La campaña de vacunación de gripe y covid comenzará en Aragón el 2 de octubre en las residencias

La campaña conjunta de gripe y covid comenzará el próximo lunes, 2 de octubre, en las residencias de mayores, donde se inmunizará tanto a los usuarios como al personal de sanitario y sociosanitario vinculado a ellas. En esa misma jornada, por primera vez, se abrirán citas a través de la aplicación Salud Informa para que la población infantil se pueda inmunizar de gripe. Y comenzará también la inmunización del virus respiratorio sincitial en bebés, con los que se ha hecho una captación activa desde los servicios sanitarios.

Con el objetivo de alcanzar una cobertura del 75% entre los mayores de 60 años y trabajadores sanitarios comienza el próximo lunes la campaña de vacunación de gripe y covid en la Comunidad. Como en los años previos, se iniciará en las residencias de ancianos, y será a partir del día 16 cuando comience la campaña entre los trabajadores de centros sanitarios. También entonces, se irán abriendo, de manera paulatina, agendas para los grupos susceptibles de ser vacunados: los mayores de 60 años y los menores de esta edad con patologías de riesgo.

En el caso de covid y gripe, ha recordado la directora general de Salud Pública, Nuria Gayán, podrán recibirla todos los mayores de 60 años, las personas que residen en instituciones, como residencias o cárceles, los menores de 60 con patología de riesgo, embarazadas y tras los seis meses después de haber dado a luz, convivientes de inmunodeprimidos, personal sanitario y sociosanitario y trabajadores esenciales.

En la gripe solo se incluye a los de entre 5 y 59 años con riesgo de complicaciones derivadas de la gripe, como son los fumadores, los estudiantes sanitarios y sociosanitarios en prácticas, las personas en exposición laboral directa a animales o sus secreciones y la población infantil entre 6 y 59 meses. Este último grupo, al igual que los fumadores, se incluye por primera vez.

Desde el día 2 podrán recibir las dosis intranasales aquellos niños que tengan entre 24 y 59 meses. Son dos pulverizaciones y se han adquirido 14.000 dosis para toda la campaña. Por su parte, a los menores de dos años se les pondrá, a partir de la semana siguiente, la vacuna de cultivo de huevo, la misma que va destinada a los menores de 65 años. En este caso, se han comprado 135.000 dosis.

Además se han adquirido 195.000 dosis de la vacuna de la gripe dirigida a personas de entre 65 a 84 años y otras 50.000 de la de alta carga, para mayores de 85 años (el año pasado era para los que separaban los 90) y los usuarios de centros residenciales. Por su parte, el Departamento de Sanidad ya cuenta con unas 60.000 dosis de covid, adaptaba a las variante Kraken, y están previsto envíos semanales de unas 46.000, por lo que "hay vacuna más que suficiente", según las estimaciones de Gayán.

Hasta 10.500 dosis del virus sincitial

La inmunización del virus respiratorio sincitial comenzará el 1 de octubre para los bebés que nazcan en los hospitales de la Comunidad. Por su parte, para los nacidos entre el 1 de abril y el 30 de septiembre, es decir, aquellos que tienen un máximo de seis meses se les pondrá el pinchazo intramuscular en los centros de salud.

"Se ha hecho una captación activa, desde los centros de salud se ha puesto en contacto con las familias para que se les vacune, siempre de manera voluntaria", ha detallado Begoña Adiego, jefa del servicio de Prevención y Promoción de la Salud. Esta misma iniciativa se ha llevado a cabo en las unidades de neonatología para inmunizar a todos los niños de hasta 24 meses con riesgo muy alto (prematuros de 35 semanas o con otras patologías de base como cardiopatías congénitas con afección hemodinámica) a los que también se inmunizará.

En este sentido, ha recordado que el anticuerpo para el virus respiratorio sincitial, que por primera vez se pone en el sistema sanitario español, "hace efecto a partir del día siguiente de su administración" y dura 5 meses, según se estipula en la ficha técnica. Aragón ha adquirido 10.500 dosis para esta temporada, lo que ha supuesto un "esfuerzo organizativo y presupuestario importante". Estas dosis ya están en los centros de salud y hospitales. Se está distribuyendo, ha especificado, tanto las de 50 ml para menores de 5 kilos como las de 100 para los que tienen un mayor peso. "Se trata de un pinchazo intramuscular, que tiene una forma de conservación similar al resto de vacunas, de 2 a 8 grados, y se puede administrar con cualquier otra inmunización", ha puntualizado Adiego.

El objetivo es alcanzar una cobertura del 98%. "Queremos que sea alta porque es un grupo de población muy especial y el año pasado además hubo unas incidencias de bronquiolitis especialmente altas", ha insistido. En este sentido, Gayán ha recordado que se este virus es responsable de una "elevada carga de enfermedad en la infancia". Ha señalado que alrededor de un 10% de niños menores de un año enferman de bronquiolitis y, de ellos, el 1 y 2% tienen que ser ingresados en el hospital. De todos ellos, un 10% terminan en la uci. "La mayoría son menores de 6 meses", ha apostillado.

Gayán ha detallado que aunque esta es la campaña que se llevará a cabo este año para el virus sincitial, desconoce si se mantendrá el próximo otoño, puesto que se está pendiente de la autorización de otras opciones, como es la vacunación de embarazadas. No obstante, sí que ha asegurado que a los bebés que se vacune ahora y tengan patologías de riesgo se les volverá a pinchar en la próxima campaña si tienen menos de 24 meses.

Una temporada que podría ser complicada

Pese a que es imposible predecir cómo será la próxima temporada de gripe, el coordinador de programas de inmunizaciones, Manuel Méndez, ha reconocido que podría ser "complicada" y que su obligación es que desde el Departamento se estén preparado "para las peores situaciones". En este sentido, ha explicado que no hay que tener la "falsa percepción" de que la temporada anterior fue benigna dado que no tuvo un pico algo. "Sin embargo, al estar tantas semanas por encima del umbral, cuando lo acumulas, suma. Fue un problema de Salud Pública", ha reiterado. Por ello, todos los responsables han incidido en la importancia de vacunarse, tanto por uno mismo como por protección al resto.

En estos momentos, ha apuntado Gayán, es previsible que las infecciones respiratorias agudas empiecen a subir y ha reconocido que, según lo que ven los médicos, se ha producido un "ligero repunte" de covid, aunque este no hay ido acompañado de un incremento en las hospitalizaciones ni en los ingresos en la uci. Según los últimos datos que maneja el Departamento de Sanidad, en la semana 37 había 505,0 casos por cada 100.000 habitantes con el conjunto de todas las infecciones respiratorias agudas, mientras que en la 38 era de 664,94. Las referidas a covid, según la sospecha porque prácticamente no se hacen test, rondaban los 100 casos por 100.000 habitantes.