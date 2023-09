Qué se sabe y qué no del brote de gastroenteritis en Tarazona y otros pueblos del río Queiles

Más de 452 vecinos de Tarazona (Zaragoza) y pueblos cercanos han sufrido estas últimas semanas de intensas diarreas y dolores intestinales causados por la presencia de un protozoo del género 'cryptosporidium' en el agua del grifo. Este parásito, resistente al cloro, ha contaminado las aguas del río Queiles del que se abastecen varios municipios de la comarca del Moncayo sin que por el momento se conozca el foco de la infección. La crisis sanitaria ha provocado el mayor brote de gastroenteritis detectado en España (y uno de los mayores de Europa) que afecta a Novallas, Los Fayos y Torrellas, además de la capital comarcal. Más de 11.000 personas no pueden consumir el agua del grifo para beber, cocinar o para la higiene bucal por lo que el ayuntamiento turiasonense está repartiendo garrafas de agua a los vecinos.

¿Qué parásito ha contaminado el Queiles?¿Cuántos casos de gastroenteritis se han contabilizado hasta ahora?¿Cuándo comenzó el problema?¿Cuál es el origen de la contaminación? Estas son algunas preguntas a las que trataremos de dar respuesta.

Cuándo empezó el brote de gastroenteritis en Tarazona

Los primeros casos de gastroenteritis se detectaron en Tarazona el fin de semana del 9 y 10 de septiembre y en solo dos días alcanzaron la cifra de 196 afectados. El Ayuntamiento de Tarazona prohibió el uso del agua del grifo para cocinar y beber el lunes 11 de septiembre hasta conocer el origen del foco y comenzaron los análisis para identificarlo, pero los casos siguieron subiendo aunque de manera más lenta hasta sumar más de 450.

Tras analizar las heces de los enfermos y el agua, el departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón anunció el pasado 20 de septiembre que los análisis habían confirmado la presencia del protozoo en las aguas del río Queiles y, desde entonces, se investiga el origen de la contaminación para eliminar el problema en origen.

A qué localidades afecta el brote

A fecha de 25 de septiembre, 15 días después de que se identificaran los primeros casos de forma oficial, las localidades afectadas por la prohibición de consumir agua del grifo son Novallas, Los Fayos, Torrellas y Tarazona. Las cuatro se abastecen del río Queiles y en dos de ellas, Tarazona y Novallas, se han contabilizado casos de gastroenteritis. El alcalde turiasonese, Toño Jaray, explicó este domingo que las medidas de desinfección adoptadas en los depósitos de agua y en las propias conducciones han permitido rebajar la contaminación por este protozoo en la red pública, aunque no erradicar su presencia y en este último fin de semana se han sumado 8 nuevos afectados.

La investigación sobre el origen del brote de gastroenteritis se ha ampliado a las localidades de la provincia de Soria, aguas arriba del río, donde por el momento los profesionales de la Guardia Civil y la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) no han detectado ninguna actividad ilícita que pudiera ser la causante.

Cuántos casos de esta enfermedad se han registrado

El total de casos de gastroenteritis confirmados a 25 de septiembre en Tarazona y municipios adyacentes es de 452, la mayoría de ellos en la capital comarcal (438) y 8 en Novallas. Aunque la incidencia del brote tiende a remitir, Salud Pública sigue notificando casos a cuenta gotas.

Los síntomas de que provoca el protozoo son de una gastroenteritis con cuadros leves de diarrea, calambres abdominales y fiebre.

Qué es y cómo se transmite el protozoo

El causante de este brote de gastroenteritis, el mayor de España y uno de los mayores de Europa es un protozoo de la familia de los 'cryptosporidium' que no se puede erradicar con el cloro. Tras un periodo de incubación que alcanza hasta 12 días, el parásito libera los esporozoítos que penetran en las células del intestino y, muy excepcionalmente, en las del sistema respiratorio. Según explica el Ministerio de Sanidad, la transmisión también se puede producir al tocar superficies contaminadas, beber agua contaminada o por vía fecal-oral, ya que la principal fuente de transmisión son las heces del enfermo.

Los más vulnerables a la enfermedad son los niños pequeños y los inmunodeprimidos. En la Comarca de Tarazona y Moncayo las afecciones en general son leves, aunque hay algunos casos más severos que han necesitado de ingreso hospitalario.

Un brote de gastroenteritis de origen misterioso

Respecto al origen de la contaminación, las autoridades todavía desconocen el foco exacto. Sí se tiene constancia de que el protozoo está en el río, tal y como explicaron fuentes de Sanidad. Joaquín Quílez, catedrático de Sanidad Animal de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza que lleva tres décadas estudiando este tipo de microorganismos explicó a HERALDO que el "origen más plausible" de la contaminación del Queiles podría ser "un arrastre de aguas residuales o tierras con presencia de este parásito procedente de alguna explotación" que haya llegado al cauce. Pero, solo es una conjetura y, por el momento, no se han hallado "rastros de vertidos ilegales, cadáveres de animales, movimientos de tierra o talas de árboles que pudieran estar detrás de la contaminación del río", según explico el alcalde de Tarazona.

Recomendaciones para evitar la transmisión del protozoo

Sanidad mantiene la prohibición de usar agua de la red de abastecimiento tanto para consumir, cocinar y la higiene bucal en Novallas, Los Fayos, Tarazona y Torrellas.

Se puede usar el agua para limpiar utensilios y superficies si se hierve 10 minutos

​Se puede utilizar para el aseo personal sin necesidad de hervir.

Aquellas personas que se han contagiado o que tienen sintomatología compatible con esta afección deben extremar las medidas de higiene personal y lavado de manos, especialmente tras cambiar pañales de niños o pacientes infectados hasta 48 horas después de la desaparición de la diarrea. Este misma plazo se da para la manipulación de comida o cuidado de personas hospitalizadas o en instituciones como residencias o guarderías; y para que los niños que van a guardería se incorporen a la misma.

Asimismo, se recomienda que los afectados no se bañen en piscinas durante las dos semanas siguientes al cese de la diarrea y que tampoco se mantengan relaciones sexuales. Recalcan que es fundamental la limpieza de manos con agua y jabón y no con geles hidroalcoholicos, que no son útiles en estos casos.