El PP respalda a la presidenta de las Cortes y afea a la ministra Montero que no le diera la mano

La polémica generada por el recibimiento de la presidenta de las Cortes, Marta Fernández (Vox), a la ministra de Igualdad, Irene Montero, y a su secretaria de Estado, a la que negó el saludo, volvió ayer a la Cámara y provocó uno de los rifirrafes entre el PP y la oposición, que también censuró el mantenimiento de dos directores generales "franquistas" tanto al presidente, Jorge Azcón, como a los dos consejeros de Vox, Alejandro Nolasco y Ángel Samper.

En las preguntas de la sesión de control, el presidente aragonés, Jorge Azcón, salió en defensa de la presidenta de la institución, hasta el punto de responsabilizar a la ministra de la tensión generada un día antes en la recepción oficial del encuentro europeo sobre derechos sexuales. Así, sostuvo que fue Irene Montero la que "no saluda" a Marta Fernández pese a estar "en la línea de saludo", dando a entender que la dirigente de Vox su intención era estrecharle la mano. Eso sí, la presidenta de la Cámara recibió a la delegación ministerial con los brazos cruzados a la espalda y rechazó estrechar la mano que sí le tendió la número dos de Igualdad, Ángela Rodríguez.

La portavoz socialista, Mayte Pérez, le afeó el comportamiento de Marta Fernández, segunda autoridad de Aragón, en el polémico recibimiento en La Aljafería en el que no se saludó con la ministra. "Ella también borró los tuits. ¿Eso ha hecho que haya cambiado su sectarismo? El desplante a una ministra de España es intolerable", le reprochó, mientras Fernández sonreía desde la presidencia de la Mesa. Nada le dijo el líder popular al respecto, aunque sí le dio la réplica al podemista Andoni Corrales.

El diputado sostuvo que Aragón es tierra de pactos y no se merece "el bochorno" de abrir los informativos con Marta Fernández y, con antelación, con los dos directores generales "franquistas".

La portavoz socialista, Mayte Pérez, reprobó la "cortina de humo" a la que recurrió Azcón, el anuncio de la rebaja fiscal en Sucesiones, para eclipsar su pregunta acerca de la postura del Gobierno sobre Esmeralda Pastor y Jorge Valero, directores generales de Justicia y Caza, respectivamente, acusados de hacer "apología del franquismo". "Se ha sacado de la chistera un anuncio que nada tiene que ver con la pregunta para tapar que tiene en su gobierno a dos franquistas", manifestó.

El líder del PP le reprochó que "se rasgue las vestiduras por unos tuits" de los dos altos cargos de Vox mientras a él mismo Andoni Corrales le llamó "nazi" en el debate de investidura sin que los socialistas lo censuraran. Lo que busca el PSOE, en su opinión, es "un argumento político para buscar el miedo".

Mayte Pérez acusó a Azcón de "hurtar" tres veces el debate sobre los ceses y afeó la "doble moral de la derecha". Recordó cómo el cuatripartito que presidió Lamban cesó de forma fulminante a Bruno Pérez por "flirtear con el independentismo", mientras a él "Santiago Abascal le marca el camino de forma sistemática". Azcón le pidió que "borre el nombre de Javier Lambán" porque van de "sanchistas" y vaticinó que al barón socialista le brindarán en su grupo en el Senado, al que llega por designación autonómica, un "trato acorde con la trayectoria política que ha tenido".

En su turno de pregunta al presidente, y por alusiones, el diputado de Podemos señaló que no iba a pedir perdón por haber recurrido a un dicho alemán para "avisar" a Azcón de lo que suponía formar gobierno con Vox. "Cuando en una mesa hay un nazi y 10 personas que le respetan, en esa mesa hay 11 nazis", dijo entonces.

Incumplir la ley

No obstante, Andoni Corrales centró su pregunta en acusar a Azcón de incumplir la Ley de Memoria Democrática de Aragón "a sabiendas", ya que en uno de sus artículos obliga a las autoridades que tengan conocimiento de actuaciones que puedan constituir una infracción con arreglo a lo previsto en esta norma a comunicarlo al departamento competente en materia de memoria democrática, y no lo ha hecho. "Su inacción le hace culpable. Al conocer la falta y no denunciarla, pasa usted a ser quien directamente incumple la ley", dijo.

En la réplica, Azcón manifestó que es "difícil aceptar lecciones de legalidad" de Podemos cuando tiene condenados por la Justicia que siguen en sus cargos. Y citó los casos de Pablo Echenique, obligado a pagar 11.000 euros a la Seguridad Social tras pagar en negro a su asistente, o de la propia Irene Montero, que ha pagado 18.000 euros de indemnización que le impuso en junio el Tribunal Supremo por llamar maltratador a Rafael Marcos, exmarido de María Sevilla, expresidenta de Infancia Libre.