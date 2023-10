Laurentino Ceña: "La montaña hay que disfrutarla pero también ser conscientes de las dificultades que entraña"

Laurentino Ceña (Colunga, Asturias, 1955) conoce el Pirineo por aire y por tierra. En 1986 creó la unidad de helicópteros de rescate en Huesca y como piloto sumó 2.000 salvamentos. Se retiró como teniente general después de ser uno de los rostros de la crisis del covid en su papel de director adjunto operativo de la Guardia Civil. La Federación Aragonesa de Montañismo (FAM) quiso aprovechar su gran experiencia y lo designó vocal de seguridad.

Como experto en seguridad en montaña y con una gran experiencia de rescatador, ¿qué es lo que más le preocupa del actual perfil de los montañeros? Los problemas son los mismos de siempre pero incrementados por el aumento de gente que disfruta de la montaña. En algunos aspectos hemos mejorado, como en el calzado, aunque hay una evolución hacia la zapatilla que a los más puristas nos parece poco adecuada para la alta montaña. Creo que vemos la montaña como excesivamente placentera. Lo es, hay que disfrutarla, pero hay que ser conscientes también de las dificultades que entraña. La mayor presencia de visitantes quizá haya dulcificado los peligros que tiene por la orografía o los cambios meteorológicos. A veces me dicen que paseando por cualquier calle en la ciudad también te puede caer una maceta. Sí, pero en este caso inmediatamente alguien te lleva a un hospital. En la montaña, ante cualquier incidente, no es fácil el auxilio. Requiere de un aviso, una aproximación de los medios de socorro y una evacuación. Es un peligro añadido.

Usted coordina uno de los grupos del Observatorio de la Montaña de Aragón dedicado a la seguridad. ¿Qué factores influyen más en los accidentes?

Las encuestas de Montaña Segura y los datos de rescates de la Guardia Civil coinciden en algunos puntos. Más del 50% de los accidentes ocurren por sobrevaloración de las capacidades, por hacer algo que está por encima de tu nivel físico o técnico. Es una de las cuestiones en las que más se incide tanto en los folletos como en los cursos. Ese elemento siempre ha preocupado mucho en las campañas tratando de ver cómo los montañeros perciben su saber. Sorprende que el 87% de senderistas encuestados este verano creen ser capaces de hacer la ruta con soltura. Esto me hace reflexionar. Si tratamos de grupos, siempre deberemos pensar en la capacidad del menos capaz. Y además, el 16% de los rescates es por problemas físicos, gente que no está capacitada o que no puede afrontar la duración de una ruta, algo también relacionado con la planificación de la actividad.