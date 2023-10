Así son las últimas tendencias en lápidas y urnas para Todos los Santos: con mariposas y para poner en el salón

Las clásicas lápidas de piedra brillante con grandes imágenes religiosas y las fotos de la persona fallecida ya no están de moda. El mundo funerario se actualiza y ofrecen diseños innovadores, nuevas técnicas y productos novedosos a todo el que busca algo más a la hora de elegir cómo va a ser la última morada de un ser querido que acaba de fallecer.

“La gente que acude a nosotros lo hace para buscar una lápida más moderna, diseños renovados y una experiencia de compra diferente, que no sea tan triste como la que han vivido en ocasiones anteriores”, dice Cintia Chamorro, diseñadora y propietaria de Oniria Arte Funerario, una empresa zaragozana que tiene su taller de fabricación en Cuarte de Huerva desde hace 4 años y que acaba de abrir en el centro de Zaragoza una tienda para ofrecer sus productos de una manera más directa.

Su propietaria tuvo la idea del negocio tras una experiencia dolorosa en la que no encontró lo que buscaba. “Mi madre murió muy joven y cuando lo hizo y fui a elegir su lápida me di cuenta de que ninguna era para ella, no hacía más que preguntar si había algo más donde poder elegir. Entonces vi que se necesitaba dar una vuelta y modernizar este tipo de elementos funerarios. Dejé mi empleo anterior y me lancé con este proyecto”, explica Chamorro.

La moda llega también al ámbito funerario y cada vez hay más personas que optan por lápidas con una decoración más actual o urnas para cenizas que se integran en la decoración del hogar.

“Ofrecemos desde lápidas para nichos y columbarios, hasta urnas funerarias diferentes, memoriales en piedra para señalizar el lugar donde se han depositado las cenizas o joyas hechas con las mismas”, enumera la diseñadora. “Los clientes pueden elegir los materiales y hacer las modificaciones que quieran en el diseño. Se hace totalmente personalizado porque somos nosotros los que elaboramos la lápida desde el principio, cortamos la piedra, montamos los apliques y la decoración, elegimos la tipografía y la entregamos ya montada y colocada en el nicho”, continua.

"La gente nos pide mucho que la piedra sea en gris mate en lugar de en brillo y apliques de acero inoxidable".

“Aunque hacemos también los diseños clásicos de siempre, ahora la gente nos pide mucho que la piedra sea en gris mate en lugar de en brillo, es lo que más se demanda”, añade Chamorro. “Nuestros clientes buscan darle un aire diferente a las lápidas de sus familiares. Quieren dibujos arenados no religiosos, grabados en la piedra y posteriormente pintados, como flores, manos, mariposas, el árbol de la vida o un diseño más moderno de la Virgen del Pilar que hemos diseñado nosotros y que en Zaragoza es muy demandado”, afirma la diseñadora.

Además, demandan apliques de acero inoxidable, algunos con motivos religiosos como pueden ser cruces, pero también otros diseños más atrevidos. “En muchas ocasiones nos piden que lleve la imagen de determinada Virgen de un municipio en concreto. Nos traen una foto y nosotros hacemos una ilustración en acuarela que se incrusta en la piedra para hacer la lápida totalmente personalizada”, señala.

Urna funeraria para albergar cenizas con forma de casa, de Oniria Arte Funerario. M.O.

En cuanto a las urnas para cenizas, acaban de sacar un nuevo producto. “Es una urna que no lo parece, para que la puedas tener en tu casa, en el salón por ejemplo, como un elemento decorativo más sin que nadie sepa que es una urna funeraria”, asegura Chamorro. “Se trata de una urna de madera hecha a mano por un ebanista zaragozano que tiene forma de casa. Dentro se mete la bolsa con las cenizas y se cierra. La gracia es que se integra en la decoración de la casa y que puedes tenerlo a la vista sin que te abrume”, insiste la diseñadora.

Joyas con las cenizas

Hay mucha gente que decide esparcir las cenizas en un jardín de cenizas de un cementerio, en un terreno particular o al aire libre y se guarda unas pocas para hacer una joya con ellas. Hay diferentes tipos de alhajas que se pueden hacer. Las más clásicas son las que funcionan como un recipiente en el que se mete una pequeña cantidad de cenizas que puedes llevar contigo a modo de joya.

El joyero zaragozano Fernando Catalán las hace personalizadas. “al gusto del cliente, lo que nos pide”, matiza, y pueden ser desde pequeñas cajitas o botones adornados con corazones hasta el clásico colgante de la Virgen del Pilar en oro o plata. “Hacemos espacio en su interior, en el manto, que va hueco para introducir las cenizas y se pone una chapa que se suelda a la pieza quedando hermético”, explica.

“Hacemos fotos de todo el proceso para que quede constancia y el cliente tenga la seguridad de que las cenizas de su ser querido están realmente dentro de la joya, porque una vez soldada, la pieza queda cerrada y no se puede acceder a ellas”, afirma el joyero.

Joyas de Monge para contener las cenizas de personas fallecidas. M.O.

Otro tipo de joyas son las que hace Javier Monge en su joyería del centro de Zaragoza: “Son colgantes con cilindros, como si fuesen la columna de la Virgen del Pilar, donde se introducen las cenizas y se sellan de manera hermética. También los tenemos en pulsera y con adornos de diamantes negros y color champán”, explica. “Normalmente son para cenizas de difuntos pero también los hemos hecho para albergar las cenizas de alguna mascota, o arena de la playa del viaje de novios o, incluso, el anillo de un familiar fallecido, derretido dentro del recipiente”, añade Monge.

Joyas realizadas con una pasta de resina y las cenizas de una persona fallecida de Oniria Arte Funerario. M.O.

Otra opción es la de hacer una joya mezclando las propias cenizas con una pasta de resina. “De este modo se fabrican alianzas en oro o plata, sortijas, abalorios para pulsera o colgante. Son discretas y nadie se da cuenta de lo que es realmente”, asegura Cintia Chamorro, que también las oferta en su tienda.