Los nuevos hábitos de los montañeros: el GPS gana terreno al mapa y la zapatilla, a la bota

Las encuestas realizadas este verano por Montaña Segura a 8.655 personas en el Pirineo y la sierra de Guara revelan "una clara tendencia a sustituir equipamientos indispensables, como el mapa impreso o las botas, por sistemas GPS o zapatillas de trekking", según los responsables de esta campaña de prevención de accidentes, impulsada por el Gobierno de Aragón, la FAM y Aramón. Los datos del sondeo, que se repite cada año desde 2018, se dieron a conocer el martes, justo un día después de que la Guardia Civil facilitara las cifras de los rescates realizados de junio a septiembre, con 11 fallecidos, 236 heridos y 198 ilesos en 306 intervenciones.

Hace cinco años, casi dos de cada diez senderistas usaba zapatos, sandalias o zapatillas urbanas para salir al monte. Ese porcentaje del 18% se ha reducido hasta el 10%, pero por contra la bota de montaña va perdiendo terreno en favor de la zapatilla de trail o de trekking, algo que sobre todo preocupa en el caso de quienes frecuentan la alta montaña. Y es que, según las encuestas, el uso de la bota en este colectivo se ha reducido del 69% al 47%, es decir, menos de la mitad de los montañeros opta por un calzado seguro.

"En el senderismo no tiene por qué ser un problema, aunque el tobillo esté más expuesto si das un paso en falso o salta una piedra, pero sí en la alta montaña", afirma la coordinadora de Montaña Segura, Marta Ferrer. Sobre todo en determinados lugares o momentos, añade, pensando por ejemplo en la primera nevada que cayó en agosto. La consecuencia, como se ha podido ver en los rescates realizados entre junio y septiembre, es la abundancia de salvamentos motivados por lesiones de tobillo. Hay que pensar que el tipo de accidente más habitual son los tropiezos y caídas (35%).

Pero si algo preocupa especialmente a los expertos es el abandono de los mapas en favor de los modernos sistemas de geoposicionamiento. "Pensábamos que la pandemia sería una burbuja en este asunto pero nos mantenemos en ella", comenta Marta Ferrer. Con el covid bajó radicalmente el uso de planos por temor al contagio. Había que repartirlos con guantes e incluso el Parque Nacional de Ordesa optó por no distribuirlos. Si en las primeras encuestas de Montaña Segura en 2018 el 36% de los grupos de senderistas no llevaba un plano impreso para orientarse, ahora ya representan el 63%. En el caso de quienes frecuentan la alta montaña el salto ha sido del 35 al 52%. Por contra, el uso del GPS ha aumentado en este colectivo un 21%. Y lo peor es que uno de cada cinco no porta ningún sistema de orientación.

Los expertos celebran el empleo del sistema de geoposicionamiento, pero advierten de que no es bueno dejar el mapa en casa. Deben ser, dicen, "elementos complementarios y no sustitutivos". Montaña Segura ha distribuido este año gratuitamente casi 120.000 entre los visitantes. "Siempre hemos potenciado que sigan estando presentes y cada vez los vemos menos. Es algo que hay que solucionar. El GPS puede tener muchas utilidades pero hay situaciones en los que no es tan bueno como el papel, como puede ocurrir cuando te quedas sin batería en el teléfono móvil", indica Ferrer.

Ella relaciona esta carencia con un dato muy revelador de las estadísticas de rescate, particularmente entre los senderistas, la actividad que más accidentalidad genera al ser la preponderante. Casi uno de cada tres auxilios (28%) fueron a grupos en los que todos los miembros estaban ilesos, y muchos se debieron a extravíos. O enriscamientos, que suele ser la consecuencia cuando uno se pierde en el monte. "El uso combinado de GPS y mapa sabiendo utilizarlos los evitaría", señala la experta.

Un tercer asunto inquietante es el aumento de los montañeros solitarios. Los sondeos realizados en cinco puntos distintos del Pirineo reflejan que tanto en senderos como en las cumbres, cada vez aparecen más grupos formados por una sola persona. En el primer caso se ha incrementado en un año del 9 al 12% y en el segundo, del 18 al 23%.

La encuesta, que se lleva a cabo todos los veranos desde hace cinco años para conocer el perfil de los practicantes de actividades deportivas en las montañas aragonesas, también reveló otros datos significativos: el bajo nivel de senderistas federados (se ha pasado del 18 al 14%) y el descenso en alta montaña (del 40 al 42%); el alto porcentaje de personas que dicen estar acostumbradas a la actividad, 89 y 96%, respectivamente; y la mayor presencia de hombres (53%-47%), que se acentúa a medida que aumenta la edad.

La presentación de las conclusiones del sondeo coincidió esta semana con la difusión de los datos de rescates del verano. El perfil de los auxiliados por el Greim de la Guardia Civil es mayoritariamente el de una persona que sobreestimó sus posibilidades (53%), mientras que los accidente más habituales son los tropiezos (35%), los problemas físicos (16%) y las caídas en vertical (8,5%). Cinco de las víctimas mortales se despeñaron y se precipitaron al vacío.

Según el teniente Baín Gutiérrez, jefe del área de Montaña de Jaca, la mayor parte de las intervenciones fueron de senderistas (52%) y están relacionados con perfiles con poca experiencia en la realización de actividades de montaña, que sobreestimaron sus posibilidades y no tuvieron en cuenta los riesgos que entrañaba el medio. La Guardia Civil sigue observando cómo se mantiene el tirón de deportes al aire libre después de la pandemia, entre españoles y personas procedentes de otros países. «Cada vez hay más extranjeros rescatados», dice Gutiérrez. La buena noticia fue el descenso de intervenciones, un 13%, tras el récord alcanzado el año pasado.