual Consejería de Sanidad ha informado ahora que el plan funcional no está redactado. Con fecha 14 de junio de 2023, Intervención Delegada de Sanidad emitió una advertencia sobre el expediente de redacción del plan funcional que, al parecer, quedó sin subsanar. Tras los reparos planteados a la contratación de una consultoría técnica para elaborar el plan funcional del Royo Villanova, será el propio Departamento quien lo redacte. El interés de la Consejería, reiteraron, es impulsaron esta área sanitaria.

El edificio actual, según la FABZ, no puede cubrir todas las necesidades de atención del Sector Zaragoza I. Andrés hizo hincapié en los problemas que arrastra el servicio de Urgencias, con elevados tiempos de espera y la sala de espera, en módulos prefabricados. Y recordó también las quejas de familias para que se vuelvan a abrir las urgencias pediátricas del Hospital Royo Villanova, que se cerraron en pleno confinamiento para habilitar nuevos espacios para los pacientes contagiados de covid. Respecto a Nuestra Señora de Gracia (Provincial), el otro hospital del Sector I, indicó que "está fuera de la zona y no hay acceso directo en bus urbano para los vecinos de la margen izquierda", al mismo tiempo que destacó la "falta de aparcamientos" para quien se desplaza en vehículo particular.

Equipo de resonancia

Por otra parte, según confirmaron desde la Consejería de Sanidad, las obras de construcción del nuevo edificio para preparar el búnker de aislamiento que albergue el equipo de resonancia magnética nuclear en el Royo Villanova de Zaragoza ya están acabadas, pero la empresa ha retrasado la fecha de entrega del aparato en varias ocasiones.

La actuación, que se incluye dentro de las inversiones previstas en el plan Inveat, costará cerca de dos millones de euros: el edificio (unos 750.000 euros) y el aparato (en torno a 1,2 millones de euros). La previsión inicial era que funcionara en noviembre.

Comisión de Participación del Consejo de Salud de Aragón

El día 31 de octubre se ha convocado la Comisión de Participación del Consejo de Salud de Aragón, un grupo de trabajo que se creó con la finalidad de potenciar la implicación de los ciudadanos, pacientes, entidades sociales, profesionales y trabajadores de los servicios sanitarios.

El objetivo de la reunión es la presentación y bienvenida de la directora general de Cuidados y Humanización, Estíbaliz Tolosa, de quien dependen todos los asuntos de participación en el Departamento de Sanidad. Aunque hay entidades invitadas, se trata de un acto de carácter interno. El pleno del Consejo de Salud de Aragón está pendiente de convocar, a expensas de que se hagan todos los nombramientos nuevos fruto del cambio de Gobierno y de las Cortes de Aragón. Aún no se puede concretar una fecha de celebración pero, tal y como aseguraron fuentes de la Consejería, en principio no se prevé que vaya a ser de manera inminente.